Weiße Weihnachten 2026: Was der Rekord-Polarwirbel für Schnee und Frost in Deutschland bedeutet – Modelltrend von ECMWF und GFS bis 10. Dezember.

Zwei Mädchen liegen lachend im Schnee: Ob es zu Weihnachten 2026 auch im Flachland so aussieht, entscheidet sich in den nächsten Wochen über dem Nordpol. (Symbolbild)

Über der Arktis ist am 11. November passiert, was es so früh im Jahr noch nie gab: Der Polarwirbel ist zusammengebrochen. Bis so ein Bruch in unserem Wetter ankommt, vergehen meist zwei bis sechs Wochen, und dieses Fenster reicht genau bis kurz vor Heiligabend.



Während der Deutsche Wetterdienst von der Ostsee bis an die Alpen vor Frost und Glätte warnt, rechnen die Wettermodelle für den Dezember zwei völlig verschiedene Winter.

Frost zum 1. Advent: Ist das schon der Polarwirbel?

Mit minus 12,4 Grad in Feuchtwangen in Mittelfranken erlebte Deutschland am Dienstag die bisher kälteste Nacht der Woche. Ein Hoch über Skandinavien hält die Kälte bis zum ersten Advent fest. Am Sonntag droht westlich der Linie Hamburg–Stuttgart Glatteis, wenn Regen auf gefrorenen Boden fällt.



Wer am Wochenende zum Weihnachtsmarkt oder zur Familie fährt, sollte vorher die amtlichen Warnungen für seinen Landkreis prüfen, etwa in der WarnWetter-App des DWD.



Ob diese Kälte schon vom Polarwirbel kommt, lässt sich nicht sicher sagen. Ein blockierendes Hoch im Norden passt zwar ins Bild nach solchen Störungen, es kann sich aber auch ohne sie bilden.

Minus 12 oder plus 10 Grad: Zwei Modelle, zwei Dezember

Über den Dezember entscheidet nun ein Blockadehoch, und die beiden wichtigsten Wettermodelle setzen es an verschiedene Stellen. Das zeigt eine Auswertung von wetterprognose-wettervorhersage.de.

So rechnen die Modelle den Dezember Europäisches Modell (ECMWF): Bis zum 2. Dezember liegt das Hoch über Deutschland, es bleibt neblig und mit 4 bis 8 Grad mild. Ab dem 5. Dezember kommen Wind, Regen und örtlich bis zu 10 Grad.

Amerikanisches Modell (GFS): Das Hoch rückt auf den Atlantik und blockiert die Tiefs. Polarluft fließt aus Skandinavien herein, am 7. Dezember bleibt es tagsüber bei minus 4 bis minus 8 Grad, nachts sind bis minus 12 Grad möglich.

Liegt das Hoch über dem Atlantik, kann der geschwächte Polarwirbel seine Kaltluft bis nach Deutschland schicken. Liegt es direkt über uns, zieht die Kälte an Deutschland vorbei.

Bis 23. Dezember: So lange kann der Rekord-Wirbel noch zuschlagen

Der Polarwirbel ist ein Ring aus Westwinden in rund 30 Kilometern Höhe, der die eisige Luft über der Arktis festhält. Am 11. November drehte dieser Wind auf Ost, laut Judah Cohen vom US-Forschungsunternehmen AER zweieinhalb Wochen früher als bei jeder großen Störung zuvor. So schreibt es Cohen in seinem Polarwirbel-Blog.



Zwei bis sechs Wochen nach dem 11. November, das ist der Zeitraum bis zum 23. Dezember. Alle vier Adventssonntage fallen hinein.



In der Höhe hat sich der Wirbel inzwischen zwar wieder gefangen. Die Folgen erreichen die untere Atmosphäre, in der unser Wetter entsteht, aber erst mit Verzögerung. Cohen erwartet im Dezember zudem eine weitere Phase, in der der Wirbel in die Länge gezogen wird.

Zwei Drittel: Die Statistik spricht für Kälte

Nach rund zwei Dritteln der großen Polarwirbel-Störungen wurde es in Europa danach deutlich winterlicher, wie das Portal daswetter.com auswertet. Für eine Störung schon im November gibt es allerdings keine echten Vergleichsjahre.



Die Saisonprognosen von ECMWF und der US-Wetterbehörde NOAA erwarten für den gesamten Winter eher mild und nass, berichtet die Schweizer Zeitung „Blick“. Auch der außergewöhnlich starke El Niño im Pazifik liefert für Europa kein klares Signal.

6,7 Prozent: So schlecht stehen die Chancen auf weiße Weihnachten

Als weiß gilt Weihnachten laut DWD nur, wenn an allen drei Feiertagen morgens mindestens ein Zentimeter Schnee liegt. Im Flachland ist das selten: Im Zeitraum 1991 bis 2020 lag die Chance in Berlin und Hamburg bei 6,7 Prozent, in Köln bei 3,3 und in München bei 13,8 Prozent.



Der Polarwirbel kann den Schnee bringen. Liegen bleiben muss er dann noch drei Tage lang.



Der Trend zeigt nach unten. Zwischen den Zeiträumen 1961 bis 1990 und 1991 bis 2020 sank die Wahrscheinlichkeit laut einer DWD-Auswertung im Mittel um 13 Prozentpunkte, in München sogar um 19,5.



Verlässlich vorhersagen lässt sich das Weihnachtswetter erst wenige Tage vorher. Das amerikanische GFS-Modell rechnet 16 Tage voraus und erfasst Heiligabend damit erstmals um den 8. Dezember.



Wie selten das ganze Land mitspielt, zeigt die Weihnachtsstatistik: Flächendeckend weiß an allen drei Feiertagen war Deutschland seit 1906 nur sechsmal, zuletzt im Jahr 2010.

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