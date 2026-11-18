In Kassel will sich am Wochenende die „Sozialistische Vernetzung“ gründen. Auf dem Programm stehen Emde und Sprecher der BAG Palästinasolidarität.

Vanessa Emde (Die Linke) steht zwischen den Teilnehmern einer Kundgebung «Gewählt für Palästina, verraten für den Senat!» vor dem Tagungsort beim Landesparteitag von Die Linke Berlin.

Wenige Tage vor der geplanten Abstimmung über ihren Fraktionsausschluss soll Vanessa Emde bei einer Konferenz zum Kurs der Linken auftreten. Unter dem Motto „Für Klassenkampf & Opposition!“ will sich am 21. und 22. November in Kassel die „Sozialistische Vernetzung“ gründen. Die Initiative wirbt für einen Kurswechsel der Partei. Für die Veranstaltung im Stadtteilzentrum Vorderer Westen sind laut Veranstaltern 200 Plätze vorgesehen.



Emde ist am Samstag für einen Workshop über die Regierungsbeteiligung in Berlin und Bremen sowie für das Abendplenum angekündigt. Die Berliner Linksfraktion will voraussichtlich am 24. November über ihren Ausschluss abstimmen. Der Vorstand brachte den Antrag am Dienstag ein und begründet ihn mit einem zerstörten Vertrauensverhältnis.

Initiative will Koalitionen verhindern

Im Entwurf der Gründungserklärung bezeichnet die Initiative die Entwicklung in Berlin als „politische Zäsur“. Sie lehnt Koalitionen mit Parteien ab, die sie als prokapitalistisch einstuft, und will diese Haltung im Parteiprogramm verankern. Enttäuschte Mitglieder ruft sie dazu auf, in der Linken zu bleiben und gemeinsam um einen anderen Kurs zu kämpfen. Eine spätere Anerkennung als Bundesarbeitsgemeinschaft wird angestrebt.



Zum Programm gehört auch ein Workshop über Palästina. Für diesen unterscheiden sich die Ankündigungen: Ein Instagram-Plakat nennt unter anderem Hannah Bruns von der Berliner LAG Palästinasolidarität. Die Programmseite führt Nicolette Nauman und Jason Osterhagen von der entsprechenden Bundesarbeitsgemeinschaft auf.

Zustimmung wird geprüft...

Angekündigt ist zudem Parteivorstandsmitglied Jens Schwaab. Die stellvertretende Bundesvorsitzende Özlem Demirel wird als angefragt geführt. Die Veranstalter erklären, die Redner träten in persönlicher Eigenschaft auf. Anfragen der Berliner Zeitung an die Bundespartei und den Berliner Landesverband blieben bislang unbeantwortet.

Berlin: Auseinandersetzung trifft einen stark gewachsenen Landesverband

In Berlin stehen besonders die Palästinasolidaritäts-Gruppen im Zentrum des parteiinternen Streits. Gegen die Berliner LAG-Sprecherin Hannah Bruns läuft ein Parteiausschlussverfahren. Sollte Emde am kommenden Dienstag von der Fraktion ausgeschlossen werden, macht die Neuköllner Abgeordnete als Fraktionslose weiter.



Ihre Parteigenossin, die stellvertretende Berliner Landesvorsitzende Martha Kleedörfer, stellte sich hinter Emde und sprach von einer „Strategie von rechts“. Kleedörfer gehört ebenfalls der LAG Palästinasolidarität an und steht wegen ihrer Positionen zu Israel und Antisemitismus innerparteilich wie öffentlich in der Kritik.



Die Auseinandersetzung trifft einen stark gewachsenen Landesverband. Ende Oktober zählte die Berliner Linke 19.566 Mitglieder, Ende 2023 waren es 7178. Auf dem Landesparteitag am 31. Oktober stimmte dennoch eine deutliche Mehrheit für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen. Die Initiative will diesen Kurs nun bundesweit bekämpfen.

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