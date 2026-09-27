Mit 16 schon wählen: Was war ihre Stimme den Berliner Parteien wert?

Erstmals durften 16- und 17-Jährige das Berliner Abgeordnetenhaus mitwählen. Was bekommen die Jugendlichen von den fünf Parteien jetzt zurück?

Sie kriegen noch keinen Schnaps im Laden, wohnen meist bei ihren Eltern und gehen morgens zur Schule – aber über die nächste Berliner Regierung durften sie mitentscheiden. Bei der Abgeordnetenhauswahl am vergangenen Sonntag konnten erstmals auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Die Parteien wollten ihre Stimmen – doch was haben sie den jüngsten Wählern nach der Wahl eigentlich zu bieten?



Rund 55.000 zusätzliche Wahlberechtigte gab es durch die Absenkung des Wahlalters. Insgesamt waren knapp 2,49 Millionen Menschen wahlberechtigt. Nach Angaben der Landeswahlleitung waren das 55.546 mehr als bei der Wiederholungswahl 2023 – der Zuwachs ergibt sich hauptsächlich aus dem neuen Wahlalter. Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis ziehen die Linke (25,7 Prozent), CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grüne (14,3 Prozent) und SPD (12,1 Prozent) ins Parlament ein.



Dass auch diese Gruppe Minderjähriger wahlberechtigt war, geht auf einen Beschluss des Abgeordnetenhauses vom Dezember 2023 zurück. Die Absenkung war lange ein Anliegen von SPD, Grünen, Linken und FDP. Die CDU, die sich zunächst quergestellt hatte, kam mit dem schwarz-roten Koalitionsvertrag 2023 dazu.



Jetzt, wo die 16- und 17-Jährigen an die Wahlurne gebeten wurden, lohnt es sich zu fragen: Wie geht es weiter mit dem Wahlrecht? Und was kommt in den nächsten Jahren auf diejenigen zu, die heute noch zur Schule gehen, bald eine Ausbildung beginnen oder ihre erste eigene Wohnung suchen?

Nach der Schule zur Bundeswehr?

Wenige Themen dürften die bald Volljährigen so unmittelbar beschäftigen wie die Frage, ob sie sich für die Bundeswehr mustern lassen müssen. Ganz konkret reicht die Debatte in den Schulalltag: Die CDU möchte die Zusammenarbeit von Schulen mit Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr ausbauen. Explizit unterstützt sie „eine stärkere Präsenz der Bundeswehr im Politikunterricht, bei Schulprojekten sowie durch Jugendoffiziere zur politischen Bildung und Berufsberatung“.



Klar gegensätzlich positioniert sich die Linke. Sie will alle Kooperationen zwischen Bundeswehr und Berliner Schulen beenden und Werbung sowie Rekrutierung der Bundeswehr und von Rüstungsunternehmen an Schulen, Hochschulen und Jobmessen unterbinden. Jugendoffiziere sollen nach dem Willen der Partei nicht mehr an Schulen auftreten.



Das derzeitige Modell einer freiwilligen Musterung, für die alle Personen des Jahrgangs 2008 angeschrieben werden, stößt auf ein gemischtes Echo. Während die AfD eine Wehrpflicht klar befürwortet, sprechen sich Grüne und BSW gegen eine Wiedereinführung jeglicher militärischer Pflichtdienste aus. In den vergangenen Monaten haben sich Jugendliche wiederholt in Form von Schulstreiks organisiert, bei denen sie gegen eine mögliche Wehrpflicht demonstrieren.

Ausbildung, Wohnung, erster eigener Lohn

Neben der Wehrdienst-Debatte kommt für die heutigen 16- und 17-Jährigen eine wesentlich alltäglichere Frage hinzu: Was passiert nach der Schule? Wer eine Ausbildung beginnt, muss einen Platz finden und sich das Leben in einer teuren Stadt leisten können.

Linke und Grüne werben für eine Ausbildungsplatzgarantie beziehungsweise Ausbildungsplatzumlage. Betriebe, die nicht oder zu wenig ausbilden, sollen sich damit an der Finanzierung beteiligen. Die Grünen wollen außerdem Teilzeitausbildungen und Unterstützungsangebote ausbauen.

Ein besonderes Problem ist das Wohnen. Wer mit 18 oder 19 Jahren von zu Hause ausziehen will, konkurriert auf dem Berliner Wohnungsmarkt mit Studenten und Berufstätigen. Die Grünen wollen deshalb Angebote des Ausbildungswohnens mithilfe eines Azubiwerkes stärken.

Auch die SPD verspricht mehr Wohnungen für Auszubildende. Gleichzeitig will sie die gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Universität verteidigen, das kostenlose Schulmittagessen und das Schülerticket erhalten. Jugendliche sollen außerdem eine Kulturkarte bekommen, mit der etwa Theater, Museen oder Konzerte besucht werden können.

Damit wird aus dem Wahlrecht schnell eine materielle Frage. Die Minderjährigen, die jetzt über die nächste Landesregierung mitentschieden haben, werden während der kommenden Legislaturperiode volljährig. Ausbildung, Studium, erster Job und die Suche nach einer Wohnung werden für viele wichtiger sein als die Frage, ob sie schon mit 16 oder erst mit 18 ihr erstes Kreuz setzen durften.

War 16 erst der Anfang?

Mit der Absenkung des Wahlalters hat Berlin Minderjährigen mehr politischen Einfluss gegeben. Ganz neu war das Wählen für 16- und 17-Jährige allerdings nicht: Bei den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen durften sie bereits abstimmen, ebenso bei der Europawahl 2024. Neu war am Sonntag, dass ihre Stimmen auch darüber entschieden, wer ins Abgeordnetenhaus einzieht.

Bleibt es nun bei 16 Jahren? Vor allem die Grünen wollen weitergehen. Der Berliner Landesverband hat sich bereits dafür ausgesprochen, in einem nächsten Schritt das Wahlalter auf 14 Jahre abzusenken. Andere Parteien setzen stärker auf zusätzliche Beteiligungsmöglichkeiten, ohne eine weitere Absenkung des Wahlalters zu fordern.

Besonders ausführlich fällt das bei der SPD aus. Sie will eine Berliner Jugendstrategie gemeinsam mit jungen Menschen erarbeiten. Auf Landesebene soll ein Kinder- und Jugendparlament entstehen, das mit Personal und Geld ausgestattet wird. Außerdem verspricht die Partei verbindliche Beteiligungsrechte auf Landes- und Bezirksebene.

Eines der zentralen Argumente für das Wahlalter 16 war die Generationengerechtigkeit. Politische Entscheidungen über Schulden, Rente, Klimaschutz oder Infrastruktur wirken zum Teil über Jahrzehnte. Jugendliche werden mit ihren Folgen besonders lange leben – so die Argumentation der Befürworter – und sollten deshalb früher mitentscheiden können.

Jugendliche an der Freien Schule Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Wen die jungen Wähler gewählt haben

In einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, durchgeführt am Wahltag, zeichnet sich bei der jüngsten Wählergruppe ein klarer Trend ab. 46 Prozent, also fast die Hälfte der 16- bis 24‑Jährigen, haben die Linke gewählt. Die AfD kommt in dieser Gruppe auf zwölf Prozent, die Grünen auf zehn, die SPD auf neun und die CDU auf acht Prozent.

Ähnliche Verhältnisse hatte die U16-Wahl vor rund zwei Wochen ergeben. Bei dieser traditionellen Veranstaltung, die keine tatsächlichen politischen Konsequenzen hat, erhielt die Linke 32,8 Prozent. Die Grünen schnitten mit 20,9 Prozent ab, die SPD erhielt 11,9 Prozent, die CDU 8,3 und die Tierschutzpartei 7,7 Prozent. Die AfD wurde von 5,8 Prozent gewählt.

Genauere Zahlen zur kleinen Gruppe der neu zugelassenen Wählerschaft liegen noch nicht vor. Die deutlich sichtbare Linksorientierung spricht jedoch dafür, dass sie sich in ihren Bedürfnissen von der politischen Mitte und Rechten nicht gesehen fühlen.

Bei der nächsten Wahl sind sie 21

Für die fünf Parteien im neuen Abgeordnetenhaus beginnt deshalb nach der Premiere des Wahlrechts ab 16 die schwierigere Aufgabe. In fünf Jahren werden die 16-Jährigen dieser Wahl 21 sein – viele werden ihre Schule beendet haben, studieren, eine Ausbildung machen oder bereits arbeiten und eine eigene Wohnung suchen.

Ob das U18-Wahlrecht für sie mehr bedeutet als ein zusätzliches Kreuz auf dem Stimmzettel, entscheidet sich deshalb erst bei der nächsten Wahl: daran, welche Versprechen zu Ausbildung, Wohnen, Mobilität und politischer Beteiligung bis 2030 tatsächlich eingelöst werden.

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