Mit Müll zu 140.000 Dollar Umsatz: Was dieser Amerikaner macht, wäre in Deutschland Diebstahl

Containern: Ein Amerikaner holt Möbel und Technik aus dem Müll und setzt 140.000 Dollar im Jahr um. Warum genau das in Deutschland als Diebstahl gilt.

Kopfüber in den Container: Ein Mann durchsucht in Buenos Aires eine Recyclingtonne. In Deutschland kann so etwas als Diebstahl gelten. (Symbolbild)

Neben dem Müllcontainer eines Bürokomplexes in Nashville stapelten sich Dutzende Bürostühle. Markenware von Steelcase, neu jeweils mehr als 1000 Dollar wert. Carter Stevens holte seinen Pick-up, hängte einen selbst gebauten Anhänger an und fuhr so oft, bis er 190 Stühle hatte.



Verkauft hat er sie für insgesamt 27.600 Dollar. Es war der größte Fund des 31-Jährigen, aber längst nicht der einzige.

140.000 Dollar Umsatz mit Müll

Stevens lebt davon, in Müllcontainer zu steigen. Was er findet, reinigt er und verkauft es über eBay und den Facebook Marketplace. Zwischen September 2025 und September 2026 kamen so rund 140.000 Dollar zusammen, umgerechnet etwa 125.000 Euro. Das belegen Unterlagen, die der US-Finanzsender CNBC eingesehen hat.



Wenn er davon erzählt, halten ihn viele für einen Aufschneider, berichtet er dem Sender.

Perserteppiche, iPads, Samuraischwerter

Seine Reviere sind Büroparks und Luxus-Wohnanlagen rund um Nashville. Dort zog er handgeknüpfte Perserteppiche aus dem Abfall, iPads, funktionierende Elektrowerkzeuge und Designermöbel. Und Samuraischwerter.



„Die Menge an Müll, die man in diesem Land findet, ist unglaublich. Wir werfen so viel weg“, sagt Stevens.



Am meisten lohnt es sich, wenn Firmen schrumpfen. Einmal standen 120 höhenverstellbare Schreibtische vor einem einzigen Bürogebäude. Selbst Kartons und Klebeband für den Versand fischt er meist aus dem Container.

Vom Schuldenberg in den Container

Angefangen hat alles im März 2024 an einer Tankstelle. Neben der Zapfsäule lag ein Paar Nike-Sneaker, Stevens verkaufte es für 35 Dollar.



Damals hatte er nach eigenen Angaben rund 12.000 Dollar Schulden, eine Suchterkrankung hinter sich und hatte zeitweise im Auto geschlafen. Heute hat er Ersparnisse. „Ich habe mich selbst aus einem Loch gegraben“, sagt er.

Was von den 140.000 Dollar wirklich bleibt

Reich macht ihn das Geschäft trotzdem nicht automatisch. Die 140.000 Dollar sind Umsatz, kein Gewinn. Allein sein Lagerraum kostet rund 400 Dollar im Monat. Und der Großteil des Geldes stammt aus fünf außergewöhnlich guten Monaten.



Stevens selbst rechnet nicht damit, das jedes Jahr zu wiederholen. Er spart deshalb eisern und beschäftigt sich nebenbei mit dem Immobiliengeschäft.

Containern in Deutschland: Warum Müll hier gestohlen werden kann

Wer jetzt die Tonnen hinter dem nächsten Bürohaus durchsuchen will, sollte das lassen. In Deutschland gilt Containern grundsätzlich als Diebstahl.



Der Grund: Wer etwas in seinen eigenen Container wirft, gibt es damit nicht für jedermann frei. Er will, dass die Müllabfuhr es abholt. Der Abfall ist deshalb nicht herrenlos, sondern gehört weiter dem Händler oder der Firma, wie auch die Verbraucherzentrale erklärt.



Das Bundesverfassungsgericht hat das 2020 bestätigt. Zwei Studentinnen aus Oberbayern waren verurteilt worden, weil sie Lebensmittel aus einem Supermarkt-Container geholt hatten. Steht die Tonne auf abgeschlossenem Gelände, droht zusätzlich eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.



Versuche, das zu ändern, sind gescheitert. 2023 warben die damaligen Bundesminister Marco Buschmann und Cem Özdemir dafür, Verfahren gegen Lebensmittelretter einzustellen. Die Länder konnten sich darauf nicht einigen.

Was in Deutschland erlaubt ist

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Fragt man vorher, etwa bei einer Büroauflösung, ist man auf der sicheren Seite. So macht es auch Stevens oft. Verschenkbörsen: Auf Kleinanzeigen-Portalen und in Nachbarschafts-Apps werden täglich Möbel verschenkt.

Heikel bleibt Sperrmüll am Straßenrand. Ob man ihn mitnehmen darf, regelt jede Kommune selbst, mancherorts droht ein Bußgeld. Wer sicher sein will, fragt den Besitzer.