Eingeschneite Autos in der Altstadt von Annaberg-Buchholz im Erzgebirge, im Hintergrund die St.-Annenkirche: Zum 2. Advent könnte eisige Luft aus dem Osten neuen Schnee und Dauerfrost bringen. (Symbolbild)

Vom Alpenrand bis in die Oberlausitz liegt frischer Schnee, und die Nächte bleiben eisig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den 1. Advent im Norden und Nordwesten vor Glätte durch gefrierenden Regen. Danach droht die nächste Kältewelle: Zum Nikolaustag, der in diesem Jahr auf den 2. Advent fällt, rechnet das US-Modell GFS mit Nächten bis minus 15 Grad.



Ausgemacht ist das noch nicht. Doch die eisige Variante taucht seit Tagen immer wieder in den Wettermodellen auf.

Minus 10 Grad über frischem Schnee: So eisig wird die Nacht

Am Freitag schneit es im Südosten ein letztes Mal. In Sachsen kommt vielerorts ein Zentimeter zusammen, im Oberlausitzer Bergland bis zu fünf Zentimeter. Tagsüber bleibt es im Erzgebirge bei minus 4 Grad, nur an der Kieler Bucht sind plus 5 Grad drin.



Am Alpenrand liegt seit Donnerstag bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. Über dieser Schneedecke stürzen die Werte in der Nacht zum Samstag unter minus 10 Grad, vor allem in den Alpentälern und im südlichen Alpenvorland. Schon am Dienstag hatte das fränkische Feuchtwangen minus 12,4 Grad gemeldet.



Wer früh mit dem Auto los muss, sollte vorher die amtlichen Warnungen des DWD prüfen. Reifglätte droht vor allem in Senken und auf Brücken, dort frieren Fahrbahnen zuerst.

Glatteis-Falle am 1. Advent: Regen trifft auf steinhart gefrorenen Boden

Der Samstag bleibt unter zähem Nebel vielerorts frostig, die Höchstwerte liegen zwischen minus 3 und plus 4 Grad. Am Sonntagnachmittag erreicht dann eine Atlantikfront den Nordwesten.



Oberhalb von 200 bis 600 Metern fällt zunächst Schnee, darunter Schneeregen und Regen. Weil die Böden nach Tagen mit Frost tief gefroren sind, sieht der DWD für den Abend und die Nacht zu Montag im Norden und Nordwesten eine erhöhte Glättegefahr. Am Montagmorgen kann es dort noch streckenweise glatt sein.



Danach wird es zunächst milder, im Westen sind Anfang Dezember bis zu 10 Grad möglich. Diese Variante hat die Berliner Zeitung im Wettertext zum Glatteis-Sonntag beschrieben.

Minus 15 Grad am Nikolaustag: US-Modell schickt das „Beast from the East“ los

Die Milde steht allerdings auf wackligen Füßen. Entscheidend ist ein kräftiges Hoch über dem Norden und Osten Europas. Bleibt es stark genug, lenkt es nach den GFS-Berechnungen eisige Luft aus Russland nach Deutschland, wie t-online berichtet.



Meteorologen nennen diese Lage „Beast from the East“, einen eisigen Ostwind mit wochenlangem Dauerfrost. Laut daswetter.com wären dann nachts minus 10 bis minus 15 Grad möglich, über frischem Schnee noch tiefere Werte. Es wäre der kälteste Advent seit 16 Jahren.



Einzelne Modellläufe lassen sogar Tiefs am Kälteblock hängen. Sie brächten 40 bis 50 Zentimeter Neuschnee bis ins Flachland, das ist aber ausdrücklich das Maximalszenario.

Über einen Meter Schnee: Was 2010 nach genau so einem November passierte

Der Vergleich mit 2010 kommt nicht von ungefähr. Auch damals ging dem Winter ein kalter Abschnitt Ende November voraus, der sich wochenlang festsetzte.



In der Nacht zum 2. Dezember 2010 fielen die Werte in Thüringen und Sachsen auf bis zu minus 19 Grad. Mitte des Monats kamen in den östlichen Mittelgebirgen in einer Nacht mehr als 50 Zentimeter Neuschnee herunter, die Schneemassen türmten sich teils über einen Meter hoch. Mit einem Mittel von minus 3,5 Grad wurde es der kälteste Dezember seit 1969.



ZDF-Meteorologe Özden Terli warnt im Gespräch mit dem Portal davor, daraus auf diesen Winter zu schließen. Er nennt die Lage eine „Wundertüte“ und verweist auf den außergewöhnlich starken El Niño. Laut der US-Wetterbehörde NOAA lagen die Meerestemperaturen im zentralen Pazifik zuletzt 2,5 Grad über dem Mittel.

Weiße Weihnachten 2026? An dieser Linie entscheidet sich der Schnee

Das europäische Modell ECMWF sieht das Hoch schwächer. Es zieht sich nach Osten zurück, feuchte Atlantikluft kommt voran. Doch auch in dieser Variante kehrt die Kälte zum 2. Advent zurück, nur weniger heftig.



Die Kälte ist nicht abgesagt. Sie ist nur vertagt.



Für den Schnee zählt, wo sich kalte und milde Luft treffen. An dieser Grenze fällt viel Niederschlag, auf der kalten Seite als Schnee. Bleibt das Hoch stark, könnte sie quer durch Deutschland laufen: Norden und Osten im Frost, Westen und Südwesten unter milderer Luft.



Flächendeckend weiße Weihnachten gab es zuletzt 2010. Damals lagen in Bielefeld 44 Zentimeter Schnee.

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