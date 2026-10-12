Minus 3 Grad heute Nacht, bis 19 Grad am Nachmittag: Der Dienstag wird ein Wechselbad

Raureif und Nebel im Morgenlicht: In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen im Osten, in der Mitte und im Süden Deutschlands auf bis zu minus 3 Grad (Symbolbild).

Heute Nacht wird es in großen Teilen Deutschlands frostig und neblig. Der Deutsche Wetterdienst erwartet im Osten, in der Mitte und im Süden leichten Frost bis minus 3 Grad, dazu Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. Wer am Dienstag früh losmuss, braucht Eiskratzer und Zeit, am Nachmittag dann einen Schirm.

Minus 3 Grad: In diesen Regionen friert es heute Nacht

Unter klarem Himmel kühlt es nach Sonnenuntergang rasch ab. Am kältesten wird es in der zweiten Nachthälfte bis kurz nach Sonnenaufgang.



Betroffen ist ein breiter Streifen vom Allgäu bis zur Uckermark. In Baden-Württemberg trifft es vor allem Oberschwaben, das Allgäu und die Frankenhöhe. In Franken und der Oberpfalz gilt die Nacht ebenfalls als kritisch kalt, in Thüringen sind örtlich minus 1 Grad drin.



Am Boden wird es noch deutlich kälter, regional bis minus 5 Grad. Warum der Rasen weiß sein kann, obwohl das Thermometer Plusgrade zeigt, erklärt unser Frost-Bericht.



Frostfrei bleiben nur der Nordwesten und die Küsten. Ob der DWD für Ihre Region amtlich warnt, zeigen die Warnkarte auf dwd.de und die Warnwetter-App. Der nächste Warnlagebericht erscheint um 20.30 Uhr.

Von Frost auf 19 Grad: Morgen kippt das Wetter

Am Dienstagvormittag löst sich der Nebel auf, im Süden und Osten scheint dann länger die Sonne. Gleichzeitig greift von Westen ein neuer Tiefausläufer über.



Die Wolken werden im Tagesverlauf dichter, ab dem Nachmittag erreicht der Regen die Mitte des Landes. In der Nacht zum Mittwoch zieht er nach Osten durch. Die Höchstwerte liegen meist bei 14 bis 19 Grad.



Dazu frischt der Wind auf. Schon am frühen Morgen sind auf einigen Nordseeinseln Böen um 55 km/h möglich. Tagsüber erwartet der DWD an der Nordsee, an der westlichen Ostsee und auf dem Brocken steife Böen bis 60 km/h aus Süd.



Die Nacht zum Mittwoch bleibt unter den Wolken frostfrei. In Thüringen etwa sinken die Werte nur noch auf 10 bis 6 Grad.

Unter 150 Metern Sicht: Ab 50 Metern gilt Tempo 50

Der Nebel bildet sich vor allem in Mulden, Senken und Flussniederungen. Dort kann die Sicht innerhalb weniger Meter einbrechen, oft genau auf dem Weg zur Arbeit.



Für Autofahrer gibt es eine klare Grenze. Liegt die Sicht unter 50 Metern, darf laut Straßenverkehrs-Ordnung höchstens 50 km/h gefahren werden, auch auf der Autobahn.



Erst ab dieser Sichtweite ist auch die Nebelschlussleuchte erlaubt. Als Orientierung helfen die Leitpfosten am Straßenrand, sie stehen in der Regel 50 Meter auseinander.

15 Zentimeter: Warum der Regen dem Rhein kaum hilft

Regen wird dringend gebraucht. Am Pegel Kaub meldet die Bundeswasserstraßenverwaltung auf Pegelonline nur 15 Zentimeter, der Wert gilt als Niedrigwasser.



Der alte Rekord aus dem Dürrejahr 2018 lag bei 25 Zentimetern. Im August wurde er erstmals unterboten.



Der Tiefausläufer am Dienstag bringt Wolken. Wasser für den Rhein bringt er kaum. Dafür ist der Regen zu kurz und zu schwach.

Kommt nach dem Frost der goldene Oktober?

Ja, zumindest für ein paar Tage. Laut Zehn-Tage-Vorhersage des DWD klettern die Werte am Donnerstag auf 16 bis 20 Grad, im Südwesten lokal auf 22 Grad. Am Freitag ist es am Oberrhein ähnlich warm.



Die Morgen bleiben allerdings oft neblig, im Süden löst sich der Nebel teils nur zäh auf. Am Samstag zieht dann eine Front mit Regen durch, der Wind dreht auf Nord.



Für Samstag nennt der DWD nur noch Höchstwerte von 9 bis 15 Grad.

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