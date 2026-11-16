Mit 67 über 500.000 Euro auf dem Konto? Diese Sparregel zeigt, ob Ihre Rente reicht

Zehnfach-Regel für die Rente: Wie viel Geld Sie mit 67 gespart haben sollten, was das in Euro bedeutet und wie Sie Ihre Rentenlücke selbst berechnen.

Rund 520.000 Euro. So viel müsste ein Durchschnittsverdiener in Deutschland mit 67 angespart haben, wenn er einer bekannten Sparregel aus den USA folgt.



Sie stammt vom Vermögensverwalter Fidelity und ist brutal einfach: Zum Rentenstart sollte das Zehnfache des letzten Jahresgehalts auf dem Konto liegen. Für viele klingt das utopisch. Trotzdem lohnt es sich, die eigenen Zahlen einmal danebenzulegen.

Zehnfach-Regel: So funktioniert die Faustformel

Fidelity nennt keine feste Summe, sondern ein Vielfaches des eigenen Einkommens. Das Ziel: im Ruhestand den gewohnten Lebensstandard halten.



Laut Fidelity sollten Sparer mit 30 mindestens ein Jahresgehalt zurückgelegt haben. Mit 40 sind es drei, mit 50 sechs, mit 60 acht und mit 67 zehn Jahresgehälter.

Sparziel nach Alter: Die Summen in Euro

Das vorläufige Durchschnittsentgelt der Rentenversicherung liegt 2026 bei 51.944 Euro brutto im Jahr.

Wer genau so viel verdient, hätte nach der Fidelity-Regel diese Etappenziele: mit 30 Jahren: rund 52.000 Euro

mit 40 Jahren: rund 156.000 Euro

mit 50 Jahren: rund 312.000 Euro

mit 60 Jahren: rund 416.000 Euro

mit 67 Jahren: rund 519.000 Euro

Die Rechnung ist vereinfacht. Fidelity meint jeweils das aktuelle Gehalt, und mit 30 verdienen die meisten weniger als mit 50. Die Etappenziele in jungen Jahren fallen deshalb in der Praxis meist niedriger aus.

Die Bedingungen hinter der Regel

Hinter den Zahlen steckt ein ziemlich ideales Sparerleben. Fidelity geht davon aus, dass jemand ab 25 Jahren jedes Jahr 15 Prozent seines Einkommens zurücklegt, im Schnitt mehr als die Hälfte in Aktien anlegt und mit 67 in Rente geht.



Der Rentenbeginn verschiebt die Zielmarke deutlich. Wer mit 65 aufhört, braucht laut Fidelity das Zwölffache, wer bis 70 arbeitet, kommt mit dem Achtfachen aus.



Kinder, Jobverlust, Krankheit, Scheidung oder ein Börsencrash kommen in dieser Rechnung nicht vor. Im echten Leben schon.

Gilt die Zehnfach-Regel auch in Deutschland?

Grob ja. Auch Fidelity rechnet die staatliche Rente fest ein, in den USA die Social Security. Das Ersparte soll nur den Rest abdecken.



In Deutschland liegt das Rentenniveau bei 48 Prozent und ist bis 2031 gesetzlich garantiert. Es beschreibt das Verhältnis der Standardrente nach 45 Beitragsjahren zum Durchschnittslohn. Diese Standardrente beträgt seit Juli 2026 1.913,40 Euro brutto im Monat.



Eine Beispielrechnung der Redaktion: Wer 519.440 Euro angespart hat und jährlich vier Prozent entnimmt, bekommt rund 1.730 Euro im Monat dazu. Vier bis fünf Prozent nennt Fidelity als Richtwert. Mit der Standardrente käme man so auf gut 84 Prozent des durchschnittlichen Bruttogehalts, vor Steuern und Abgaben.



Nur bekommt kaum jemand die Standardrente. Ende 2025 lag der durchschnittliche Zahlbetrag aller Altersrenten laut Deutscher Rentenversicherung bei 1.195 Euro, wie die Berliner Zeitung berichtete. Wer darunter liegt, muss mit dem Ersparten eine deutlich größere Lücke füllen.

Sparquote: So viel legen die Deutschen zurück

Die privaten Haushalte sparen laut Statistischem Bundesamt im Schnitt gut zehn Prozent ihres verfügbaren Einkommens: 10,1 Prozent im Jahr 2025, im ersten Halbjahr 2026 vorläufig 11,1 Prozent. Bei der international vergleichbaren Bruttosparquote liegt Deutschland in der EU sogar vorn.



Hinter dem Durchschnitt stehen große Unterschiede. 2024 sparten die Haushalte in Bayern laut den Statistischen Landesämtern 12,9 Prozent, in Sachsen-Anhalt nur 7,3 Prozent.



Entscheidend ist auch, wo das Geld liegt. Wer jahrzehntelang nur Tagesgeld oder Sparbuch nutzt, kommt an die Zehnfach-Regel kaum heran. Fidelity setzt ausdrücklich auf einen hohen Aktienanteil.

Früh anfangen: Was 100 Euro im Monat bringen

Der stärkste Hebel ist nicht die Höhe der Sparrate, sondern die Zeit. Eine weitere Beispielrechnung, mit angenommenen fünf Prozent Rendite pro Jahr, ohne Kosten, Steuern und Inflation.

Wer monatlich 100 Euro anlegt, hat mit 67: bei Start mit 25 Jahren: rund 171.000 Euro

bei Start mit 35 Jahren: rund 94.000 Euro

bei Start mit 45 Jahren: rund 48.000 Euro

bei Start mit 55 Jahren: rund 20.000 Euro

Der Frühstarter hat selbst 50.400 Euro eingezahlt, mehr als zwei Drittel des Endbetrags erledigt der Zinseszins. Wer zehn Jahre später beginnt, landet bei fast der Hälfte weniger.

Altersvorsorgedepot 2027: Neue Förderung für ETF-Sparer

Ab dem 1. Januar 2027 löst das Altersvorsorgedepot die Riester-Rente für Neuverträge ab, wie die Berliner Zeitung zum Bundestagsbeschluss berichtete. Sparer können damit gefördert in Fonds und ETFs investieren.



Der Staat legt bis zu 540 Euro Zulage im Jahr obendrauf. Die Kosten für das Standardprodukt sind auf 1,0 Prozent gedeckelt, wer vor dem 25. Geburtstag abschließt, bekommt einmalig 200 Euro Bonus.

Rentenlücke berechnen: So prüfen Sie Ihren Stand

Die Zehnfach-Regel bleibt für die meisten ein Ideal. Ihr Nutzen liegt woanders: Sie zwingt dazu, die eigene Rentenlücke einmal in Euro auszurechnen.



Dafür reicht die Renteninformation, die die Deutsche Rentenversicherung Versicherten ab 27 Jahren einmal im Jahr schickt. Darin steht, wie hoch die gesetzliche Rente voraussichtlich ausfällt. Der Abstand zum heutigen Netto ist die Lücke, die das Ersparte füllen muss.

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