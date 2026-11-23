Wetter Deutschland: Zum 1. Advent droht Sibirien-Kälte mit bis minus 10 Grad und Schnee bis ins Flachland. Die DWD-Prognose und der Trend der Modelle.

Fast ganz Deutschland ist mit Frost in die Woche gestartet, im Oberallgäu fallen bis Dienstag bis zu 30 Zentimeter Neuschnee. Der Deutsche Wetterdienst warnt verbreitet vor Glätte und erwartet auch für die kommende Nacht leichten bis mäßigen Frost.



Mehrere Wettermodelle rechnen zudem damit, dass ein Hoch über Skandinavien zum 1. Advent eisige Luft aus Russland nach Deutschland lenkt.

30 Zentimeter Neuschnee und Glätte: Hier wird es heute gefährlich

Vom Schwarzwald bis zum Alpenrand lassen die Schneefälle am Montag langsam nach, in tiefen Lagen regnet es. Im Osten ziehen Regen- und Schneeschauer durch, an der Ostsee kommen steife Böen dazu. Dazwischen halten sich Nebel und Hochnebel.



Die Höchstwerte liegen bei 0 bis 5 Grad, nur an der Nordsee sind 7 Grad drin. Für das Oberallgäu nennt der Wetterdienst in seiner Wochenvorhersage 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee, in Staulagen rund 30 Zentimeter binnen 36 Stunden. Damit geht weiter, was die Schneewalze aus den Alpen in der vergangenen Woche begonnen hat.



In der Nacht zum Dienstag friert es fast überall, im Osten fallen erneut Schneeschauer. Wer früh mit dem Auto los muss, sollte vorher die amtlichen Warnungen für seinen Landkreis prüfen, etwa in der WarnWetter-App des DWD.

Nächte bis minus 8 Grad: Am Mittwoch droht im Süden Eisregen

Der Dienstag bleibt ruhig, die Nacht zum Mittwoch wird dafür klar und kalt. Für Franken sagt der DWD nach einem Bericht von inFranken minus 3 bis minus 8 Grad voraus, im Mittelgebirge bleibt es tagsüber im Dauerfrost.

Das Wetter bis Donnerstag Nacht zum Dienstag: verbreitet Frost, stellenweise Glätte

Dienstag: ruhig, kaum Niederschlag

Mittwoch: kräftige Schneefälle in den Staulagen der Alpen, im Süden stellenweise gefrierender Regen

Donnerstag: Schnee in Teilen von Bayern, Thüringen und Sachsen möglich

Für Donnerstag ist die Lage noch offen. Das Portal wetter.com erwartet, dass feuchte Luft eines Italientiefs auf die Kaltluft aufgleitet und dort Schnee bis in tiefe Lagen bringt. In der Gefahrenvorhersage des DWD taucht der Tag bislang ohne markante Ereignisse auf.

Drei Wochen früher als je zuvor: Der Polarwirbel taumelt

Hinter der Kälte steckt eine Störung hoch über der Arktis. Der Polarwirbel sei in diesem Jahr extrem früh aus dem Tritt geraten, sagte der Meteorologe Dominik Jung gegenüber t-online. Das geschah mehr als drei Wochen früher als bei der bislang frühesten bekannten Störung Ende der 1950er-Jahre.



Am Boden kommen die Folgen nach seiner Erfahrung zwei bis drei Wochen später an, also genau um den 1. Advent. Über Russland und Osteuropa hat sich bereits ein riesiger Kaltluftsee gebildet, nachts sinken die Werte dort teils in den zweistelligen Minusbereich.



Die kältesten Modellläufe holen diese Luft nach Deutschland, mit bis zu minus 15 Grad im Osten und in verschneiten Tälern, wie daswetter.com berichtet. Jung selbst hält in klaren Schneenächten minus 5 bis minus 10 Grad im Osten und Süden für möglich.

Wie im Winter 2010? Warum die Modelle noch streiten

Einige Wetterkarten erinnern an den frühen, harten Winterstart von 2010. Entscheidend ist das Hoch über Skandinavien. Setzt es sich fest, dreht der Wind auf Ost und die Kontinentalluft strömt ungebremst herein.



Rutscht es nur ein paar hundert Kilometer weiter, zieht die Kälte Richtung Balkan ab und vom Atlantik kommen wieder Regen und milde Luft. Die kalten Rechenläufe werden häufiger, sicher ist der Winter damit noch lange nicht. Auch Jungs Monatstrends sehen den Winter insgesamt weiter eher mild.



Wie viel Winter trotzdem drin sein kann, zeigte die vergangene Saison: Berlin lag 30 Tage unter einer Schneedecke.

Weißer 1. Advent? Bis ins Flachland sind 15 Zentimeter drin

Das amerikanische Modell GFS zeigt für den 28. und 29. November eine Schneedecke von bis zu 15 Zentimetern im Norden und Osten, also auch in der Ebene. Für Berlin sind es 8 bis 9 Zentimeter. Andere Modelle ziehen nur teilweise mit, Jung spricht von einer möglichen Entwicklung und nicht von einer sicheren Prognose.



Im Südwesten droht eine andere Gefahr. Dort könnte ab Samstagabend mildere Atlantikluft über die gefrorene Bodenschicht gleiten. Der Regen gefriert dann beim Aufprall, wie Jung in einer Wetterkolumne bei echo24 schreibt.



Für das Rheinland und das Rhein-Main-Gebiet ist ein weißer 1. Advent nach den bisherigen Läufen unwahrscheinlich. Die besten Chancen auf Schnee am 29. November haben der Osten und die Mittelgebirge.

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