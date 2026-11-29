Der erste Advent ist frostig. Im Januar 1987 fiel das Thermometer bei Berlin auf minus 25,3 Grad, und in der DDR fror die Braunkohle in den Waggons fest.

Schneetreiben in Prenzlauer Berg im Winter 1987: Ein NVA-Soldat ist mit seiner Freundin unterwegs. Am 14. Januar fiel das Thermometer in Schönefeld auf minus 25,3 Grad.

Der erste Advent bringt Berlin und Brandenburg Frost. In der Uckermark bleibt es laut Deutschem Wetterdienst am Sonntag bei minus 2 Grad oder kälter.



Am 14. Januar 1987 waren es in Angermünde minus 27,1 Grad. In Berlin-Schönefeld zeigte das Thermometer minus 25,3 Grad, für Berlin die kälteste Januarnacht des Jahrhunderts. In der DDR fror die Braunkohle fest, und mit ihr geriet die Stromversorgung ins Stocken.

Der 14. Januar war fast überall der kälteste Tag

Das zeigt das Statistische Jahrbuch der DDR von 1988. An den meisten der 28 Wetterstationen, die es aufführt, fiel der tiefste Wert des Jahres auf diesen Tag. Leipzig-Schkeuditz meldete minus 27,6 Grad, der Alexanderplatz mitten in Berlin minus 18,7 Grad. Noch tiefer ging es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Gardelegen in der Altmark, mit minus 28,1 Grad.



Vorbei war der Winter damit nicht. Das West-Berliner DIW schrieb im Juli 1987 von einer Kälteperiode, die das ganze erste Quartal anhielt.

Warum die DDR so verwundbar war

Die DDR heizte und erzeugte Strom vor allem mit Braunkohle. Deren Wassergehalt lag bei bis zu 58 Prozent, bei Dauerfrost fror sie an Baggerschaufeln, Förderbändern und Waggons fest. Wie schon im Katastrophenwinter 1978/79 schickte der Staat Soldaten, Polizisten, Stasi-Mitarbeiter und Studenten in die Tagebaue. Sie schlugen die Kohle mit Presslufthämmern von den Bändern.



Mitte Januar fielen im Kraftwerk Boxberg nach einem Störfall 1000 Megawatt weg, laut DIW rund vier Prozent der installierten Leistung. Ende April lief erst einer der beiden betroffenen Blöcke wieder. Auch rund eine Milliarde Kilowattstunden Strom aus Österreich glichen das nicht aus.



Stromsperren und kalte Fernwärmenetze gehörten laut DIW zum Alltag. Die West-Berliner Forscher vermuteten, dass die Lage schlimmer war, als die DDR zugab.

Strom nach Kontingent

Im Berliner Werk für Fernsehelektronik bekamen die Abteilungen Strom nur noch nach Kontingent, berichtete die Betriebszeitung „WF-Sender“. In einem Werksteil stellten Energiearbeiter den Betrieb so um, dass wichtige Fertigungsstufen trotzdem rund um die Uhr liefen. Als am 14. und 15. Januar eine Flächenabschaltung die Fertigung in Groß Dölln traf, bewahrte ein Notstromaggregat die Heizung vor Schäden.



Privathaushalte traf es ebenso. In den Bezirken Schwerin, Potsdam und Magdeburg fiel zeitweise der Strom aus, Plattenbauwohnungen blieben kalt. Zehntausende Wohnungen hatten tagelang zu wenig Strom und Wärme, schrieb der Wissenschaftler Joachim Kahlert 1989.



Im Hochhaus am Leninplatz, dem heutigen Platz der Vereinten Nationen, kam eine Wohnung trotz Elektroofen auf rund 12 Grad. Das schilderte die Berliner Zeitung später in einem Rückblick. Als dort anonyme Flugblätter über das Versagen des Staates auftauchten, sammelte die Stasi sie wieder ein.

„Großer Einsatz“ im „Neuen Deutschland“

Von einer Krise schrieb die DDR-Presse nichts. Das „Neue Deutschland“ titelte am 15. Januar: „Großer Einsatz zur Meisterung der Situation, die durch ungewöhnlich große Kälte entstanden ist“.



Später meldete die DDR für das erste Halbjahr Planerfüllung. Laut DIW ging das nur, weil die ursprünglichen Ziele nachträglich gesenkt worden waren. Im Volksmund kursierte damals ein Spruch über die vier größten Feinde des Sozialismus: Frühling, Sommer, Herbst und Winter.

Kommt so ein Winter wieder?

Im Februar 2012 meldete Berlin mit rund minus 20 Grad die kälteste Nacht seit 1987. Zuletzt waren 15 Winter in Folge zu warm.



Der DWD hält auch den kommenden Winter eher für mild, einzelne Kälteeinbrüche schließt das nicht aus. Was die Wettermodelle für den zweiten Advent rechnen, steht hier.

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