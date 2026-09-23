Mit gebrochenem Kiefer auf 540 Kilo: Bär Chunk will die Fat Bear Week zum zweiten Mal gewinnen

Im Katmai-Nationalpark in Alaska läuft ein Wahlkampf, von dem die Kandidaten nichts wissen. Sie haben den Sommer über Lachs gefressen, bis zu 30 Stück am Tag, und sind jetzt so rund wie nie.



Seit Dienstag stimmt das Internet ab, welcher Braunbär sich am meisten für den Winterschlaf angefressen hat. Die Fat Bear Week läuft im K.-o.-System, am 29. September steht der Sieger fest.

Fat Bear Week 2026: Rekordansturm legt Abstimmung lahm

Schon der erste Tag überforderte die Technik. So viele Fans wie nie wollten abstimmen, viele landeten auf Fehlerseiten, berichtet das Magazin Popular Science.



Veranstalter explore.org bat alle, die schon gewählt hatten, das Fenster wieder zu schließen. Sonst komme niemand mehr an die Urne.



Runde eins wurde um einen Tag verlängert. Das Duell, auf das alle warten, rutscht damit auf Donnerstag.



Angefangen hat alles 2014 als eintägiger Spaß mit rund 1700 Stimmen, wie die BBC schrieb. Im vergangenen Jahr waren es nach Angaben der Nachrichtenagentur AP mehr als anderthalb Millionen.

Titelverteidiger Chunk: 540 Kilo trotz gebrochenem Kiefer

Der Favorit heißt Chunk, zu Deutsch etwa „Brocken“, offiziell Bär 32. Im vergangenen Herbst schätzten die Veranstalter ihn auf rund 1200 Pfund, gut 540 Kilo. Nach drei zweiten Plätzen in Folge holte er 2025 endlich den Titel.



Dorthin gefressen hat er sich mit kaputtem Gebiss. Sein Unterkiefer ist komplett gebrochen, ein Eckzahn und mehrere Schneidezähne ebenfalls, sagte Rangerin Sarah Bruce dem Sender Alaska's News Source. Vermutlich ein Andenken an einen Kampf mit einem Rivalen in der Paarungszeit.



Diesen Sommer war er wochenlang von den Kameras verschwunden. Erst wenige Tage vor der Auslosung stand er wieder im Fluss.



Beliebt ist er nicht bei allen. 2024 griff er ein Junges der Bärin Grazer an, das den Wasserfall hinabgestürzt war. Das Jungtier überlebte nicht, die Fans wählten damals Grazer zur Siegerin.

Bucky Dent: Chunks gefährlichster Gegner in Runde eins

Nun wartet gleich zum Auftakt Bär 164, genannt Bucky Dent – wegen einer Delle in der Stirn. So ein Duell gebe es sonst erst gegen Ende des Turniers, sagt Rangerin Bruce.



Bucky ist siebeneinhalb Jahre alt und hat als Jungbär eine eigene Fangtechnik erfunden. Weil die guten Plätze belegt waren, stellte er sich ins tiefste Becken direkt unter den Brooks Falls.



Dort muss er nur warten, die Lachse kommen von unten wie von oben. Kein anderer Bär am Fluss fischt so. Inzwischen ist Bucky selbst einer der Größten und könnte stehen, wo er will.

Zustimmung wird geprüft...

Fat-Bear-Week-Kandidaten: Möwenfresser Gully und Dauergast Walker

16 Bären treten an, vier mehr als in den Vorjahren. Am Brooks River seien so viele Jungtiere unterwegs wie lange nicht, teilte Parkchef Mark Sturm mit. Mütter gehen diesmal gemeinsam mit ihrem Nachwuchs ins Rennen, einen eigenen Jungtier-Wettbewerb gibt es 2026 nicht.



Im zweiten großen Männer-Duell trifft Walker (Bär 151) auf Gully (Bär 903). Walker ist seit 2018 jedes Jahr dabei und hat noch nie gewonnen.



Gully, Sohn der zweifachen Siegerin Grazer, verdankt seinen Namen einer Vorliebe für Möwen, englisch „gulls“. 2020 filmten ihn die Kameras, wie er mitten in Vogelschwärme stürmte.



Und dann ist da Bär 89, genannt „Backpack“. Als Jungtier kletterte er seiner Mutter beim Durchqueren des Flusses auf den Rücken, nach einer schweren Beinverletzung war das seine Rettung. Der Name blieb.

Wie schwer werden Braunbären vor dem Winterschlaf?

Ausgewachsene Männchen wiegen im Hochsommer etwa 270 bis 410 Kilo, so die Agentur. Bis zum Herbst legen die großen auf deutlich mehr als 450 Kilo zu.



Das Fett ist ihre Lebensversicherung. Im Winterschlaf fressen und trinken die Bären monatelang nichts und verlieren rund ein Drittel ihres Gewichts.



Gewogen wird bei der Fat Bear Week übrigens keiner. Die Fans entscheiden anhand von Vorher-nachher-Fotos. Wer einen 500-Kilo-Bären auf eine Waage locken möchte, darf es gern versuchen.

Fat Bear Week: So stimmen Sie aus Deutschland ab

Gewählt wird auf explore.org, pro Duell zählt eine Stimme je E-Mail-Adresse. Für Europäer öffnen die Wahllokale spät: von 18 bis 3 Uhr deutscher Zeit. Am Wochenende ruht die Abstimmung.



Wer vorher schauen will, findet die Bären im Livestream von den Brooks Falls.



Unsere Stimme bekommt am Donnerstag trotzdem Bucky Dent. Ein Bär, der als Außenseiter eine Fangtechnik erfindet, die sonst keiner beherrscht, ist genau die Art Erfolg, die diese Wahl feiern soll.

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