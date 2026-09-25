Fast zwei Monate wartete Neuseelands Lottogesellschaft vergeblich darauf, dass sich der Gewinner des Jackpots meldete. Der Grund war eine Lesepause.

Ein Mann aus West-Auckland hat einen Lottoschein für seinen Gewinn in Höhe von 20,1 Millionen neuseeländischen Dollar wiedergefunden. Fast zwei Monate lang hatte er diesen unwissentlich als Lesezeichen benutzt. Das teilte die staatliche Lotteriegesellschaft Lotto New Zealand mit. Umgerechnet entspricht die Summe rund zehn Millionen Euro.

Der Gewinner, der anonym bleiben möchte, hatte den Schein nach eigenen Angaben im Juli in einer Postfiliale im Stadtteil Blockhouse Bay gekauft und vor der Ziehung am 25. Juli zwischen die Seiten eines Buches gelegt. Anschließend legte er eine Lesepause ein.



Erst als er das Buch wieder zur Hand nahm, fiel ihm der Schein auf. „Ich steckte das Ticket direkt in meine Brieftasche, um es beim nächsten Ladenbesuch prüfen zu lassen“, sagte der Mann laut Lotto New Zealand.

Verdacht kam erst am Automaten

Dass er selbst der gesuchte Millionengewinner sein könnte, ahnte er zunächst nicht, obwohl in seinem Viertel wochenlang nach dem Besitzer gesucht worden war. „Man denkt ja nie, dass man selbst es ist“, sagte er nach Angaben des Senders 1News.



Erst als er den Schein am Selbstbedienungsautomaten des Geschäfts einlas und der Hinweis auf einen „Hauptgewinn“ erschien, wandte er sich an einen Mitarbeiter. Er habe zunächst mit einigen tausend Dollar gerechnet, so der Gewinner.

Die Summe setzt sich laut 1News aus 20 Millionen Dollar aus der Zusatzlotterie Powerball und rund 111.000 Dollar aus der Hauptziehung zusammen. Der Jackpot von insgesamt 40 Millionen Dollar war zwischen dem Auckländer und einem jungen Paar geteilt worden, das seinen Anteil bereits am Abend der Ziehung abgeholt hatte.

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