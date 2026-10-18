Mit dem Rücken zum Schaufenster: Wie Franzosen verzweifelt um ihre Läden kämpfen

Die Proteste in Frankreich eskalieren. Doch statt sich selbst in Sicherheit zu bringen, stellen sich Händler vor ihre Geschäfte, um Plünderungen zu verhindern.

Bei den Protesten wurden am Samstag in ganz Frankreich Geschäfte geplündert – auch der Arc'teryx-Store in Paris.

Verzweifelt stellten sie sich vor ihre teils eingeworfenen Schaufenster, den Rücken zur Scheibe gerichtet, den Blick auf die Straße. Ihre Augen weit aufgerissen, liefen manchen Tränen über die Wangen. Fassungslos blickten sie auf das, was sich vor ihren Läden abspielte.



In ganz Frankreich versuchten Händler am vergangenen Samstag (17. Oktober), Plünderer daran zu hindern, in ihre Geschäfte einzudringen. Mit ihrem Körper und flehenden Gesten wollten sie das retten, was sie sich über Jahre aufgebaut hatten – und verteidigen, was ihnen gehörte.

Ladenbesitzerin schreit: „Warum tut ihr das?“

Was vor einigen Wochen als Protest gegen hohe Lebenshaltungskosten und schlechte Zustände an Schulen begann, entwickelte sich an diesem Wochenende in mehreren französischen Städten zu einem Tag der Gewalt. Hunderttausende Menschen gingen landesweit auf die Straße.



Neben den überwiegend friedlichen Kundgebungen wurden jedoch Autos angezündet, öffentliche Gebäude angegriffen und Supermärkte, Boutiquen und Fachgeschäfte geplündert.

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Wie verheerend die Folgen solcher Plünderungen für die Betroffenen sein können, zeigt unter anderem ein Video, das derzeit in den sozialen Medien viral geht: Eine Ladenbesitzerin stellt sich völlig aufgelöst vor ihr Geschäft und fleht die vermummten Plünderer an, ihren Laden zu verschonen. Sie schreit: „Warum tut ihr das?“



Doch die Plünderer schieben sie zur Seite und ziehen unbeirrt an ihr vorbei. Während die Frau den Tränen nahe ist, bleibt ihr nur noch, mitanzusehen, wie ihre Existenzgrundlage zerstört wird.

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In einem anderen Video ist ein Mann zu sehen, der nicht so schnell aufgeben will. Immer wieder versucht er, das massive Stahltor vor seinem Geschäft herunterzuziehen, um den Eindringlingen den Weg in seinen Laden zu versperren. Doch auch er hat keine Chance.



Die größtenteils jungen Protestierenden stellen sich ihm und dem Tor immer wieder in den Weg und schubsen ihn letztendlich beiseite. Im Laufe des kurzen Clips wird der Ladeninhaber schließlich sogar gewaltsam von seinem eigenen Geschäft weggezogen.

Händler vor völlig verwüsteten Geschäften

Die Wut, mit der die Plünderungen teilweise immer noch begründet werden, hatte sich in Frankreich über Wochen aufgebaut. Bereits Mitte September hatten Schüler gegen fehlende Lehrkräfte und schlechte Bedingungen an ihren Schulen protestiert.



Hinzu kam Unzufriedenheit über steigende Preise, soziale Ungleichheit und den Zustand öffentlicher Dienstleistungen.



Am Samstag entlud sich ein Teil dieser Spannungen in gewaltsamen Ausschreitungen. Maskierte Gruppen nutzten die Situation, um Geschäfte aufzubrechen und Waren zu stehlen – für die betroffenen Händler mit teils erheblichen Schäden.

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Andere emotionale Videos zeigen Händler, die betroffen vor ihren völlig verwüsteten Geschäften sitzen. So trauert etwa ein Mann mittleren Alters um sein Handygeschäft.



In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie er den Kopf senkt und eine Hand an die Stirn legt. In den Kommentaren schreiben Nutzer etwa: „Die Plünderer zerstören Existenzen.“ Oder einer, der den Laden und seinen Besitzer persönlich zu kennen scheint: „Das war mein Paketshop, wo ich immer hingehe. Das ist alles so traurig.“

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