Das romantischste Date der Neureuthers beginnt in den frühen Morgenstunden, bevor in Garmisch-Partenkirchen vier Kinder den Tag übernehmen. Dann schnallt das bekannteste Wintersport-Paar des Landes die Skier an. Manchmal dürfen die Kinder mit, manchmal geht Miriam Neureuther allein. „Da bin ich dann ganz mit mir und meinen Gedanken, das liebe ich sehr“, erzählte die 36-Jährige in einem Bunte- Interview. Die Adventszeit im Haus der Familie beschreibt sie so: „Es riecht nach Gewürzen, Zimt und Vanille, nach Tannenzweigen und Kerzenduft.“ Und wie klingt sie? „Definitiv laut – laut und wild.“

Miriam Neureuther: Neues Winter- und Weihnachtsbuch bei Herder

Anlass des Gesprächs war ein Buch. Seit September ist „Tannenduft und Glitzerschnee“ im Handel, ein Winter- und Weihnachtsbuch für die ganze Familie, 192 Seiten, illustriert von Sabine Straub, erschienen bei Herder, mit Fotos von Peter Lederer und Laura Schmatz. Der Verlag empfiehlt es für Leser von 4 bis 99 Jahren. Es sammelt Bastelideen für den Advent, Familienrezepte, Spiele für drinnen und draußen, Lieblingsgeschichten und Hausmittel für die Erkältungszeit.



Auffällig ist, wessen Name diesmal vorn steht. Bisher waren die Kinderbücher aus dem Hause Neureuther vor allem Felix-Bücher: die Ixi-Reihe, ein Sport-Wimmelbuch, eine Fußballgeschichte zusammen mit Bastian Schweinsteiger. Bei „Ixi, Mimi und das Zaubermüsli“ schrieb Miriam mit. Jetzt ist sie die Autorin.

Miriam Gössner: Olympia-Silber, WM-Gold und der schwere Unfall

Im Schatten stand sie lange genug, auch als Sportlerin. Als Miriam Gössner gewann sie 2010 in Vancouver Olympia-Silber mit der Langlauf-Staffel, zweimal wurde sie mit der Biathlon-Staffel Weltmeisterin. In ihrer besten Saison 2012/13 feierte sie drei Weltcupsiege. Dann brach sie sich 2013 bei einem Mountainbike-Unfall in Norwegen vier Wirbel. Sie kämpfte sich zurück, an die alte Form kam sie nicht mehr heran. Bei der WM 2016 in Oslo stand die zweimalige Weltmeisterin nur noch am Rand, der Bundestrainer verzichtete auf sie.



Ausgerechnet die schwere Zeit führte sie zu Felix. Kennengelernt haben sich die beiden in einer Rehaklinik in Garmisch-Partenkirchen, seit 2013 sind sie ein Paar. Im Oktober 2017 kam Tochter Matilda zur Welt, im Dezember heirateten die beiden. Felix ist der Sohn von Rosi Mittermaier und Christian Neureuther und mit 13 Weltcupsiegen Deutschlands erfolgreichster Weltcup-Skirennläufer.

Miriam und Felix Neureuther: Vier Kinder in Garmisch-Partenkirchen

2019 beendete Miriam ihre Laufbahn. Heute kümmert sie sich vor allem um Matilda (9), Leo (6), Lotta (4) und Mats (1), während Felix als TV-Experte, mit seinem Podcast „Pizza & Pommes“ und mit seiner Stiftung unterwegs ist, die Kinder zu mehr Bewegung bringen will. Den Leistungssport vermisst sie nach eigenen Worten nicht: „Ich bin rundum happy, genieße die Zeit mit den Kindern.“ Und über ihren Mann: „Ich bin unendlich dankbar, dass ich ihn an meiner Seite habe.“



Felix Neureuther beschreibt das gemeinsame Leben ähnlich bodenständig. „Glamour ist uns nicht wichtig“, sagte er. Sein liebstes Ritual: Sonntagabend, die Kinder schlafen, und die beiden schauen „ganz klassisch und ganz in Ruhe den ‚Tatort‘“.



Der Tatort am Sonntag, die Skier am Morgen: Mehr Glanz brauchen die Neureuthers nicht. Früher bestimmten Weltcup-Kalender und Trainingspläne den Winter von Miriam Neureuther. Jetzt bestimmt sie ihn selbst und hat ihn gleich aufgeschrieben.