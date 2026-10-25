Milliardenloch plus 16 Milliarden für Wohnungen: Wer bezahlt die Pläne von Rot-Grün-Rot?

Für eine Regierung, die sich das Soziale auf die Fahnen schreibt, ist ihre Finanzierung erstaunlich unsozial – zumindest gegenüber den Haushalten von morgen, die einen Teil der Rechnung erben könnten. Vergesellschaftete Wohnungen, ein günstigeres Sozialticket, Kiezkantinen: Was Linke, SPD und Grüne versprechen, klingt wie ein Geschenk an die ganze Stadt. Nur steht nirgends der Preis dabei. Und der dürfte hoch sein, denn Rot-Grün-Rot plant einen Umbau Berlins, während das Fundament längst Risse hat: Dem Land fehlen schon heute Milliarden, bevor auch nur ein neues Versprechen eingelöst ist.



Die Weichen dafür sind gestellt: Am Montag haben SPD und Grüne den Weg für Koalitionsverhandlungen frei gemacht. Der SPD-Landesvorstand stimmte mit 26 zu drei Stimmen dafür, beim kleinen Parteitag der Grünen gab es nur zwei Gegenstimmen. Die Linke entscheidet am 31. Oktober; stimmt sie zu, könnten die Verhandlungen Anfang November beginnen.

Das Haushaltsloch ist schon da

Die jüngste Finanzplanung des Senats von Mitte Oktober liest sich wie ein Kontoauszug in den roten Zahlen. Für 2028 klafft eine Lücke von rund 4,1 Milliarden Euro, in den Folgejahren von jeweils etwa fünf Milliarden. Allein die Zinslast wächst von 1,35 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 1,8 Milliarden 2028 – Geld, für das Berlin keine einzige Kita bekommt. Das Loch ist also nicht die Folge neuer Wahlversprechen. Es war schon da, bevor die Sondierer sich an den Tisch setzten.



Finanzsenator Stefan Evers von der CDU mahnt deshalb zum Sparen. Allerdings spricht hier nicht nur der Kassenwart: Evers ist auch CDU-Landeschef und war Spitzenkandidat seiner Partei – also zugleich politischer Gegner des geplanten Bündnisses. Die Sondierer halten mit einer Konsolidierungsstrategie bis 2031 dagegen: Ausgabendeckel, Kreditspielräume, höhere Einnahmen. Mindestens 400 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr sollen Steuern und Gebühren bringen. Das ist ein Eimer gegen eine Flut: Selbst wenn alles gelingt, entspräche das nur rund acht Prozent einer Lücke von fünf Milliarden. Woher der Rest kommen soll, lässt das Papier offen.

Neue Steuern und Gebühren: Wie viel bringen sie?

Mindestens 400 Millionen Euro zusätzlich wollen Linke, SPD und Grüne jährlich einnehmen. Ihre Wahlprogramme zeigen mögliche Quellen: SPD und Grüne wollen die Grunderwerbsteuer von sechs auf 6,5 Prozent erhöhen. Die Grünen veranschlagten dafür in einem Haushaltsantrag rund 87 Millionen Euro Mehreinnahmen jährlich. Die Linke fordert außerdem eine höhere Gewerbesteuer und eine Luxusvillensteuer.



Auch eine Verpackungssteuer für die Hauptstadt ist im Gespräch. Die Grünen kalkulierten dafür mit 50 Millionen Euro jährlich, die SPD in einem Parteitagsbeschluss mit rund 40 Millionen. Hinzu kommen höhere Parkgebühren: Die SPD forderte bereits 2024 mindestens zehn Euro monatlich statt derzeit 10,20 Euro jährlich für Bewohnerparkausweise. Für ein umfassenderes Paket aus Steuer- und Gebührenerhöhungen erwartete sie damals mehr als 250 Millionen Euro.



Allerdings stammen diese Berechnungen aus früheren Parteibeschlüssen und Haushaltsanträgen, nicht aus dem gemeinsamen Sondierungspapier. Dort sind die 400 Millionen Euro bislang lediglich ein Einnahmeziel. Welche Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden und wie viel sie einbringen sollen, müssen die Koalitionspartner erst vereinbaren.

16 Milliarden für Wohnungen, die schon stehen

Der größte finanzielle Streitpunkt dürfte die geplante Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne werden. Unternehmen mit mehr als 10.000 Berliner Wohnungen sollen ihre Bestände abgeben, rund 160.000 Wohnungen wären betroffen. Die Entschädigung soll bei 16 Milliarden Euro gedeckelt werden. Bezahlt wird auf Pump: Kredite, deren Zinsen und Tilgung langfristig aus den Mieten fließen sollen. Das Land übernimmt also Häuser, die schon stehen – und hofft, dass sie sich selbst abbezahlen.



Linke-Bundesvorsitzende Ines Schwerdtner ist davon überzeugt. Die 16 Milliarden würden durch die Mieteinnahmen wieder hereingeholt, „ohne dass die Mieten eklatant steigen“, sagte sie der Bild. Doch schon die Zinsen fressen sich tief in diese Rechnung: Bei vier Prozent kosten 16 Milliarden Euro Kredit jedes Jahr 640 Millionen Euro, bei fünf Prozent 800 Millionen. Dabei ist noch kein Dach repariert, keine Heizung erneuert und kein Euro getilgt.

AfD und CDU zweifeln an der Rechnung

„Die Nettokaltmiete müsste auf mindestens zehn Euro pro Quadratmeter steigen, damit sich laufende Zinsen, Verwaltung und Instandhaltung finanzieren lassen“, sagte die Berliner AfD-Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker der Berliner Zeitung. Andernfalls müsse der ohnehin klamme Landeshaushalt einspringen. Die Sorge um die Finanzierung ist nicht aus der Luft gegriffen: Bei einer angenommenen Wohnungsgröße von 65 Quadratmetern entfielen allein auf die Zinsen rund fünf Euro pro Quadratmeter und Monat.

Auch die CDU hält die Pläne für problematisch. Sie seien ein „Verfassungsbruch mit Ankündigung“, sagte ein Sprecher der Berliner CDU der Berliner Zeitung. Er verwies auf eine deutlich höhere Entschädigungsschätzung des Rechnungshofs. Das ist eine politische Bewertung, kein Gerichtsurteil. Doch die Frage, ob sich eine Vergesellschaftung tatsächlich aus den Mieteinnahmen finanzieren ließe, treibt längst nicht nur die Opposition um.

Das magische Dreieck, das sich nicht schließen lässt

Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) von Anfang Oktober zeigt, wie dünn das Eis ist. Ergebnis: Bei einer Miete von acht Euro pro Quadratmeter trägt sich nur eine Entschädigung von bis zu 13,5 Milliarden Euro selbst.



Der Haken: Acht Euro entsprechen laut DIW in etwa dem heutigen Mietniveau in den Beständen. Die Linke will die Mieten aber eher senken. Und die 16 Milliarden Euro sollen für deutlich weniger Wohnungen fließen als die bis zu 240.000 der Studie; pro Wohnung wäre die Entschädigung damit erheblich höher. Die Ökonomen beschreiben das Dilemma wie ein Dreieck, dessen Ecken nicht zusammenpassen: Niedrige Entschädigung, niedrige Mieten und ein unbelasteter Haushalt lassen sich nicht gleichzeitig erreichen.



Zu einem ähnlichen Befund kommt ein Gutachten des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, das Ende September vorgestellt wurde. Auftraggeber sind die Berliner Wirtschaftsverbände IHK, VBKI, Handwerkskammer und UVB. Den Kostenvorteil des Staates halten die Autoren um den Studienleiter Stefan Kooths für vordergründig: Er leihe sich zwar günstiger Geld, doch Risiken wie Leerstand oder Sanierungen verschwänden nicht – sie wanderten zum Steuerzahler.



Bei einer Entschädigung von gut 20 Milliarden Euro für einen größeren Bestand und dauerhaftem Mietstopp drohten schon nach wenigen Jahren Defizite. Ohne Verluste ginge es nur mit Mietsteigerungen von rund 1,4 Prozent pro Jahr. Die Alternative der Ökonomen: Mit 40 Milliarden Euro für Neubau entstünden bis 2045 rund 28.000 zusätzliche Wohnungen – die Vergesellschaftung schaffe keine einzige.

Billiger fahren – aber wer füllt die Lücke?

Auch beim Nahverkehr fährt das Versprechen der Finanzierung davon. Die Linke will das Sozialticket zurück auf neun Euro bringen, auch die Grünen warben für ein günstigeres Angebot. Heute kostet es 27,50 Euro im Monat. Bis März 2025 waren es noch neun Euro, dann drehte der schwarz-rote Senat zweimal an der Preisschraube. Im Sondierungspapier steht nur, dass das Ticket wieder günstiger werden soll. Ein Preis fehlt ebenso wie eine Kostenschätzung.



Zugleich wollen die drei Parteien mehr einnehmen, etwa über höhere Gebühren fürs Anwohnerparken. Die CDU hält das für Kleingeld: „Mit höheren Parkgebühren wären – je nach Modell – nur wenige Millionen Euro Mehreinnahmen verbunden“, sagte ein Sprecher der Berliner CDU der Berliner Zeitung. Gemessen an der Milliardenlücke sei das „reine Symbolik“.

Parkgebühren: AfD hält höhere Preise für vertretbar

Brinker lehnt eine Erhöhung nicht grundsätzlich ab. „Derzeit decken die Gebühren für Anwohnerparkausweise nicht einmal die Verwaltungskosten; eine maßvolle Anhebung wäre daher vertretbar“, sagte die AfD-Fraktionsvorsitzende der Berliner Zeitung. Die von Rot-Grün-Rot angepeilte Größenordnung nennt sie dagegen „reine Abzocke“.

Zwei Milliarden für Flüchtlinge – das steckt dahinter

Und auch die neue Willkommenskultur könnte teuer werden. CDU und AfD verweisen auf mehr als zwei Milliarden Euro im Jahr, die jetzt schon gezahlt werden. Nach einer Senatsantwort auf eine AfD-Anfrage gaben Land und Bezirke 2025 mehr als 2,23 Milliarden Euro für Unterbringung und Versorgung aus. Beide Parteien warnen vor Mehrkosten durch neue Landesaufnahmeprogramme; Brinker sieht hier zugleich Sparpotenzial.



Allerdings sind das Bruttoausgaben; der Bund trägt einen Teil der Kosten. Was ein neues Aufnahmeprogramm kosten würde, lässt sich ohne Teilnehmerzahlen nicht seriös beziffern. Und wer hier Milliarden als Sparpotenzial ausweist, muss sagen, welche Ausgaben trotz gesetzlicher Pflichten tatsächlich wegfallen könnten.

Die Rechnung kommt mit dem Koalitionsvertrag

Nicht alles auf der Wunschliste ist neu. Kostenloses Schulessen, Schülerticket und gebührenfreie Kita gibt es in Berlin bereits. Andere Ideen wie Kiezkantinen oder neue Förderprogramme stehen dagegen bislang nur als Überschrift im Papier.



Wer am Ende zahlt, zeichnet sich trotzdem ab: Mieter, falls die Mieten in vergesellschafteten Häusern steigen müssen. Autofahrer und Gebührenzahler, wenn die Einnahmen wachsen sollen. Und die nächste Generation, wenn Kredite die Lücken stopfen. Wie die Last verteilt wird, entscheidet sich in den Koalitionsverhandlungen: Was kommt zuerst, welche Gebühren steigen, wo wird gekürzt – und wer springt ein, wenn Mieten, Steuern oder Kredite weniger bringen als erhofft? Rot-Grün-Rot hat sich auf einen Kurs verständigt. Die Rechnung liegt noch nicht auf dem Tisch.



Die SPD und die Grünen in Berlin, die von ihren Parteikollegen auf Bundesebene für die freigegebenen Koalitionsverhandlungen kritisiert werden, haben auf Anfragen der Redaktion nicht geantwortet.

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