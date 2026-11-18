Ein Ire soll auf einem Flughafen in Irland ein US-Militärflugzeug mit einer Axt und Chemikalien schwer beschädigt haben. Nun ist er in den USA angeklagt worden.

Ein 48-jähriger Ire ist in den USA wegen der Zerstörung eines Militärflugzeugs angeklagt worden. Dem Mann wird vorgeworfen, im April auf dem Flughafen Shannon im Westen Irlands eine C-130 Hercules der US Air National Guard schwer beschädigt zu haben. Das berichteten die Nachrichtenagentur AP und die BBC unter Berufung auf die Anklageschrift der US-Justiz.

Demnach soll der Mann das Flugzeug über mehrere Stunden mit verschiedenen Werkzeugen und Substanzen beschädigt haben, „indem er unter anderem Kabelbündel und Hydraulikleitungen im Flugzeug durchtrennte, eine Flüssigsauerstoffleitung im Flugzeug abklemmte, sämtliche Instrumente im Cockpit des Flugzeugs zerstörte und die Luftkanäle des Flugzeugs durchstach“, heißt es laut BBC in der Anklageschrift.

Flugzeug kann nicht mehr fliegen

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der 48-Jährige den Angriff monatelang vorbereitet. Er soll im Internet Informationen über den Aufbau des Flugzeugtyps und Möglichkeiten recherchiert haben, unbemerkt auf das Flughafengelände zu gelangen, wie AP berichtet. BBC zufolge verwendete er unter anderem Gallium – eine Substanz, die Aluminium und Stahl beschädigen kann – und eine Axt, mit der er die Außenhülle des Flugzeugs beschädigte. Zudem soll er Kugellager in den Treibstofftank geschüttet haben.



Das Flugzeug im Wert von rund 60 Millionen Dollar (etwa 54 Millionen Euro) sei dadurch unbrauchbar geworden und werde nicht mehr fliegen können, berichtete AP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Das FBI gab laut dem Bericht an, der Angriff habe wichtige Militäroperationen gefährdet.

Bis zu zehn Jahre Haft drohen

Der Mann wurde von der Crew des Flugzeugs entdeckt und von der irischen Polizei festgenommen. Nach Angaben von AP war er zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der US-Anklage nicht in amerikanischem Gewahrsam. Ein Termin für die Anklageverlesung sei noch nicht bekannt. In Irland war er bereits wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs angeklagt worden. Die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan wirft ihm nun die Zerstörung von Regierungseigentum vor. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Es ist laut AP nicht bekannt, ob er einen Anwalt hat.



Unterstützer des 48-Jährigen beschreiben ihn dem Bericht zufolge als unabhängigen Friedensaktivisten. Eine von Unterstützern organisierte Spendenkampagne begründete die Tat demnach mit dem Widerstand gegen die US-Militärpräsenz in Irland und der amerikanischen Unterstützung für Israels Krieg im Gazastreifen.

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