„Mio und die Unsterblichkeit“: Hier schreibt einer, der Kinder versteht

Wenn man gern denkt, wird man zum Besserwisser, findet Ingemar, er schickt noch ein „unweigerlich“ hinterher. Er ist der Erzähler in dem Buch „Mio und die Unsterblichkeit“. Dass man nicht unsterblich sein kann, weiß er längst.



Er weiß auch, dass er nicht alt werden wird, denn auf ihn trifft zu, „dass man mit der Vererbung einfach Pech haben kann“, wie es sein Neurologe einmal formuliert. „Mister Selbstbestimmung“ nennt ihn dieser Arzt manchmal mit traurigem Spott, denn Ingemar ist sehr kritisch gegenüber neuen Therapien und Medikamenten.