Mit gerade mal 13 Jahren startete Marius ein Projekt, das inzwischen weit über Berlin hinaus bekannt ist. Aus einem kleinen Altglas-Projekt ist heute „Radlglas“ entstanden.

Während andere Jugendliche nach der Schule ihre Freizeit genießen, kümmert sich Marius Löding um sein eigenes Unternehmen. Der 13-Jährige aus Baden-Württemberg besucht die siebte Klasse und hat mit „Radlglas“ ein Projekt auf die Beine gestellt, das mittlerweile Menschen in ganz Deutschland erreicht. Was zunächst als kleine Spaßidee mit seinem Vater begann, ist inzwischen zu einem richtigen Unternehmen geworden – mit Helfern, einem Investor und sogar ersten Plänen für eine eigene App.



Ein Fahrrad, ein Anhänger und eine Idee, die den Alltag anderer Menschen erleichtern soll: Was zunächst ziemlich unscheinbar klingt, hat sich für Marius Löding mittlerweile zu einem großen Projekt entwickelt. Mit seinem Unternehmen „Radlglas“ bietet der 13-Jährige gemeinsam mit seinen Eltern einen besonderen Service an: Menschen können über eine Website einen Fahrer buchen, der ihr Altglas und Pfand direkt von zu Hause abholt und anschließend wegbringt. Das Besondere daran: Die Fahrer dürfen das gesammelte Pfandgeld als Entschädigung behalten. Ein Konzept, bei dem beide Seiten profitieren.



Mittlerweile ist das Angebot nicht mehr nur in der unmittelbaren Umgebung bekannt. Radlglas ist deutschlandweit aktiv, auch in Berlin ist die Idee inzwischen angekommen. Seit über einem Jahr läuft das Projekt, mit dem Marius und sein Vater im September vergangenen Jahres begonnen haben.

„Wir hatten selbst keine Lust, das Altglas wegzubringen“

Dass ausgerechnet das Wegbringen von Altglas einmal der Anfang eines Unternehmens werden würde, hätten Marius und seine Familie damals vermutlich selbst nicht gedacht. „Mein Vater und ich waren schon immer kreativ gewesen“, erzählt der 13-Jährige. Zunächst sei das Ganze nur eine Spaßidee gewesen. Der eigentliche Auslöser war dabei ziemlich alltäglich: „Angefangen hat es damit, dass wir selbst keine Lust hatten, das Altglas wegzubringen, weil der Vater nicht wollte, dass das Auto schmutzig wird.“



Aus dieser kleinen Alltagssituation entstand schließlich die Idee für Radlglas. Marius bekam ein E-Bike und bereits am nächsten Tag einen Anhänger dazu. Auch ein Logo und eine erste kleine Website wurden schnell erstellt. Die ersten Schritte waren gemacht.



Marius erinnert sich, dass die Website zu Beginn noch deutlich einfacher gestaltet war als heute. Mittlerweile soll das Ganze deutlich professioneller werden. Aus der ursprünglichen Idee ist ein Projekt entstanden, an dem nicht mehr nur Marius und seine Eltern beteiligt sind.

Der 13-jährige Unternehmer Marius Löding informiert sich über die Glasverpackungsbranche und knüpft wichtige Kontakte, um sein eigenes Altglas-Unternehmen weiterzuentwickeln. © Marius Löding

Aus einer Idee wird ein deutschlandweites Projekt

Inzwischen haben sich ungefähr zehn Helfer gefunden, die das Konzept unterstützen. Einige von ihnen kommen sogar aus Berlin. Besonders interessant ist dabei, wie die Helfer überhaupt auf das Unternehmen aufmerksam geworden sind: Laut Marius seien sie selbst auf Radlglas gestoßen und hätten sich anschließend eigenständig über die Website gemeldet, um mitzuhelfen.



Eine klassische Stellenausschreibung gibt es dabei nicht. „Es gibt dafür keine Stellenausschreibung, sondern es sind alles meine Mithelfer, eine sogenannte Nachbarschaftshilfe und Fahrer, die da Bock drauf haben. Die machen das alles von ihrer Seite aus“, erklärt er.



Auch für die Helfer lohnt sich das Ganze. Sie holen das Altglas und Pfand bei den Menschen ab, bringen es weg und dürfen das Pfandgeld anschließend selbst behalten. Für die einen bedeutet das weniger Aufwand im Alltag, für die anderen eine kleine Entschädigung für ihre Hilfe. Ein einfaches Prinzip, das offenbar immer mehr Menschen anspricht. Doch Marius geht es bei seinem Unternehmen um deutlich mehr als nur darum, möglichst viele Abholungen zu organisieren.

„Ich mache tatsächlich alles“

Für den 13-Jährigen steht vor allem eines im Mittelpunkt: die Erfahrung. Obwohl er noch zur Schule geht, ist er nach eigenen Angaben in nahezu alle Bereiche des Unternehmens eingebunden. „Ich mache tatsächlich alles und mache dementsprechend meine ersten Erfahrungen im unternehmerischen Sinne“, erzählt er.



Durch Radlglas könne er selbst erleben, wie ein Unternehmen funktioniert und was hinter den Kulissen alles dazugehört. Genau das sei für ihn besonders wertvoll. Dabei denkt Marius offenbar schon deutlich weiter als nur bis zum nächsten Auftrag: „Selbst wenn es mit Radlglas nichts werden sollte, weiß ich für die Zukunft durch meine bisherigen Erfahrungen, dass ich ein Unternehmen gründen werde.“



Auch einen Investor hat das junge Unternehmen mittlerweile gefunden: Christopher Obereder. Für Marius ist er dabei nicht einfach nur ein Geldgeber. „Er ist so eine Art mein Mentor“, erzählt der 13-Jährige. Dass ein Schüler in der siebten Klasse bereits solche Erfahrungen sammeln kann, ist durchaus ungewöhnlich. Umso mehr stellt sich die Frage, wie Marius Schule und Unternehmen überhaupt unter einen Hut bekommt.

Mit seinem E-Bike und Anhänger ist der 13-jährige Unternehmer Marius Löding unterwegs, um Altglas bei seinen Kunden abzuholen. Mit viel Eigeninitiative und Einsatz bringt er sein Unternehmen Schritt für Schritt voran. © Marius Löding

Zwischen Schulalltag und Vollzeitjob

Marius beschreibt seine Tätigkeit bei Radlglas beinahe wie einen Vollzeitjob. Der Unterschied: Er kann selbst entscheiden, wann er arbeitet und wann er sich anderen Dingen widmet. Trotzdem bleibt die Schule ein wichtiger Bestandteil seines Alltags. „Radlglas kommt mir auch nicht in den Weg zwischen Schule und ich kriege es hin, vor allem weil meine Eltern mich auch ständig darauf aufmerksam machen, wenn ich mal mehr Zeit wieder für die Schule investieren muss“, erklärt er.



Seine Eltern spielen dabei eine entscheidende Rolle. Während sein Vater überwiegend für die Firmengründung zuständig ist, kümmern sich beide Eltern auch um viele weitere Aufgaben rund um das Unternehmen. Und das neben ihren eigenen Vollzeitjobs. Auch die Social-Media-Kanäle werden nicht ausschließlich von Marius selbst betreut.



Auf TikTok und Instagram ist Radlglas mittlerweile ebenfalls vertreten. Dort konnte das Unternehmen bereits einige Aufmerksamkeit erreichen. Auch im Fernsehen gibt es erste Erfolge: Demnächst steht offenbar ein Projekt mit ProSieben an. Was genau geplant ist, durfte Marius allerdings noch nicht verraten. Auf ihn aufmerksam geworden sei der Sender nach seinen Angaben selbst.

Die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien bringt allerdings nicht nur positive Erfahrungen mit sich. „Mir macht es viel Spaß, aber natürlich sieht man dadurch auch die dunklen Seiten von Social Media, wenn es Leute gibt, die einen schlechten Tag hatten und es dann versuchen, an dir rauszulassen“, erzählt er. Trotzdem möchte er sich davon nicht unterkriegen lassen. „Ich möchte mich mehr auf die netten und nicht auf die negativen Kommentare konzentrieren.“ Trotz der wachsenden Aufmerksamkeit und der bisherigen Erfolge scheint Marius vor allem eines nicht aus den Augen zu verlieren: den eigentlichen Grund, warum er überhaupt angefangen hat.

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