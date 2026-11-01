Mit Marx, Maslow und Musk unterwegs zur „eigentlichen Menschheitsgeschichte“

Bahnt die KI den Weg zu freiheitlicher Selbstorganisation – oder scheitert sie an den Eigentumsverhältnissen? Unser Gastautor verteidigt seinen Optimismus.

In seinem Beitrag „Der Tech-Milliardär Elon Musk und die Neuentdeckung marxistischen Denkens“ wirft Klaus-Dieter Böhm einige aus seiner Sicht in meinem Essay „Historische Quantensprünge: Realisiert Elon Musk die Visionen des Karl Marx?“ ungenügend beachtete Aspekte gesellschaftlicher Transformationsprozesse in die Debatte.

So kritisiert er, dass sowohl Musks Prognose eines auf der Basis von KI und Robotik in wenigen Jahren möglichen „Universal High Income“ als auch mein Vergleich von Musks Ideen mit der Zukunftsvision von Karl Marx die fundamentale Bedeutung der Eigentums- und Verteilungsverhältnisse nicht ausreichend berücksichtigten.

Böhm betont damit eine zweifellos wichtige Dimension bisheriger und auch künftiger Transformationen. Es gibt jedoch Gründe dafür, dass ich diese in meinem Essay nicht ins Zentrum des Wandels gestellt habe. Wie dort erwähnt, hatte schon Marx in Texten, die nicht den Kapitalismus selbst analysierten, sondern darüber hinausgehende Prognosen wagten, mehrfach angemerkt, dass mit der produktiven Selbsttranszendenz des Kapitalismus eine im Vergleich zu Bisherigem viel tiefgreifendere gesellschaftliche Transformation möglich werden könne. Und auch, dass deren entscheidende Dimensionen andere sein könnten als in früheren Transformationsprozessen – in denen, und da hat Böhm recht, letztlich vor allem die mehr oder weniger gewaltvolle Änderung bestehender Eigentums- und Verteilungsverhältnisse im Zentrum stand.

In den beiden bereits erwähnten Texten – die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ und die „Grundrisse zur Kritik der politischen Ökonomie“ – arbeitet Marx den Gedanken heraus, dass sich das Grundprinzip der „Materialistischen Weltanschauung“ infolge der durch den Kapitalismus hervorgebrachten enormen Produktivität in gewisser Weise in sein Gegenteil verkehren könnte. Während in der bisherigen Geschichte vorwiegend „das materielle Sein das Bewusstsein bestimmte“, könnte es dazu kommen, dass das Bewusstsein eine entscheidende Rolle bei der Neuorganisation der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse spielt.

Reich der Freiheit

In den wenigen Sätzen, die uns von Marx zur Charakterisierung dieses kommenden Transformationsprozesses vorliegen, drückt sich dieser Gedanke in verschiedenen Betonungen aus. So unterscheidet er in den „Grundrissen“ drei grundlegende, verschiedene Formationen gesellschaftlicher Entwicklung:

“Persönliche Abhängigkeitsverhältnisse (zuerst ganz naturwüchsig) sind die ersten Gesellschaftsformen, in denen sich die menschliche Produktivität nur in geringem Umfang und auf isolierten Punkten entwickelt.“

„Persönliche Unabhängigkeit, auf sachlicher Abhängigkeit gegründet, ist die zweite große Form, worin sich erst ein System des allgemeinen gesellschaftlichen Stoffwechsels, der universalen Beziehungen, allseitiger Bedürfnisse und universeller Vermögen bildet.“

„Freie Individualität, gegründet auf die universelle Entwicklung der Individuen und die Unterordnung ihrer gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Produktivität als ihres gesellschaftlichen Vermögens, ist die dritte Stufe. Die zweite schafft die Bedingungen der dritten.”

An anderer Stelle spricht Marx von dem in meinem Ausgangsessay zitierten „Sprung aus der Vorgeschichte der Menschheit in die eigentliche Menschheitsgeschichte“, an noch anderer Stelle auch “vom Sprung aus dem Reich der Notwendigkeit ins Reich der Freiheit“.

Nun könnte man erwidern, dass Marx in solchen Gedankengängen noch unter dem Eindruck der von ihm studierten Koryphäen der klassischen deutschen Philosophie, insbesondere Johann Gottlieb Fichte und Georg Friedrich Hegel, stand. Und dass er deren „idealistische Weltanschauung“ ja an anderer Stelle „vom Kopf auf die Füße“ gestellt habe.

Höhere Potenziale

Meines Erachtens greift ein solcher Einwand jedoch zu kurz. Die moderne Psychologie liefert ausreichend Erkenntnisse dazu, dass wir Menschen keine nach festen Naturgesetzen handelnde Organismen, sondern in vieler Hinsicht erstaunlich entwicklungsfähige Wesen sind. Verdeutlichen wir uns das anhand von drei für unsere Diskussion besonders relevanten entwicklungspsychologischen Erkenntnissen.

Zuerst die bekannte „Bedürfnispyramide“ von Abraham Maslow. Maslow beschäftigte sich als einer der Gründer der „Humanistischen Psychologie“ bereits in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts mit der Frage, welche verschiedenen Bedürfnisse dem Menschen angeboren sind und wie sich diese durch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umstände zu ganz verschiedenen Motivationsgefügen entwickeln können. Für unsere Diskussion entscheidend ist die folgende These.

Menschen sind zuerst physische und soziale Wesen und können ohne ausreichend Nahrung, Wohnung und Wärme, aber auch ohne ausreichend menschliche Anerkennung und Zuwendung weder existieren noch jene „höheren Bedürfnisse“ beziehungsweise Motivationen entwickeln, die unseren eigentlichen Humanismus ausmachen. Diese „höheren“ Potenziale des Menschen bezeichnete Maslow als „Selbstverwirklichungs-“ und später als „Transzendenzbedürfnisse“. Er erkannte auch, dass ihre breite Entfaltung eine völlig andere Art von Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft ermöglichen würde – dieses Potenzial werde jedoch durch die bisherigen Verhältnisse (wir würden vielleicht sagen durch die bisherige „Matrix”) mehr blockiert als entfaltet:

„Selbstverwirklichende Menschen, Menschen also, die einen hohen Grad der Reife, Gesundheit und Selbsterfüllung erreicht haben, können uns so viel lehren, dass sie manchmal fast wie eine andere Rasse menschlicher Wesen erscheinen. Doch weil sie so neu ist, ist die Erforschung der höchsten Bereiche der menschlichen Natur und ihrer äußersten Möglichkeiten und Hoffnungen eine schwierige und gewundene Aufgabe. Sie hat für mich eine ständige Zerstörung liebgewordener Axiome mit sich gebracht, die unentwegte Auseinandersetzung mit scheinbaren Paradoxa, Widersprüchen und Zweideutigkeiten, manchmal auch den Zusammenbruch lang etablierter, fest geglaubter und scheinbar unangreifbarer Gesetze der Psychologie. Oft stellte sich heraus, daß es keine Gesetze waren, sondern nur Regeln für das Leben in einem Zustand milder und chronischer Psychopathologie und Ängstlichkeit, im Zustand der Behinderung und Verkrüppelung und Unreife, den wir nicht bemerken, weil die meisten anderen dieselbe Krankheit haben wie wir.“

Aus ganz anderer Perspektive kommt die neuere Glücksforschung zu letztlich denselben Erkenntnissen. Die in Russland geborene und in den USA forschende und lehrende Psychologieprofessorin Sonja Lyubomirsky unternahm eine Metastudie zur Glücksforschung, indem sie die Ergebnisse hunderter anderer Glücksstudien verglich und integrierte. Dabei kam sie zu folgendem Ergebnis.

Rund 50 Prozent unserer Glücksfähigkeit sind genetisch bedingt. Ob ein Mensch eher zu Melancholie oder gar Depressivität oder zu Lebensfreude oder gar Euphorie neigt, hängt nicht unwesentlich davon ab, welche Gene die Eltern uns mitgaben.

Etwa zehn Prozent unseres täglichen Glücksgefühls ist durch die persönlichen Lebensumstände bedingt, also durch Faktoren wie Einkommen, Wohnort, Familienstand oder Gesundheit. Das scheint wenig, aber wer einmal in Ländern wie Indien oder Kenia war, hat vielleicht wahrgenommen, dass Menschen mit deutlich weniger Einkommen als westliche Wohlstandsbürger nicht selten unbeschwerter und glücklicher sind.

Glücksfähigkeit lässt sich lernen

40 Prozent der Glücksfähigkeit hängen von uns selbst ab, von bewussten Gedanken, täglichen Aktivitäten und erlernbaren Verhaltensweisen, die jeder steuern kann.

Lyubomirsky macht deutlich, dass diese 40 Prozent im Vergleich zu den genetisch bedingten 50 Prozent zwar wenig scheinen, im positiven Fall jedoch den bei weitem entscheidenden Einfluss ausüben. Der Mensch kann realisieren, dass seine Glücksfähigkeit durch aktives Lernen und Bewusstwerden der Psyche weitgehend gestaltbar ist. Auch genetisch gesehen melancholisch oder ängstlich veranlagte Menschen können durch entsprechende „innere Aktivität“ oder Bewusstseinsentwicklungsprozesse lernen, jeden neuen Tag nicht primär als neues Leiden und Ärgernis, sondern als Wunder, als kosmisches oder „göttliches“ Geschenk und Möglichkeit guter Gedanken und liebevoller Taten für sich selbst und andere zu sehen und zu leben.

Sowohl Maslow als auch Lyubomirsky verweisen zwar mit anderen Worten, jedoch quasi identischer Bedeutung, auf ein besonderes Potenzial der menschlichen Psyche, das in den letzten Jahren als Metakognition oder Metabewusstsein erforscht wird. Dabei geht es um unsere Fähigkeit, nicht nur die Außenwelt, sondern auch die eigenen Intentionen, Tiefenstrukturen, Freiheitsgrade und Entwicklungspotenziale bewusst zu erfassen und mehr oder weniger aktiv und sinnorientiert zu gestalten.

Anhand der Erkenntnis, dass der Mensch seine Bedürfnisse, sein Leben und in gewissem Grad auch seine Lebensumstände metabewusst verstehen und gestalten kann, lässt sich der Ausgangsdisput dieses Textes noch einmal zuspitzen. Der von Böhm erhobene Einwurf war, dass die mittels KI und Robotik enorm gesteigerte Produktivität und damit Verfügbarkeit aller für das menschliche Leben und die menschliche Entwicklung erforderlichen Dinge nicht automatisch zu einem für alle Menschen verfügbaren „Universal High Income“ führe – die etablierten und nicht von selbst verschwindenden, stark ungleichen Eigentums- und Verteilungsverhältnisse stünden dem entgegen.

Selbstorganisation sozialer Systeme

Diesem bekannten Einwand wird oft entgegnet, dass die Produktivität in wenigen Jahren so hoch sein werde, dass all die Milliardäre, die aus welchen Gründen immer auch künftig an den dann distinktiv unsinnigen Besitzunterschieden hängen, problemlos Milliardäre bleiben könnten. Für alle anderen werde schließlich von allem mehr als genug verfügbar sein.

Dagegen ließe sich einwenden, dass der von vielen Milliardären auch für persönliche Statusbedürfnisse betriebene hohe Stoff- und Energieumsatz ökologisch problematisch und ungerecht ist. Die Erde hat nur begrenzte Ressourcen, und wer die Natur über ein bestimmtes Maß hinaus zubetoniert, zerstört die Lebensgrundlagen von Insekten, Vögeln und anderen und reduziert die biologische Vielfalt. Da wir jedoch nicht wissen, ob sich die Milliardäre nicht dank ihrer Besitztümer auf den Mars oder andere Planeten abseilen, bevor die von ihren Überlebensängsten befreiten Menschen sie dezent, jedoch nachdrücklich auf die begrenzten Lebensräume des Planeten hinweisen, gehen wir darauf hier nicht weiter ein.

Stattdessen verweisen wir auf die tiefergehende Thematik der Selbstorganisation sozialer Systeme, die mit den Eigentums- und Verteilungsverhältnissen nur teilweise getroffen wird. Gesellschaftliche Systeme können nur so komplex sein, wie sie sich selbst durch „konsensuelle Koordinationen von Koordinationen von Handlungen und Emotionen“ (Umberto Maturana) reorganisieren und weiterentwickeln können.

Diesbezüglich zeigte schon Adam Smith, dass die „unsichtbare Hand“ des Kapitalismus, die durch das Streben der Einzelnen nach eigenem Vorteil unbeabsichtigt das Gemeinwohl fördert, zwar starke Vermögensunterschiede hervorbringt, letztlich aber tendenziell allen Beteiligten ein materiell besseres Leben ermöglicht als die vorherigen, von unmittelbarer Kommunikation zwischen Menschen abhängigen und mit deren mentalen und emotionalen Begrenzungen behafteten Verhältnisse.

Aus dieser Perspektive der Selbstorganisation gesellschaftlicher Produktions-, Verteilungs- und Entwicklungsprozesse entstünde die Frage, ob noch komplexere und damit vielleicht auch freiere, gerechtere Verhältnisse denkbar sind, die weder unter den mentalen und emotionalen Beschränkheiten vormoderner Gesellschaften noch unter den zwar materiell reicheren, doch mental und emotional nur anders beschränkten Schattenseiten der „unsichtbaren Hand“ des Kapitalismus leiden.

Hier kommt jene Dimension von Künstlicher Intelligenz ins Spiel, die über die materielle Produktivität weit hinausgeht und tendenziell die hochkomplexe Selbstorganisation aller wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Angelegenheiten gewährleisten kann. Dabei sei vorausgesetzt, dass ihre menschlichen Gestalter sie nicht naiv, sondern im Bewusstsein menschlicher Schwächen so konfigurieren, dass diese KI die Gefahren, etwa in Form von Korruption dieser oder jener Art, „kennt“ und vorbeugende Abwehrmechanismen humorvoll integriert. Ansätze einer solchen durch KI gesteuerten, hochkomplexen Selbstorganisation gesellschaftlicher Angelegenheiten kann man heute schon in Schanghai und anderen chinesischen Metropolen besichtigen.

Tatsächliche Superintelligenzen

Die chinesischen Lösungen weisen für Anhänger individualisierter und freiheitlicher Gesellschaften zweifellos diverse Schattenseiten „vormoderner Machtverhältnisse“ auf. Es sind letztlich jene, die bereits Karl Marx als Übergangsepochen des „Staatskapitalismus“ vorhersah, die aber dennoch Sprungbretter für den Beginn der „eigentlichen Menschheitsgeschichte“ bilden könnten. Was die chinesische Gesellschaft in den vergangenen Jahren sowohl für die materielle und zumindest teilweise auch kulturelle und Bildungsemanzipation hunderter Millionen Menschen aus vormoderner Armut vollbracht hat, scheint jedenfalls in vieler Hinsicht effizienter und nachhaltiger als die bisherigen Lösungen im Westen zu sein.

Beide Welten stehen erst am Anfang der Möglichkeit hochkomplexer gesellschaftlicher Selbstorganisation durch KI. Inwieweit durch intelligente Synergien metabewusster Menschen und ihrer sozialen Plastiken (Joseph Beuys) mit Künstlicher Intelligenz tatsächliche Superintelligenzen – und damit auch die von Marx visionierte „eigentliche Menschheitsgeschichte“ – geschaffen werden, wird die Zukunft zeigen.

Für die Diskussion passend und anschaulich ist die kürzlich durch Elon Musk angestoßene Bildungsinnovation, die von der Vorschule über die Schule bis zu einer neuen Universität reicht. Neben einer intensiven Ausbildung von Mint-Kompetenzen geht es dort insbesondere um die individuelle Entwicklung der hier aufgeführten Humanpotenziale: Neuroplastizität, Entscheidungsfähigkeit und Metakognition.



Maik Hosang ist Professor für Kulturwissenschaften, insbesondere Sozial- und Kulturökologie, an der Hochschule Zittau/Görlitz.

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