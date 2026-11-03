Mit 29 losgelaufen, mit 57 zurück: Warum Karl Bushby jetzt Angst vor dem Leben danach hat

Karl Bushby ist nach 28 Jahren und 50.000 Kilometern zu Fuß um die Welt zurück in Hull. Doch der Abenteurer fürchtet sich nun vor dem Leben danach.

Ein Handwagen, eine abgewetzte Fleecejacke, rote Wangen vom letzten Stück Weg: So ist Karl Bushby am Montag in Hull angekommen. Vor 28 Jahren war er hier zuletzt. Damals war er 29, heute ist er 57.



Dazwischen liegen rund 50.000 Kilometer durch 29 Länder, ohne Auto, Zug oder Schiff. Im Zentrum der nordenglischen Stadt wurde er mit Jubel empfangen, seine Mutter schloss ihn in die Arme, berichtet die Tagesschau.

Hull empfängt Karl Bushby wie einen Helden

Die letzten Kilometer lief Bushby nicht mehr allein. Fans und Reporter begleiteten ihn durch die Stadt. Für den Queen Victoria Square hatte Hull einen offiziellen Empfang mit der Oberbürgermeisterin vorbereitet, wie die Yorkshire Post berichtete.



Offiziell vorbei war die Reise aber erst am Haus der Mutter. Sein Sohn Adam hatte dem Blatt erklärt, der Marsch ende genau in dem Moment, in dem der Vater seine Nana umarmt und das Gartentor erreicht.

Zwei Regeln für 50.000 Kilometer

Angefangen hat alles 1998. Bushby, geboren 1969 in Hull, war Fallschirmjäger bei der britischen Armee gewesen, unter anderem in Nordirland. Die Ehe war geschieden, er war rastlos. Dann kam die Idee: zu Fuß um die Welt.



Im November 1998 brach er in Punta Arenas auf, ganz im Süden Chiles. Im Gepäck: weniger als 400 Pfund, ein Handkarren, Campingausrüstung.



Er gab sich zwei Regeln. Vorankommen nur aus eigener Kraft, ohne Flugzeug, Boot oder Zug. Und nach Hause nur zu Fuß.

Darién Gap, Beringstraße, Kaspisches Meer

Von Patagonien zog Bushby nach Norden. Er durchquerte den Darién Gap, rund 100 Kilometer Regenwald zwischen Kolumbien und Panama und bis heute lebensgefährlich.



Von Alaska aus nahm er die Beringstraße. Er lief über Packeis und zog sein Gepäck auf einem Schlitten, manche Abschnitte musste er durch eiskaltes Wasser schwimmen. Auf der russischen Seite stoppte ihn die Grenzpolizei.



Wo kein Weg mehr war, schwamm er: Im September 2024 durchquerte er mit der US-Amerikanerin Angela Maxwell das Kaspische Meer, von Kasachstan nach Aserbaidschan. Am 5. Oktober 2026 stieg er nach seiner Kanal-Etappe bei Dover aus dem Wasser, wie ITV berichtete. Rund 400 Kilometer später war er zu Hause.

Gelaufen ist er nur 15 Jahre

Lückenlos war die Reise trotzdem nicht. Nach dem Stopp an der russischen Grenze flog Bushby zurück nach Mexiko. Das Geld war aus, der Streit um ein Visum zog sich über Jahre.



Seine Regeln sieht er dadurch nicht gebrochen. Geflogen sei er immer nur zurück, nie vorwärts, und weitergelaufen sei er stets an genau der Stelle, an der er aufgehört hatte.



Die ehrlichste Zahl dieser Reise nennt er selbst: „Ich bin eigentlich nur 15 Jahre gelaufen. Den Rest der Zeit habe ich damit verbracht, mich um Dinge zu kümmern – oder einfach zu warten. Weil ich nicht bereit war, mich auf Kompromisse einzulassen.“

Seine Enkelin trifft ihn zum ersten Mal

Bushbys Mutter hat ihn unterwegs dreimal besucht. Zu Hause hatte sie ihn fast 30 Jahre nicht gesehen.



Auch sein Sohn wartete in Hull. Als der Vater loslief, war er acht, heute ist er 36. Neben ihm stand seine zwölfjährige Tochter, die ihren Großvater an diesem Tag zum ersten Mal traf.



Hier liegt der wunde Punkt der Geschichte. Kritiker nennen Bushby einen leichtsinnigen Abenteurer auf Egotrip und werfen ihm vor, seinen Sohn im Stich gelassen zu haben. Bushby bestreitet das nicht. Er habe es in Kauf genommen, sagt er, weil er dem Jungen zeigen wollte, dass er etwas wert sei.



Das ist eine Antwort, die man ihm abnehmen kann oder nicht. Bezahlt hat dafür vor allem ein Achtjähriger.

Werner Herzog dreht den Film

Und jetzt? Bushby klingt nicht wie einer, der gerade gewonnen hat. „Ich bin etwas ängstlich, ich steuere auf eine Art schwarzes Loch zu, weil ich nicht weiß, was als Nächstes kommt“, sagt er. „Ich habe mein halbes Leben mit dieser Aufgabe verbracht.“



Ganz ins Leere fällt er nicht. In zwei Wochen geht er auf Vortragstour. Und über seine Goliath Expedition entsteht eine Dokumentation, Regie führt Oscar-Preisträger Werner Herzog.

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