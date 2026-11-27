Ab Januar fliegt die Lufthansa-Tochter direkt in die syrische Hauptstadt, ausdrücklich für Heimatbesuche. Deutschland behandelt eine Rückkehr nach Syrien dagegen weiter wie eine Zumutung. Bizarrer wird's kaum noch.

Man muss sich das kurz vor Augen führen: Ab dem 11. Januar 2027 fliegt Eurowings von Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart direkt nach Damaskus, fünfmal pro Woche, die Flugzeit beträgt rund viereinhalb Stunden.



Die Zielgruppe nennt die Airline selbst: Menschen, die Familie und Freunde besuchen oder in die Heimat reisen wollen. Eine Fluggesellschaft nimmt keine Strecke aus Sympathie ins Programm. Sie tut es, weil sie mit einer Auslastung ihrer Maschine rechnet.