Mit 27 Jahren Firmenchefs: Zwei Berliner krempeln einen Traditionsbetrieb um

Zwei 27-Jährige modernisieren einen Berliner Traditionsbetrieb. Doch bevor der erfahrenste Meister geht, müssen sie dessen Wissen für die Firma sichern.

In einer Seitenstraße der Bundesallee ist von außen zunächst nichts Außergewöhnliches zu sehen. Schöne Altbauten, kleine Cafés und inhabergeführte Läden. In eines führen zwei Männer hinein, die man wegen ihres jugendlichen Aussehens eher für Auszubildende des Betriebs halten würde.

Tatsächlich gehört Tom Gerstmeier und Miles Peeckel, beide 27 Jahre alt, aber der ganze Betrieb. Anfang dieses Jahres haben sie die Schloss & Schlüssel E.F. Grunwald & Co GmbH, einen Schlüsseldienst und ein Unternehmen für Baubeschläge, übernommen und auf ihre Weise auf den Kopf gestellt.

Damit ist ihnen etwas gelungen, das vielen deutschen Handwerksbetrieben in den kommenden Jahren noch bevorsteht. Nach Schätzungen der KfW suchen bis Ende 2029 mehr als eine halbe Million mittelständische Unternehmen eine Nachfolgelösung. Allein in Berlin steht in den kommenden fünf Jahren fast jedes vierte Unternehmen vor einem Generationenwechsel.

Für Menschen, die sich selbständig machen wollen, eröffnet das neue Chancen. Traditionell bleiben Unternehmen häufig in Familienhand. Doch Experten rechnen damit, dass mehr als 40 Prozent der Berliner Betriebe, die einen Nachfolger suchen, an Externe übergehen müssen. Oft finden sich weder innerhalb der Familie noch unter den Beschäftigten Menschen, die die Firma weiterführen wollen oder können.

Mit 27 Jahren Unternehmer geworden – ohne familiären Hintergrund

Vor gut zehn Monaten haben Gerstmeier und Peeckel den Schlüsseldienst von zwei Meistern übernommen, die ihre Großväter hätten sein können: Christian van den Berg, 69, und Theodor Müller, 74. „Es war immer unser Traum, ein eigenes Unternehmen zu führen“, sagt Gerstmeier. Ihr größter Antrieb: selbstbestimmt arbeiten, Verantwortung übernehmen, Menschen anleiten „und sie wieder Spaß an der Arbeit finden lassen“, sagt Gerstmeier. Diese Begeisterungsfähigkeit habe er bei seinen eigenen Ausbildern vermisst.

Doch ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen, bedeutet auch, in kürzester Zeit zu verstehen, was andere über Jahrzehnte aufgebaut haben. „Wenn man ein Unternehmen kauft, ist es so, als würde man einen großen Werkzeugrucksack erwerben“, sagt Gerstmeier. „Du machst ihn auf und kannst nicht mit voller Gewissheit sagen, was wirklich drin ist.“

In den ersten Tagen nach der Übergabe machten sie sich mit den Geräten vertraut, sichteten Kisten voller Material. Es war ein Kennenlernen mit Mensch und Maschine. Dabei wurde ihnen klar, wo sie als nächstes ansetzen wollten.

Erster Schritt: Arbeitsabläufe optimieren

Im Büro stand bis dahin ein einziger Computer. Inzwischen sind es sechs. Neben den Inhabern gab es genau einen Mitarbeiter, inzwischen sind es fünf. Aus dem Backoffice ist eine Art Kommandozentrale geworden. Auch die Organisation der Kundenaufträge haben die beiden neu aufgesetzt.

An einer Wand hängen Aktenhalter mit bunten Klarsichthüllen. Blau steht für das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, Grün für die Hausverwaltungen. Darin stecken Kostenvoranschläge, manchmal auch schon die Materialien für den jeweiligen Auftrag. Jeder Monteur hat so auf einen Blick das Wesentliche vor sich. Visual Management nennt man diese Form der Arbeitsorganisation, die auch in großen Unternehmen eingesetzt wird. Es habe sich gelohnt, in einem großen Konzern gearbeitet zu haben, sagt Gerstmeier. Er war mehrere Jahre als Industriemechaniker bei dem Weltmarktkonzern Knorr-Bremse tätig und hat dort auch den Mechatroniker Miles Peeckel kennengelernt.

Früher fuhr „einer der besten Männer“ – Meister Thomas Eder – selbst zum Großhändler, um Material für seine Aufträge zu besorgen, erzählt Peeckel. Heute übernehmen die beiden jungen Chefs die Organisation. Sie bestellen größere Mengen auf Kommission und stellen die benötigten Teile vorab zusammen. Wenn der Monteur morgens zur Arbeit kommt, muss er eigentlich nur noch mit der Arbeit anfangen.

Auch die E-Mails laufen nicht mehr bei einer Person zusammen. Das Buchhaltungssystem haben die beiden überholt und sich eine webbasierte Variante angeschafft. „Damit man theoretisch auch von zu Hause aus arbeiten kann“, sagt Peeckel.

Schritt zwei: Von den Vorgängern lernen

Christian Schuchardt, Projektleiter bei der Nachfolgezentrale Berlin, hat die Jungmeister bei der Übernahme der Firma begleitet. Bei zahlreichen Unternehmensnachfolgen beobachtet er, dass zunächst die Vorbereitung von Entscheidungen und die Organisation der Abläufe verändert werden. Das sei betriebsübergreifend so. Verwaltungsstrukturen und Buchhaltungssysteme werden aktualisiert und Zuständigkeiten neu verteilt. Informationen, die zuvor beim Inhaber zusammenliefen, werden dezentral verteilt.

Was sie anders machen als ihre Vorgänger? „Wir sind, glaub ich, einfach schneller“, sagt Gerstmeier. „Und wir nehmen wirklich jeden Auftrag an“, so Peeckel. Doch bei allem Tatendrang sind die beiden auf die Erfahrung ihrer Vorgänger angewiesen. Beide Männer kommen nicht aus Unternehmerfamilien. „Mein Vater hat zwar selbst einen Meister, aber wie er selbst sagt, nie den Schneid gehabt, etwas zu gründen“, so Gerstmeier. Es sei ermutigend gewesen, auf ein Fundament bauen zu können, das andere zuvor errichtet haben. Der Traditionsbetrieb besteht seit mehr als 50 Jahren. Dass van den Berg ihnen bis heute mit Rat zur Seite steht, erinnert ihn „ein bisschen an Karate Kid“, sagt Gerstmeier: Ein erfahrener Meister nimmt die Jüngeren an die Hand.

Anders ist eine Nachfolge vielleicht auch gar nicht zu stemmen. Schließlich ist der Eigentümer „der Nukleus, bei dem alle Fäden zusammenlaufen“, so Schuchardt von der Nachfolgezentrale. Wie aufwendig ist der Auftrag, wie lange benötigt ein Monteur für diese oder jene Arbeit, wie bepreist man Material und Arbeit? „Die Altinhaber haben das über Jahre kalkuliert“, sagt Peeckel. Als Branchenfremde habe man da zunächst einen gewissen Wissensnachteil.

Der Umsatz steigt, andere Schlüsseldienste wollen übergeben

Bis September hatten Gerstmeier und Peeckel eigenen Angaben zufolge bereits den Umsatz des gesamten Vorjahres erreicht. Noch verdienen sie weniger als ihre Angestellten, weil sie gute Leute abwerben müssen. Denn die größte Herausforderung heute ist es, Fachkräfte zu finden. Meister Eder, der seit 16 Jahren im Betrieb ist, möchte nächstes Jahr in den Ruhestand gehen. Die Vorstellung, dass die beiden sein Wissen nicht rechtzeitig abschöpfen, dass die neuen Mitarbeiter es nicht vollständig aufsaugen können, setzt die beiden unter Druck.

Bei Gerstmeier und Peeckel melden sich inzwischen auch andere Schlüsseldienste aus Berlin und bieten ihre Firmen zum Verkauf an. Nicht ausgeschlossen, dass die 27-Jährigen expandieren. Doch erst einmal wollen sie ihr aktuelles Unternehmen stabilisieren. Schließlich tragen sie inzwischen nicht mehr nur für sich selbst Verantwortung.

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