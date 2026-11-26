Laut Wall Street Journal sah der deutsche Kommandant hohes Eskalationsrisiko. Moskau drohte später mit Atomwaffen. Dann riefen Stubb und Støre Putin an.

Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace hissen ein Banner mit der Aufschrift „Oil Kills!“ vor dem Öltanker „Kira K“. Wie gefährlich die Aktion wirklich war, wurde erst jetzt bekannt.

Fünf Schnellboote, ein Öltanker und ein russisches Kriegsschiff: Am 30. Juni 2026 ist vor Fehmarn eine Lage entstanden, die der Kommandant der deutschen Küstenwache später als hochgradig eskalationsgefährlich eingestuft haben soll. Das berichtet das Wall Street Journal heute exklusiv.

Greenpeace-Aktivisten fuhren damals auf den Schattenflotten-Tanker „Kira K“ zu. Laut WSJ hielt die russische Korvette „Soobrazitelny“ sie offenbar für die Küstenwache, die den Tanker entern wollte. Mit hohem Tempo hielt sie auf die Boote zu.

Die Kira K. – hier hinter dem Schnellboot von Greenpeace – wurde von einem russischen Kriegsschiff begleitet. © Philip Dulian/dpa

Die Frage nach einem Weltkrieg ist nicht aus der Luft gegriffen. Seit Mai erlaubt ein russisches Gesetz, Handelsschiffe mit militärischer Gewalt zu schützen. Zwischen Korvette und Aktivisten schob sich die „Bayreuth“ des Nato-Staats Deutschland. Gegenüber lag ein Kriegsschiff der Atommacht Russland. Trotzdem lautet die Antwort Nein. Greenpeace hat nichts ausgelöst, und der deutsche Kommandant hat die Lage per Funk entschärft. Gefährlich war die Begegnung vor allem, weil Moskau seine Tanker inzwischen von Kriegsschiffen bewachen lässt.

„Kriegsschiff 531“ funkt: die Minuten vor Fehmarn

„Hier spricht russisches Kriegsschiff 531, halten Sie sich von der Kira K fern“, funkte der russische Kapitän. So ist es auf einem Mitschnitt zu hören, den Greenpeace veröffentlicht hat. Laut WSJ verneinte der deutsche Kommandant zweimal, dass jemand an Bord gehen wolle. In den Booten säßen nur Demonstranten, erklärte er. Dass die Korvette schnell heranfuhr und die Boote abdrehen mussten, bestätigt auch der NDR-Bericht über den Vorfall vor Fehmarn.

Zustimmung wird geprüft...

Greenpeace empfand das Kriegsschiff als „bedrohlich für uns alle“ und hat den Protest deshalb zurückgefahren. In einem der Boote saß der konservative Politiker Thomas Röwekamp, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Bundestag. „Die Eskalation geht von Russland aus, nicht von uns, und wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen“, sagte er dem WSJ.

260 Begleitfahrten: Kriegsschiffe als Leibwächter für Tanker

Russland verschifft mehr als 60 Prozent seines Öls auf dem Seeweg über die Ostsee. Rund um das Meer liegen fast nur Nato-Staaten. Laut WSJ wurden seit Ende 2024 mindestens 14 verdächtige Tanker festgesetzt oder betreten. Seit Russlands Marine eingreift, gibt es solche Kontrollen in der Ostsee kaum noch. Die deutsche Küstenwache zählte demnach in gut einem Jahr 260 Begleitfahrten in Ost- und Nordsee. Die begleitenden Kriegsschiffe tragen atomwaffenfähige Raketen.

Fehmarn war kein Einzelfall. Am 14. September feuerte die „Soobrazitelny“ zwei Signalraketen in Richtung eines dänischen Hubschraubers, eine davon flog knapp an ihm vorbei. Das haben die dänischen Streitkräfte in einer Mitteilung bestätigt. Am 18. Oktober haben laut WSJ zwei russische Kriegsschiffe die dänische und die deutsche Küstenwache vor Bornholm von einem Tanker mit Motorschaden ferngehalten.

Atomdrohung wegen Kaliningrad: Moskaus Brief an die Nato

Im August nannte Putin die europäischen Versuche, Tanker zu stoppen, „Piraterie und Banditentum“. Ende September schickte Moskau der Nato eine schriftliche Warnung. Laut Reuters drohte Russland darin mit seinem gesamten Arsenal einschließlich Atomwaffen, falls die Nato Kaliningrad abschneiden sollte. Die Nato erklärte, ihre Übungen bedrohten Russland nicht.

Auch Äußerungen aus dem Westen haben das Misstrauen in Moskau geschürt. Polens Außenminister Radosław Sikorski schlug „aggressive“ Nato-Manöver nahe Kaliningrad vor. Estlands Außenminister Margus Tsahkna sagte vor den UN, der Finnische Meerbusen lasse sich „innerhalb von Stunden“ schließen. Alexander Woloschin, früher Putins Stabschef, sagte, auf eine Blockade bliebe Russland nur eine Antwort mit „sofortigen, präventiven Atomschlägen“. So zitiert ihn das WSJ.

Ein Oligarch als Bote: geheime Mission über Norwegen

Laut WSJ wollte der Westen Moskau unbedingt davon überzeugen, dass die Nato keine Blockade plant. Finnland soll den russischen Botschafter einbestellt haben. Präsident Alexander Stubb befürchtete aber, dass die Botschaft nicht ankommt.

Deshalb setzte man demnach auf einen russischen Oligarchen mit direktem Draht in den Kreml. Er soll in Norwegen mit hochrangigen Vertretern gesprochen und die Botschaft dann in Moskau an Putin weitergegeben haben. Seinen Namen nennt die Zeitung nicht. Unabhängig bestätigt ist seine Rolle bislang nicht.

Stubbs Zusage an Putin: keine Blockade „in Friedenszeiten“

Am 27. Oktober telefonierten Stubb und Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre gemeinsam mit Putin. Laut der Mitteilung der norwegischen Regierung zum Telefonat ging es um den Ukrainekrieg, um Deeskalation und um Stabilität im Ostseeraum. Zwei Personen, die das Gespräch mitgehört haben, geben Stubbs Worte laut WSJ so wieder: „Wir haben nicht die Absicht, die Ostsee in Friedenszeiten zu blockieren, darauf können Sie sich verlassen.“ In einem offiziellen Protokoll steht das nicht.

In seiner Rede vor dem Nordischen Rat in Helsinki sagte Stubb noch am selben Tag, Kiew sei eingebunden gewesen. Putin warnte danach, „jemand“ wolle die Ostsee zu einer zweiten Straße von Hormus machen. „Das wollen wir nicht, aber wir werden auf jede Herausforderung antworten“, sagte er.

Drohnen auf die „Sparta II“: Finnen und Russen löschen gemeinsam

Am 21. November trafen ukrainische Drohnen den Frachter „Sparta II“. Er brannte und trieb in finnische Gewässer. Präsident Wolodymyr Selenskyj übernahm am 24. November die Verantwortung und sagte Bloomberg, das Schiff habe Waffen geladen. Öffentlich belegt ist das nicht. Umstritten ist auch, wo genau der Angriff stattfand.

Finnische, estnische und russische Schiffe löschten gemeinsam, die 16 Seeleute wurden gerettet. Laut einem Bericht des finnischen Senders Yle hat Finnland wegen der Explosionsgefahr darauf verzichtet, den Frachter in einen eigenen Hafen zu schleppen. Stattdessen zog ihn ein russisches Schiff ab. Trotzdem warf Moskau Estland am 24. November vor, das Meer abriegeln zu wollen, wie das Magazin Time berichtet. Eine offizielle Blockade gibt es nicht.

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