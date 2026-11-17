Die Berliner Placebo-Fans wurden lange auf die Folter gespannt. Noch am Montagmorgen, dem Tag des Konzerts in der Uber-Arena in Berlin, war nicht sicher, dass die Band spielen würde. Grund dafür war die Krankheit von Brian Molko. Eine schwere Kehlkopfentzündung plagte den Sänger und sorgte für die Absagen der letzten vier Konzerte der Jubiläumstour. Dann ereilte die Placebo-Fans aber doch die Erlösung. Vormittags teilte die Band via Social Media mit, dass Molko genesen sei und die Tour in Berlin fortsetzen könne.



Bevor Placebo endlich auf die Bühne kommt, wird in der ausverkauften Uber-Arena noch eine Audiobotschaft von Brian Molko höchstpersönlich abgespielt. Es ist die dringliche Bitte an die Fans, die Handys während des Konzerts wegzulegen und das Filmen und Fotografieren zu unterlassen. Bei den vergangenen Shows dieser Tour wurde diese Regelung nicht immer vorbildlich befolgt. Einige Fans hatten dennoch mitgefilmt, worauf Molko direkt die einzelnen Fans ermahnte.