Sylvie Vartan wusste nach eigenen Angaben nichts davon, dass ihr Song „Danse ta vie“ in „GTA 6“ läuft – jetzt boomt der Titel auf Spotify. Das Foto zeigt die Sängerin im Oktober 2026 bei der Chanel-Show in Paris.

Sylvie Vartan wusste von nichts. Niemand hatte der 82-Jährigen gesagt, dass ihre Stimme in „GTA 6“ vorkommt. Gespielt hat sie das Spiel bis heute nicht.



Trotzdem hören sie gerade Millionen Menschen, während sie durch Vice City rasen. Ihr Song „Danse ta vie“ von 1983 läuft im Spiel auf dem virtuellen Radiosender Kaleidoscope FM.



Seit dem Release am 19. November sind die Abrufe auf Spotify weltweit um mehr als 2500 Prozent gestiegen, verglichen mit der Vorwoche. Das meldete der Streamingdienst am Dienstag, wie Franceinfo berichtet. Der Ausschlag begann am 20. November, einen Tag nach dem Verkaufsstart.

„Danse ta vie“ ist der Flashdance-Hit auf Französisch

Die Melodie kennen auch Menschen, die noch nie von Sylvie Vartan gehört haben. „Danse ta vie“ ist die französische Fassung von „Flashdance … What a Feeling“, gesungen 1983 von Irene Cara für den Film „Flashdance“. Ein Jahr später gewann der Song den Oscar.



Vartan nahm ihre Version noch 1983 auf und machte sie zum Titelsong ihres gleichnamigen Albums. Im Spiel läuft sie auf Kaleidoscope FM, einem Dance-Sender und einer von rund 20 Radiostationen in „GTA 6“.

Sylvie Vartan in jungen Jahren: In den 60ern wurde die gebürtige Bulgarin zu einer der großen Stimmen der französischen Yé-Yé-Welle. © IMAGO/AGENCE / BESTIMAGE

Sylvie Vartan über GTA 6: „Eine totale Überraschung“

Der Nachrichtenagentur AFP sagte Vartan, der Erfolg sei „eine totale Überraschung“. Es sei großartig zu wissen, dass ein Lied, das sie vor Jahren gesungen habe, um die Welt gereist sei und nun wieder auflebe.



Ob sie jetzt selbst zum Controller greift? Vielleicht fange sie ja damit an, sagte sie der Agentur. Allzu viel Zeit habe sie allerdings nicht.



Dafür gibt es einen guten Grund.

Neue Tournee ab 2027: Der Hype kommt genau richtig

Eigentlich hatte sich Vartan längst von der Bühne verabschiedet. Mit der Tournee „Je tire ma révérence“ („Ich verabschiede mich“) gab sie im Januar 2025 im Pariser Palais des Congrès ihre letzten Konzerte, nach mehr als sechs Jahrzehnten Karriere.



Lange hielt der Ruhestand nicht. Im Juli 2026 kündigte sie auf Instagram eine neue Tournee an. Sie heißt „Les chansons de ma vie“ und startet im Februar 2027, wie das französische Promi-Portal Purepeople berichtete.



Eine Werbekampagne dieser Größe hätte sie sich nicht kaufen können. Es ist schon ihr zweites Internet-Comeback: 2024 ging ihr Hit „La Maritza“ von 1968 auf TikTok und Instagram viral, mit Hunderttausenden Clips, wie Chartsinfrance damals zählte.

Spotify: „Danse ta vie“ ist auch in Deutschland gefragt

Gestreamt wird der Song längst nicht nur in Frankreich. Laut Spotify ist er vor allem in diesen Ländern beliebt:

Hier wird „Danse ta vie“ gerade besonders oft gehört Frankreich

USA

Deutschland

Kanada

Ganz fremd ist Vartan dem deutschen Publikum nicht. „La Maritza“ nahm sie in den 60ern auch auf Deutsch auf, unter dem Titel „Lied ohne Wiederkehr“.

Sylvie Vartan: Yé-Yé-Star und Ex-Frau von Johnny Hallyday

Vartan wurde 1944 in Bulgarien geboren und kam als Kind nach Paris. In den 60ern wurde sie zu einer der großen Stimmen der Yé-Yé-Welle. 1964 stand sie im Olympia im Vorprogramm der Beatles, 1965 heiratete sie Rockstar Johnny Hallyday.



Die Ehe hielt bis 1980, der gemeinsame Sohn ist der Sänger David Hallyday. Insgesamt verkaufte Vartan mehr als 40 Millionen Tonträger.

Der GTA-Effekt: Schon Tom Petty profitierte

Dass ein Rockstar-Spiel alte Songs zurück in die Playlists holt, ist nicht neu. Als im Dezember 2023 der erste Trailer zu „GTA 6“ erschien, stiegen die Streams von Tom Pettys „Love Is a Long Road“ von 1989 innerhalb von 24 Stunden um mehr als 36.000 Prozent. Das berichtet die Fnac-Redaktion L'Éclaireur unter Berufung auf Spotify-Daten.



Diesmal ist die Bühne noch größer. Nach Angaben von Rockstar Games spielte „GTA 6“ am ersten Verkaufstag 3,79 Milliarden Dollar ein. Laut Herstellerangaben haben bereits mehr als 39 Millionen Menschen das Spiel gestartet.



Viele von ihnen werden beim nächsten geklauten Sportwagen auf Kaleidoscope FM landen und zum ersten Mal Sylvie Vartan hören. Mit 82 Jahren erreicht sie damit ein Publikum, dessen Eltern bei ihrem ersten Hit noch nicht geboren waren.

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