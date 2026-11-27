In der Region Kiew ist keine der 26 geplanten Schutzanlagen für Umspannwerke fertig – obwohl bereits millionenschwere Vorschüsse flossen.

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Zerstörung nach russischem Angriff: Mitarbeiter des Energieversorgers DTEK arbeiten an einem Umspannwerk.

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Der erste Schnee fällt, Russland greift das Stromnetz an – und in der Region Kiew ist keiner der 26 geplanten Schutzbauten für Transformatoren fertig.

Dabei haben die beauftragten Unternehmen bereits Vorschüsse von umgerechnet 18,2 Millionen Dollar erhalten. Für lediglich 2,79 Prozent dieser Summe liegen Abnahmebescheinigungen über abgeschlossene Arbeiten vor. Das berichtet bne IntelliNews unter Berufung auf eine parlamentarische Untersuchung.

Ein früherer Ukrenergo-Chef rechnet ab

„Es herrscht völliges Chaos“, sagte der frühere Ukrenergo-Chef Wolodymyr Kudryzkyj über das Programm. Das Interview mit Radio NV wurde am 24. November von NV veröffentlicht. Mit dem Bau von Schutzanlagen für regionale Energieanlagen, Wasserversorger und Gasinfrastruktur sei erst Ende 2025 begonnen worden. Bauunternehmen hätten ohne Verträge gearbeitet, „auf Ehrenwort“.

Die bereitgestellten 47 Milliarden Hrywnja, umgerechnet 1,04 Milliarden Dollar, reichten nicht aus. Niemand im Staat trage die Verantwortung für die regionalen „Resilienzpläne“. Diese seien „PR auf dem Papier“ geblieben.

Das Versäumnis wiegt schwer, denn Russland versucht erneut, die Ukraine durch Kälte zur Unterwerfung zu zwingen. Seit September habe es mehr als 350 Angriffe auf das Energiesystem gegeben. Dabei seien über 800 Anlagen und Ausrüstungsteile beschädigt worden, sagte Energieminister Denys Schmyhal am 30. Oktober im Parlament.

Der damalige Ukrenergo-Chef Wolodymyr Kudryzkyj bei einer Pressekonferenz zur Stromversorgung in Kiew. © Kirill Chubotin / Avalon/imago

Als wirksame Schutzmaßnahme hätten sich die sogenannten Schutzbauten der zweiten Stufe erwiesen: Konstruktionen aus Beton und Stahl, die über Transformatoren errichtet werden. Inzwischen seien 235 Transformatoren damit ausgestattet. In den vorangegangenen sechs Monaten sei nur einer davon getroffen worden – von einer ballistischen Rakete, sagte Schmyhal.

Vorschüsse ohne Leistungsnachweise

Das Programm der Region Kiew umfasste den Schutz von Transformatoren an 26 Umspannwerken mit einer Spannung von 110 Kilovolt. Eine parlamentarische Untersuchungskommission unter Leitung der Abgeordneten Lessja Saburanna prüfte die Zahlungsunterlagen und ließ die Baustellen technisch begutachten.

Die Unternehmen hatten demnach Vorschüsse von 824 Millionen Hrywnja erhalten, umgerechnet 18,2 Millionen Dollar. Das Geld stammte überwiegend aus dem Reservefonds der Regierung.

Abnahmebescheinigungen für abgeschlossene Arbeiten lagen jedoch nur über 23 Millionen Hrywnja vor, rund 508.000 Dollar. Das entspricht 2,79 Prozent der Vorschüsse. Darüber berichtete Interfax-Ukraine unter Berufung auf Saburanna am 16. November.

Für rund 801 Millionen Hrywnja, umgerechnet 17,7 Millionen Dollar, fehlen somit entsprechende Bescheinigungen. „Das ist nicht mit festgestellten Verlusten gleichzusetzen. Es erfordert aber eine sofortige Prüfung der tatsächlichen Mittelverwendung, des Umfangs der ausgeführten Arbeiten und der gelieferten Materialien“, sagte Saburanna.

Die veranschlagten Kosten für die 26 Aufträge stiegen nach einer Anpassung von 1,84 Milliarden auf 2,28 Milliarden Hrywnja. Das entspricht einem Anstieg von 40,6 Millionen auf 50,3 Millionen Dollar.

Direktvergaben an drei Firmen

Die Aufträge wurden direkt vergeben, ohne öffentliche Ausschreibungen über das Beschaffungssystem Prozorro. Fast alle gingen an drei Unternehmen. Consulting-Bud erhielt 14 Aufträge im Gesamtwert von 926,85 Millionen Hrywnja, umgerechnet 20,4 Millionen Dollar. Das Unternehmen bekam Vorschüsse von 439,85 Millionen Hrywnja, rund 9,7 Millionen Dollar. Davon sind lediglich 15,48 Millionen Hrywnja, etwa 342.000 Dollar, durch Abnahmebescheinigungen gedeckt.

Arbeiter prüfen eine Gasleitung an einem durch einen russischen Drohnenangriff beschädigten Wohnhaus in Kiew. © Danylo Antoniuk/imago

Ein zweites Unternehmen, UBK Yu.Bi.Si., hält neun Aufträge und ist zugleich Generalplaner für alle 26 Standorte. Diese Doppelrolle müsse auf einen möglichen Interessenkonflikt geprüft werden, sagte Saburanna. Das kleinere Unternehmen Easy Group brachte eine Baustelle nach eigenen Angaben auf einen Fertigstellungsstand von 56 Prozent – ohne einen Vorschuss erhalten zu haben.

Die Regionalverwaltung beziffert den durchschnittlichen Baufortschritt auf 53 bis 55 Prozent. Nach Einschätzung der von Saburanna hinzugezogenen Ingenieure sagt diese Zahl jedoch wenig aus. Ein Schutzbau sichere einen Transformator erst dann, wenn Betonkonstruktion, Lüftung und Brandschutz als geschlossenes Gesamtsystem funktionierten. Ein halbfertiger Bau biete keinen Schutz.

Wer trägt die Verantwortung?

Mykola Kalaschnyk leitete bis Juli die Militärverwaltung der Region Kiew. Heute ist er Minister für Wiederaufbau, Infrastruktur und Verkehr. Für die Entscheidungen seiner Amtszeit übernehme er die Verantwortung, sagte er.

Bei seinem Ausscheiden am 16. Juli seien die Bauten zu 40,02 Prozent fertig gewesen. Bis Anfang Oktober sei der Baufortschritt pro Woche um etwa 0,6 Prozentpunkte gestiegen, erklärte Kalaschnyk am 14. November vor Journalisten. Darüber berichtete Ukrinform.

Die Verträge seien von der Abteilung für Regionalentwicklung der Verwaltung geschlossen worden. Grundlage sei ein staatliches Pilotprogramm gewesen, das Direktvergaben zum Schutz kritischer Infrastruktur erlaubte. Die Aufsicht habe sein damaliger Stellvertreter Ruslan Olijnyk geführt, sagte Kalaschnyk.

Insgesamt zahlte die Verwaltung Vorschüsse von 911,44 Millionen Hrywnja, umgerechnet 20,1 Millionen Dollar. Am 13. Oktober beantragte sie, die unfertigen Baustellen an die staatliche Agentur für Wiederaufbau und Infrastrukturentwicklung zu übergeben. Nach einer Prüfung durch den staatlichen Rechnungsprüfungsdienst soll die Agentur neue Bauunternehmen auswählen.

Agenturchef Iwan Fedorow erklärte, seine Behörde sei bereit, die Anlagen fertigzustellen. Das Ministerium habe der Übergabe zugestimmt. Nun warte die Agentur auf die Unterlagen der Regionalverwaltung, schrieb er in den sozialen Medien. Anschließend folgten die Prüfung, die Auswahl neuer Auftragnehmer und die Bauarbeiten. Je nach Standort könne die Fertigstellung zwischen drei Wochen und vier Monaten dauern.

Auch bei den eigenen regionalen Dienststellen habe eine zweieinhalbmonatige Prüfung Probleme aufgedeckt, schrieb Fedorow. Es habe „unrealistische Bauzeitpläne“ und kein einheitliches Kontrollsystem gegeben. Inzwischen werde jede Baustelle digital überwacht.

Schon jetzt für den nächsten Winter bauen

Fedorows Zeitplan bedeutet, dass einige Anlagen rund um Kiew erst im Laufe der Heizperiode geschützt sein werden. Der vollständige Bau einer Schutzanlage an einem Energiestandort dauere sechs bis acht Monate, schrieb er. Deshalb müssten die Entscheidungen für den Winter 2027/2028 bereits jetzt fallen.

Anwohner kommen während eines Stromausfalls in einem Kiewer Wohnviertel zusammen, um sich aufzuwärmen. © /Danylo Antoniuk/imago

In der Hauptstadt errichtet die Agentur sechs Ersatzheizwerke in der Nähe des Heizkraftwerks Darnyzja. Ziel ist es, bis Ende des Jahres 80 Prozent der Gebäude bei Bedarf mit Ersatzwärme versorgen zu können.

Geld ist nicht das einzige Problem, doch auch daran fehlt es. Im Haushalt für 2026 waren 67,6 Milliarden Hrywnja für die regionalen Resilienzpläne vorgesehen, umgerechnet 1,49 Milliarden Dollar. Weitere rund 60 Milliarden Hrywnja, etwa 1,32 Milliarden Dollar, werden benötigt. Damit sollen begonnene Arbeiten abgeschlossen und zusätzliche Schutzanlagen gebaut werden, berichtete Ukrinform.

Das Geld reicht nicht

In der Stadt Kiew sieht es kaum besser aus als in der umliegenden Region. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte im Oktober, die Hauptstadt liege bei der Umsetzung ihres Resilienzplans hinter allen anderen Regionen zurück. Er drohte mit einer Neuordnung der Zuständigkeiten in der Stadtführung. Bürgermeister Vitali Klitschko verwies dagegen auf zu wenig Zeit, Geld und Personal.

Beim ersten großen Angriff der Saison am 30. September wurde das Kraftwerk Trypilska beschädigt. Es ist das größte Kraftwerk zur Versorgung der Hauptstadtregion.

Kudryzkyj selbst ist in der Debatte kein unbeteiligter Beobachter. Im September 2024 wurde er als Chef des Stromnetzbetreibers Ukrenergo entlassen. Damals gab es Berichte, die Militärführung sei mit dem Tempo beim Bau von Schutzanlagen an Ukrenergo-Standorten unzufrieden gewesen. Kudryzkyj wies das zurück und verwies auf mehr als 60 errichtete Schutzbauten gegen Drohnenangriffe an den Umspannwerken des Unternehmens.

Später wurde er wegen Betrugs im Zusammenhang mit einem Auftrag aus dem Jahr 2018 beschuldigt. Dabei ging es um die Erneuerung von Zäunen an Umspannwerken.

Die Schutzbauten, deren Fehlen er heute kritisiert, betreffen die regionale Verteilung auf niedrigeren Spannungsebenen. Diese liegt unterhalb der 750-Kilovolt-Umspannwerke, die das Rückgrat des Stromnetzes bilden. Zumindest rund um Kiew ist diese regionale Ebene weiterhin eine Baustelle.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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