Mit Mama ins Berghain: Wie der Berliner DJ Cryme seine Mutter um 8 Uhr mit in den Techno-Club brachte

Cryme hat seine Mutter mit zur Klubnacht gebracht, damit sie sein DJ-Set erleben kann. Wer ist der junge Mann? Und wie werden er und seine Mutter jetzt gefeiert?

Berghain-Fassade (Archivbild): In dem Berliner Technoclub feiern manchmal auch Familienmitglieder gemeinsam, wie jüngst am Beispiel von DJ Cryme und seiner Mutter zu sehen ist.

Viele DJs posieren für Fotos vor dem Berghain – bevor oder nachdem sie im weltbekannten Friedrichshainer Techno-Club aufgelegt haben. Drinnen darf man schließlich keine Fotos machen, auch als Mitarbeiter nicht.



Das Foto, das Cryme am Wochenende auf Instagram gepostet hat, ist trotzdem etwas ganz Besonderes: Es zeigt den Berliner DJ gemeinsam mit seiner Mutter vor der legendären Berghain-Fassade.

„Die Reaktion des Dancefloors: einfach nur besonders“

„Hab meine Mama zum ersten Mal mit ins Berghain genommen und sie hat’s geliebt“, schreibt er im Text zum Foto, garniert mit Freudentränen. Er habe gesehen, wie Leute ganz im Rhythmus aufgegangen seien, sich vom Sound tragen ließen und die Musik gespürt hätten.



„Und als meine Mama dann gegangen ist und ich mich mitten im Set von ihr verabschiedet hab, war die Reaktion des Dancefloors einfach nur besonders“, schwärmt Cryme.

Zustimmung wird geprüft...

Hinter dem Künstlernamen Cryme verbirgt sich der 29-jährige Lucas Kreimeier, der aus Hennigsdorf nordwestlich von Berlin stammt. Dort, im Landkreis Oberhavel kickt er nach wie vor beim Brandenburger FC 98 Hennigsdorf als Stürmer mit der Trikotnummer 2. Als Jugendlicher wollte er noch Fußballprofi werden.

Von Brandenburg bis nach Korea

Mit 18 ging er erstmals im Berghain tanzen – und alles kam anders. Inzwischen hat sich Kreimeier alias Cryme einen Namen in der Technowelt erspielt, von Amsterdam bis Seoul, dies- und jenseits des queeren Undergrounds.



In Berlin kann man ihn öfter im Aeden, in der Else, im Ost, im RSO und in der Münze als DJ erleben. Cryme steht dabei für House-Musik mit Seele: Dub-getränkt und ausgesprochen rhythmisch.

Zustimmung wird geprüft...

Bei der Berghain-Klubnacht hat Cryme übrigens am Sonntagvormittag zwischen 8 und 12 Uhr aufgelegt – und zwar im zweiten Obergeschoss, also in der Panorama-Bar, die für einen helleren, melodischeren Sound steht. „Es war so ein besonderes Set“, lobt eine gewisse Henrike auf Instagram.

„Wir alle lieben deine Mama“

Viele andere verschicken Herzchen- und Applaus-Emojis. Sie bezeichnen das Foto mit der Mutter als „cool“, „cute“, „liebevoll“ und „herzerwärmend“, sogar „ikonisch“.



„Oh Mann, wie sweet“, schreibt eine Userin. „Wir alle lieben deine Mama“, eine andere. Und wieder andere fragen einander, ob sie auch demnächst „mit Mami“ ins Berghain gehen wollen.



Da sage noch einer, die Berliner Technoszene sei herzlos, abgehoben oder unterkühlt. Ganz offensichtlich sind Klubnacht und Muttertag hier überhaupt kein Widerspruch.

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