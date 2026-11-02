Mireille Mathieu verlängert Abschiedstour: 2027 kommt sie wieder nach Berlin

Nach ihrem atemberaubenden Auftritt im Berliner Tempodrom dürfte es viele freuen, dass Mireille Mathieu im Herbst 2027 der Hauptstadt noch einmal die Ehre gibt.

Das Gerücht ist also wahr. Wegen der anhaltend großen Nachfrage verlängert Mireille Mathieu ihre Welt-Abschiedstournee um zehn weitere Konzerte im Herbst 2027. Wer die ausverkauften Konzerte in diesem Jahr nicht bestaunen konnte, bekommt also im nächsten Jahr noch einmal in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Chance, eine der größten lebenden Chanson- und Schlager-Legenden auf der Bühne zu sehen.



Manche Stimmen sind untrennbar mit dem Lebensgefühl eines ganzen Landes verbunden. Mireille Mathieu ist eine von ihnen. Seit 66 Jahren verkörpert sie die unverwechselbare Eleganz des französischen Chansons, die große Kunst der Melancholie und jene leidenschaftliche Hingabe, mit der in Frankreich die Liebe besungen wird. Und die Sehnsucht ihres Publikums nach dieser einzigartigen Stimme ist ungebrochen.



Am 15. Oktober 2027 gibt der „Spatz von Avignon“ eine letzte große Zugabe im Berliner Tempodrom und startet in Deutschland damit ihre sicherlich denkwürdige Wiederaufnahme ihres Bühnenabschieds. Weitere Termine sind für Dresden, Leipzig und Stuttgart angekündigt.

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