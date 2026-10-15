Mit 2500 Euro Rente nach Marokko: Warum ein Paar vor dem Ruhestand auf dem Sofa flieht

Sie wollen nicht auf den Tod warten, sondern das Leben genießen: Ein französisches Ehepaar verbringt den Winter lieber in Marokko. Dafür sparen sie das ganze Jahr.

Elf Euro am Tag für einen Stellplatz am Meer, frischer Fisch statt teurer Restaurantbesuche und drei Monate Sonne mitten im europäischen Winter: Alain und Christelle haben für ihren Ruhestand ein eigenes Modell gefunden.



Das französische Paar muss mit 2500 Euro Rente im Monat haushalten. Trotzdem zieht es die beiden jedes Jahr nach Marokko. Dafür sparen sie den Rest des Jahres – und verzichten auf einiges.

Mit dem Wohnmobil an die Atlantikküste

Alain ist 67 Jahre alt, Christelle 62. Der ehemalige Polizist und seine Frau, die sich als Hausfrau um die Familie kümmerte, stammen aus dem südfranzösischen Département Aveyron. Ihren Lebensabend hatten sie sich anders vorgestellt, als es das klassische Bild vom Ruhestand vorsieht.



Statt sich in Frankreich auf ein beschauliches Leben einzurichten, verbringen sie jeden Winter drei Monate mit ihrem Wohnmobil an der Atlantikküste bei Agadir in Marokko.

Wie das französische Magazin Pleine Vie auf Grundlage eines YouTube-Videos berichtet, sei die größte Sorge des Paares gewesen, dass mit dem Ende des Berufslebens plötzlich die Beschäftigung fehle und die Kinder längst aus dem Haus seien. „Man wird auf einmal alt: keine Aktivitäten mehr, die Kinder sind weg“, wird das Paar im Bericht sinngemäß zitiert.

Keine Kreuzworträtsel bis zum Lebensende

Christelle bringt die Haltung der beiden besonders deutlich auf den Punkt: Sie hätten nicht „zu zweit Kreuzworträtsel lösen wollen“, während sie darauf warteten, „irgendwann den Löffel abzugeben“.

Der Ruhestand sollte für sie nicht den Beginn einer langen Wartezeit markieren, sondern eine zweite Lebensphase, in der sie möglichst viel erleben.

Für diesen Plan nehmen die beiden finanzielle Einschränkungen in Kauf. Zusammen stehen ihnen monatlich 2500 Euro zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die Rente von Alain; Christelle bezieht keine eigene Altersrente. In Frankreich hielten sie ihre Ausgaben deshalb bewusst niedrig.



„Wir gehen nie aus. Wir gehen nie ins Restaurant oder ins Kino“, berichtet Christelle laut dem Magazin. Was sie im Alltag zurücklegen, fließt in die Winterreise.

In Marokko können sie sich mit ihrem Budget wohl mehr leisten. Ihr Campingplatz in Tarazoute, mit direktem Blick auf den Atlantik und Stromanschluss, kostet dem Bericht zufolge elf Euro am Tag. Auch der Einkauf auf dem Markt gehört zu ihrem Alltag.



Den Souk von Aourir besuchen sie seit zehn Jahren jede Woche. Für ein Kilogramm Gemüse zahlen sie demnach umgerechnet rund 1,30 Euro. Frische Orangen kaufen sie, um daraus Saft zu pressen.

Ein Alltag ohne Uhr und voller Unabhängigkeit

In Marokko, so schildern es Alain und Christelle, haben sie auch ihren Umgang mit der Zeit verändert. Der feste Rhythmus, der Alains Berufsleben geprägt hatte, spielt für sie kaum noch eine Rolle. „Wir stehen mit der Sonne auf und gehen mit ihr ins Bett“, sagt Alain.



Minztee zum Sonnenuntergang und frischer Fisch gehören zu den Dingen, die sie an ihrem Alltag schätzen. Sie nennen sich selbst „junge Alte“ – und wollen das Leben genießen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen.

Über Frankreich sprechen sie deutlich weniger begeistert. Alain empfinde das Leben dort als von einer bedrückenden Stimmung geprägt. In dem Bericht wird er mit der zugespitzten Bemerkung wiedergegeben, dort nähmen schließlich alle Prozac, ein verschreibungspflichtiges Antidepressivum.

Für Alain und Christelle ist der Aufenthalt am Atlantik deshalb mehr als eine Flucht vor dem Winter. Sie verbinden ihn mit der Möglichkeit, ihren Alltag selbst zu gestalten. Auch ein Leben im Altersheim können sie sich nach eigenen Angaben nicht vorstellen. Ihr Wohnmobil steht für die Unabhängigkeit, die sie sich für ihre späteren Jahre bewahren möchten.

Ganz ohne Verzicht funktioniert ihr Modell allerdings nicht. Die drei Monate in Marokko finanzieren sie mit Einsparungen, die sie im übrigen Jahr in Frankreich erzielen. Das Paar hat sich also nicht für ein Leben ohne Einschränkungen entschieden, sondern dafür, an anderer Stelle zu sparen.

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