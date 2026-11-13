Ministerium: Singapur verbot Alice Huang die Wiedereinreise

Singapur untersagte der Geschäftsfrau Alice Huang die Wiedereinreise. Ermittlungen gegen sie standen demnach im Zusammenhang mit dem Unternehmen Megaspeed, nicht jedoch mit möglicher Spionage.

Singapur hat der Geschäftsfrau Alice Huang die Wiedereinreise untersagt. Dies teilte das singapurische Innenministerium am Donnerstag mit. Huang wird von US-Behörden der Spionage für China verdächtigt, wie Reuters berichtet. Zudem gab es Medienberichte, laut denen Huang eine Affäre mit dem inzwischen zurückgetretenen Nvidia-Chef Jensen Huang gehabt haben soll.



Nach Angaben des Ministeriums hatte die Polizei im Februar 2025 unabhängige Ermittlungen gegen mehrere Unternehmen und deren Verantwortliche eingeleitet, darunter das Unternehmen Megaspeed International. Huang war laut der Mitteilung damals CEO des Unternehmens.

Ermittlungen in Singapur

Bei den Ermittlungen ging es um den Verdacht falscher Angaben beim Kauf und Export von Servern, erklärte das Innenministerium. Gegenstand der Untersuchungen war demnach unter anderem, ob Server, die über Singapur nach Malaysia exportiert worden waren, anschließend entgegen den ursprünglichen Angaben in ein anderes Land weitergeleitet wurden.

Dafür benötigte die Polizei Informationen aus weiteren Staaten, erklärte das Ministerium. Insbesondere habe der US-Serverhersteller Supermicro nur begrenzt mit den Ermittlern kooperiert. Singapur habe deshalb wiederholt das US-Justizministerium und das FBI um Unterstützung gebeten, bislang aber nur begrenzte Informationen und Hilfe erhalten.

Am 24. Juni 2025 führte die US-Behörde für Industrie und Sicherheit (BIS) eine freiwillige Kontrolle bei Megaspeed durch, wie das singapurische Ministerium berichtet. Nach eigenen Angaben erfuhr Singapur dabei erstmals vom Interesse der USA an dem Unternehmen und Alice Huang. An diesem Tag sei Huang, eine Einwohnerin Hongkongs, von der singapurischen Polizei aufgrund der laufenden Ermittlungen befragt worden und habe ihren Reisepass abgeben müssen, hieß es.

US-Behörden haben Megaspeed auch wegen des Verdachts untersucht, das Unternehmen habe China bei der Beschaffung von KI-Chips geholfen, die US-Exportbeschränkungen unterliegen, wie Reuters berichtet. Das in Singapur ansässige Unternehmen hat dem Bericht zufolge am Donnerstag erklärt, es nehme die Verpflichtungen zur Einhaltung der US-Exportkontrollgesetze „äußerst ernst“ und habe mit den US-Inspektionen kooperiert.

Singapur verhängt Wiedereinreisesperre

Im Februar 2026 kamen die Ermittler in Singapur zu dem Schluss, dass es nicht genügend Beweise für eine Beteiligung Huangs an den möglichen Verstößen gebe, wegen denen gegen Megaspeed ermittelt wurde. Um mögliche Spionage sei es bei den Untersuchungen nicht gegangen, betonte das Ministerium. China und Nvidia werden in der Mitteilung nicht erwähnt.

Das Ministerium teilte jedoch mit, Huang habe nach Einschätzung der Polizei wissentlich falsche Informationen angegeben, um ihre Rolle bei Megaspeed herunterzuspielen. Sie erhielt eine strenge Verwarnung und wurde mit einer Wiedereinreisesperre belegt. Ihren Pass bekam sie laut Mitteilung am 26. Februar 2026 zurück und verließ Singapur noch am selben Tag.

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