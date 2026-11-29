Super-El-Niño und Polarwirbel: Droht Deutschland ein Eiswinter wie 1942 mit minus 30 Grad? Was Prognosen von NOAA und DWD für Winter 2026/27 zeigen.

Kampf gegen die Schneemassen: Ein Mann befreit sein Auto. Ob der Winter 2026/27 solche Bilder bringt, hängt vom Polarwirbel ab. (Symbolbild)

Vor der Küste Perus ist der Pazifik derzeit mehr als vier Grad wärmer als normal, in der Tiefe stellenweise sogar über zehn Grad. Ein ähnlich kräftiger und langer El Niño lief schon einmal, kurz bevor Deutschland in den Wintern 1940 bis 1942 dreimal in Folge erstarrte.



Eine Neuauflage von 1942 ist trotzdem kein Selbstläufer: Laut Deutschem Wetterdienst ist der Draht von El Niño nach Deutschland schwach, den Ausschlag gibt die Arktis.

Super-El-Niño 2026: So heiß war der Pazifik seit Jahrzehnten nicht

Die US-Wetterbehörde NOAA meldet in ihrem aktuellen El-Niño-Update eine Abweichung von plus 2,5 Grad im zentralen Pazifik. Die Chance auf das stärkste Ereignis seit 1950 beziffert sie auf rund 60 Prozent.



Im Oktober waren es noch 83 Prozent. Der Rekord wackelt also, ein Super-El-Niño ist es trotzdem.



Den Höhepunkt erwarten die Forscher um den Jahreswechsel. Die Weltwetterorganisation WMO hatte schon im September eine Rückkehr zu normalen Bedingungen vor Februar 2027 praktisch ausgeschlossen.



Wer Tage oder Wochen voraus planen muss, fährt mit den amtlichen Warnungen und Trends des DWD besser als mit jeder Saisonprognose.

Eiswinter 1940 bis 1942: Drei Jahre Frost in Folge

Die Winter 1939/40, 1940/41 und 1941/42 haben sich ins Familiengedächtnis eingebrannt. Rhein und Elbe trugen Eis, Dörfer verschwanden hinter Schneewällen, in ungeheizten Zimmern froren die Fenster von innen zu.



Der Januar 1942 zählt zu den kältesten Monaten seit Beginn der Messungen. Vielerorts sank das Thermometer unter minus 25 Grad, an einzelnen Stationen unter minus 30 Grad, schreibt Meteorologe Dominik Jung in einer Wetterkolumne.



Vor Moskau gab es laut Jung mitten im Krieg Nächte um minus 40 Grad. Drei solche Winter hintereinander waren schon damals eine Ausnahme.

Kältemotor geschwächt: Die Spur führt in die Stratosphäre

Lange galten die Kriegswinter als Laune der Natur. Eine Studie im Fachjournal Nature um den Schweizer Klimaforscher Stefan Brönnimann zeigte 2004 einen Zusammenhang mit dem damaligen El Niño.



In alten Messdaten fanden die Forscher eine ungewöhnlich warme Stratosphäre über der Arktis und einen auffallend schwachen Polarwirbel. Schwächelt dieser Kältemotor, kann die milde Westströmung zusammenbrechen.



Dann setzt sich ein Hoch über Skandinavien fest und lenkt eisige Luft aus Russland nach Mitteleuropa. Genau dieses Muster zeigen alle drei Winter.



Die Forscher glichen ihre Daten mit einer Klimasimulation über 650 Jahre ab. Ihr Ergebnis: Solche Extremzustände treten bei starken El-Niño-Ereignissen wiederholt auf.

Mildester Dezember statt Eiswinter: Was 2015 zeigt

Einen Automatismus gibt es trotzdem nicht. Beim letzten Super-El-Niño 2015/16 erlebte Deutschland einen der mildesten Dezember überhaupt, auch 1997/98 blieb der große Frost aus.



Laut DWD wirkt El Niño vor allem auf Großbritannien und die Iberische Halbinsel. Bei uns geben Atlantik und Polarwirbel den Takt vor, berichtet wetter.net. Auch Andreas Fink vom Karlsruher Institut für Technologie sieht für Europa keine belastbaren Aussagen.



Dazu kommt der Klimawandel. Der El Niño ähnelt dem von damals. Der Kältespeicher im Osten tut es nicht mehr, die Frostluft muss sich erst aufbauen, bevor sie zu uns ziehen kann.



Die großen Langfristmodelle rechnen deshalb eher mit einem milden, nassen und stürmischen Winter. Ein Winter wie 1942 gilt als sehr unwahrscheinlich.

Kälteeinbruch im Februar? Der Januar wird zum Wendepunkt

Für Dezember spricht wenig für Dauerfrost. Der Polarwirbel ist in diesem Herbst früher und kräftiger angelaufen als üblich, und ein starker Wirbel begünstigt milde Westlagen mit Regen und Sturm.



Aus früheren starken El-Niño-Jahren ist allerdings bekannt, dass sich das Wetter in Europa oft im Lauf des Winters dreht.



Gerät der Polarwirbel im Januar ins Taumeln, sind kräftige Kaltluftvorstöße im Spätwinter möglich. Wie schnell Schnee kommen kann, zeigte schon die Schneewalze Mitte November.



Die NOAA rechnet mit über 79 Prozent Wahrscheinlichkeit damit, dass der starke El Niño bis in den Spätwinter anhält.

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