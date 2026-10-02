„Minus den Tod“: Sie half ihren Henkern bei der Suche nach einer Vene – und überlebte

Christa Pike überlebt die Giftspritze. Ihr Fall entlarvt die „humane“ Hinrichtung als grausame Illusion. Was das mit der DDR und unglaubwürdigen Bewertungen staatlichen Unrechts zu tun hat.

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Rettungsfahrzeuge vor der Riverbend-Hochsicherheitsanstalt in Tennessee: Christa Pikes Hinrichtung wurde nach Komplikationen abgebrochen. Laut ihren Verteidigern lebte die 50-Jährige noch.

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Mittwochabend, Nashville. Christa Pike, 50, liegt festgeschnallt in der Hinrichtungskammer. Das Vollstreckungsteam sucht eine Vene. Ihr Anwalt Randy Spivey, als Zeuge anwesend, zählt allein am linken Arm mindestens sieben Einstiche; eine Nadel ist verbogen, als sie herausgezogen wird. Der rechte Arm verfärbt sich violett. Irgendwann beginnt die Frau, die hier sterben soll, ihren Henkern zu helfen: „Bitte versucht es weiter oben, an der Schulter.“ Als die Zugänge liegen, bedankt sie sich.

Dann berichtet sie von einer brennenden Stelle im Arm, die sich anfühle, als würde die Haut platzen. Sie fragt, ob das normal sei. Um 20.26 Uhr sind laut Gerichtsunterlagen beide Dosen Pentobarbital injiziert – und Pike lebt und atmet schwer, hörbar. Die Medienzeugen hinter dem zugezogenen Vorhang hören fast eine Stunde lang ihr Atmen. Dann fahren Rettungswagen vor.

Stephen Ferrell, ein weiterer Verteidiger, fasst zusammen: Pikes größte Angst sei die vor einem langen, schmerzhaften, traumatischen Tod gewesen. „Genau das ist passiert“, sagt er. „Minus den Tod.“

Laut Death Penalty Information Center ist es das erste Mal in der modernen Ära der US-Todesstrafe, dass ein Mensch das Hinrichtungsmittel erhielt und überlebte. Pike liegt in kritischem Zustand im Krankenhaus. Derselbe Staat, der sie töten wollte, kämpft nun um ihr Überleben. Das ist auf grausame Weise skurril.

Vorhergesagt und ignoriert

Mediziner vermuten eine IV-Infiltration. Das bedeutet, das stark alkalische Pentobarbital floss nicht in die Blutbahn, sondern ins Gewebe. Der Anästhesist Joel Zivot sagt, man habe ihr im Grunde Bleiche in den Arm gespritzt. Blasen und Verbrennungen an den Einstichstellen passen dazu. Ob die Stunde unter einer nicht tödlichen, aber atemdepressiven Dosis bleibende Hirnschäden hinterlassen hat, weiß niemand.

Nichts davon war unvorhersehbar. Pikes Anwälte hatten monatelang vor Gericht gewarnt. Ihre Klientin habe kleine, fragile Venen, eine Blutgerinnungsstörung. Die Vollzugsbehörde erklärte noch in der Nacht, man habe jeden Schritt des Protokolls befolgt.

Gouverneur Bill Lee nannte das Geschehen eine „Tragödie“, die „nicht hätte passieren dürfen“, und setzte alle Hinrichtungen bis Jahresende aus. Zugleich blieb er dabei: Die Menschen in Tennessee hätten die Todesstrafe gewollt, seine Aufgabe sei der Vollzug.

Erinnerungen an Colleen Slemmer

Bevor man über den Staat spricht, muss man über Colleen Slemmer sprechen. Sie wäre heute 51. Sie war 19, als Christa Pike, deren Freund und eine Mitschülerin sie im Januar 1995 in Knoxville in ein Waldstück lockten, folterten und ermordeten. Colleen engagierte sich bei den Special Olympics, liebte Bowling und Rollschuhlaufen.

Ihre Mutter May Martinez bekam in jener Nacht noch einen kurzen Anruf; als sie zurückrief, war ihre Tochter „schon fort“. Seit 31 Jahren hängt sie die Christbaumkugeln auf, die Colleen gebastelt hat. Sie fuhr aus Florida nach Nashville, um die Hinrichtung zu sehen. „Niemand“, sagt sie, „erinnert sich an Colleen.“

Diesen Satz sollte man wirken lassen. Pikes Schuld steht außer Frage, die Tat war monströs. Die Frage ist eine andere: nicht, was Pike verdient, sondern was der Staat darf. Und ob er das Versprechen an May Martinez – Gerechtigkeit durch Tod – überhaupt einlösen kann. Am Mittwoch hat er es nach 31 Jahren Wartezeit gebrochen.

Humane Folter

Die Giftspritze kam Ende der 1970er als medizinisch sauberer Ersatz für den elektrischen Stuhl und den Galgen. Fast von Beginn an gab es Fehlschläge – strukturell bedingt: Ärzte verweigern aus ethischen Gründen die Mitwirkung, also stechen Vollzugsbedienstete mit begrenzter Ausbildung.

Als Pharmakonzerne den Einsatz ihrer Produkte untersagten, wichen die Staaten auf lose regulierte Apotheken aus und erließen Geheimhaltungsgesetze. Die Rechtsprofessorin Corinna Lain bringt es auf den Punkt: Die Giftspritze sei nicht die humanste, sondern die humanst aussehende Methode. Wenn alles gut läuft.

Die Zwischenfälle

Die Belege: Angel Diaz, Florida 2006, 34 Minuten, chemische Verbrennungen. Clayton Lockett, Oklahoma 2014, 43 Minuten. Joseph Wood, Arizona 2014, fast zwei Stunden, 15 Dosen. Joe Nathan James, Alabama 2022, drei Stunden Venensuche. Der Rechtswissenschaftler Austin Sarat ermittelte für 1890 bis 2010 eine Fehlerquote von rund sieben Prozent bei der Giftspritze – höher als bei Strick und Stuhl.

Oder allein Tennessee: drei Fehlschläge in vier Jahren. Das Justizministerium unter Ex-Präsident Joe Biden sah im Januar 2025 „erhebliche Unsicherheit“, ob Pentobarbital unnötiges Leiden verursacht. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump setzte es wieder ein.

Die Reaktion in Tennessee? Senatorin Marsha Blackburn, Favoritin für Lees Nachfolge, will den elektrischen Stuhl zurück. Parlamentspräsident Cameron Sexton will Kaliumchlorid ins Protokoll – ein Mittel, das ohne Narkose wie Feuer in den Venen brennt. Nicht das Töten wird infrage gestellt, sondern seine Technik optimiert.

Leipzig, Arndtstraße

Hier lohnt ein Vergleich, der Widerspruch provozieren wird – und deshalb gezogen werden muss.

Die DDR richtete zunächst mit dem Fallbeil hin. Ab 1968 galt in der Leipziger Arndtstraße der „unerwartete Nahschuss ins Hinterhaupt“. Paragraf 60 des DDR-StGB sprach nüchtern von „Erschießen“; die konspirative Praxis stand nirgends im Gesetz. Der Verurteilte wusste, dass er sterben würde, nicht wann.

Er wurde in einen fensterlosen Raum geführt, der Vollstrecker schoss von hinten mit schallgedämpfter Pistole. Hermann Lorenz, der letzte Henker der DDR, nannte 1991 die Prämie: 150 Mark pro Exekution

Todeskandidat Werner Teske

Werner Teske, Stasi-Hauptmann, wurde am 11. Juni 1981 wegen Spionage zum Tode verurteilt. Das Vollstreckungsprotokoll vermerkt den 26. Juni, 10.10 Uhr, „durch einen Genickschuss“, Einäscherung am selben Tag. Totenscheine wurden gefälscht; die Familie erfuhr die Wahrheit erst nach 1989.

Erst 1987 schaffte die DDR die Todesstrafe ab. Der Bundesgerichtshof bestätigte 1999: Das Urteil gegen Teske war selbst nach DDR-Recht Rechtsbeugung – ein „Exzess“, so der Berliner Richter Hans Boß.

Niemand soll Tennessee mit der SED-Diktatur gleichsetzen. Pike hatte drei Jahrzehnte Rechtsmittel, freie Presse, Zeugen. Teske hatte zwei Wochen, einen Geheimprozess und ein gefälschtes Dokument für die Hinterbliebenen. Der Unterschied ist fundamental.

Und doch sind die Parallelen in der Mechanik des staatlichen Tötens verstörend. Der Euphemismus: „Nahschuss“ hier, „Protokoll“ dort. Die Geheimhaltung: der fensterlose Raum in Leipzig; der Vorhang und die Geheimhaltungsgesetze in Nashville. Die Behauptung der Humanität: Die DDR führte den Schuss als „saubere“ Alternative zum Fallbeil ein, die USA die Nadel als medizinische Alternative zum Stuhl. Die Berufung auf höhere Notwendigkeit: Mielkes „härteste Strafe“ für Verräter – und Lees „Die Menschen haben entschieden“.

Vor allem aber: Die Methode der Diktatur tat binnen Sekunden, wofür sie gedacht war. Die „humane“ Methode der Demokratie quälte eine Frau eine Stunde lang und ließ sie am Leben, womöglich hirngeschädigt. Das ist kein Argument für den Genickschuss. Es ist der Beweis, dass die Suche nach der humanen Hinrichtung ein Kategorienfehler ist. Es gibt keine humane Art, einen festgeschnallten, wehrlosen Menschen zu töten. Es gibt nur mehr oder weniger gelungene Verschleierung.

Was „wehrhaft“ bedeutet

In einer wehrhaften, aufgeklärten, humanistischen Gesellschaft ist jede Hinrichtung abzulehnen – nicht trotz, sondern wegen der Wehrhaftigkeit. Die wehrhafte Demokratie des Grundgesetzes verteidigt sich, indem sie die Methoden ihrer Feinde nicht übernimmt.

Artikel 102 des bundesrepublikanischen Grundgesetzes besteht aus vier Wörtern – „Die Todesstrafe ist abgeschafft“ –, geschrieben 1949 von Menschen, die gesehen hatten, was ein Staat tut, wenn er töten darf. Wer die Würde für unantastbar erklärt, muss sie auch für den Täter gelten lassen; sonst ist sie konditional.

Das aufgeklärte Argument ist die Fehlbarkeit: Seit 1973 wurden in den USA über 190 Menschen aus dem Todestrakt exoneriert. Das humanistische ist die Verhältnismäßigkeit: Lebenslange Haft schützt nicht weniger als die Nadel. Und: Der Staat macht Menschen zu Henkern – den Lorenz mit seinen 150 Mark, die Bediensteten in Nashville, die sieben Mal stachen, während die Frau ihnen Ratschläge für ihre Hinrichtung gab.

Die Glaubwürdigkeitsfrage

Ist das US-Vorgehen die Ursache westlicher Unglaubwürdigkeit? Eine unter mehreren – Guantánamo, Abu Ghraib, Drohnenkrieg. Aber die Todesstrafe ist kein Exzess Einzelner, sondern ein geplanter, legaler Routineakt.

47 Menschen wurden 2025 in den USA hingerichtet, die meisten seit 2009. Pike wäre die 30. in diesem Jahr gewesen. Amnesty zählte für 2025 weltweit 2707 Hinrichtungen in 17 Ländern, China nicht mitgerechnet; die USA stehen neben Iran, Saudi-Arabien und Irak.

Wenn Washington Hinrichtungen in Teheran anprangert, braucht Teheran nur einen Fingerzeig nach Nashville. Dass UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk am Donnerstag die Abschaffung der Todesstrafe in den USA forderte, ist ein Satz, der früher an Minsk oder Riad ging.

Dabei ist das Land weiter als seine Hinrichtungskammern: nur 23 neue Todesurteile 2025, Zustimmung bei 52 Prozent, dem tiefsten Stand seit fünf Jahrzehnten. Amerika exekutiert seine Vergangenheit.

Zwei Frauen

Christa Pike liegt auf einer Intensivstation. May Martinez ist zurück in Florida, mit den Christbaumkugeln ihrer Tochter, und muss wieder warten.

Zwei Frauen: Die eine seit 31 Jahren tot, weil der Staat sie nicht schützen konnte. Die andere in kritischem Zustand, weil der Staat sie nicht töten konnte.

Beides nennt Tennessee Gerechtigkeit.

Der Raum in der Leipziger Arndtstraße ist heute eine Gedenkstätte. Die Kammer in Nashville sollte es eines Tages auch sein.

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