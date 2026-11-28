Ski fahren am Uhrturm in Graz: Beim Schneechaos am 26. November fuhr ein 25-jähriger DJ den Schlossberg hinunter. Das steckt hinter der Ski-Aktion.

Der Uhrturm auf dem Grazer Schlossberg im Schnee: Von hier oben fuhr ein 25-jähriger DJ mit Skiern mitten durch die Altstadt. (Symbolbild)

Unten in Graz ging am Donnerstag auf vielen Straßen nichts mehr. Oben am Uhrturm stand ein junger Mann im Skianzug und schnallte sich die Ski an.



Dann fuhr Maximilian B. los, den Schlossberg hinunter, mitten in der Altstadt. Passanten zückten die Handys, die Clips machten schnell die Runde.

Mit Skiern im Lift zum Wahrzeichen

Der 25-Jährige legt als „DJ XAMBER“ auf. Wie er der österreichischen Zeitung „Heute“ erzählte, fuhr er mitsamt Ausrüstung per Lift auf den Grazer Hausberg und filmte oben seine Schwünge.



Allein blieb er dabei nicht lange. Die Leute hätten es lustig gefunden und sofort Fotos und Videos gemacht.

Die größte Sorge galt den Kanten

Ganz ohne Bedenken war die Abfahrt nicht. Er habe sich die Bedingungen schlechter vorgestellt und befürchtet, dass die Ski zerkratzen, sagte er dem Blatt.



Es kam anders: „Aber auf der eisigen Schneeschicht hat es eigentlich gut funktioniert.“



Maximilian kennt sich mit Pisten aus. Er ist passionierter Skifahrer und legt nach eigenen Angaben inzwischen die vierte Saison in Schladming auf.

Hinter der Abfahrt steckt ein Termin im Dezember

Ganz uneigennützig war der Ausflug nicht. Mit den Clips wirbt der DJ für seine eigene Après-Ski-Party am 18. Dezember im Grazer Kulturhauskeller.



Ob die Abfahrt über den Schlossberg erlaubt war, ist nicht bekannt.

20 Zentimeter Neuschnee, gesperrte Straßen, ein Toter

Ein Italientief hatte in der Nacht auf Donnerstag Schnee bis in die Täler gebracht. Laut GeoSphere-Meteorologe Hannes Rieder fielen im Süden und Südosten der Steiermark fünf bis zehn Zentimeter, in Neumarkt im Bezirk Murau rund 20. Einen solchen Novemberschnee habe es seit fünf Jahren nicht gegeben, sagte er dem Portal „5 Minuten“.



In Graz war die Riesstraße wegen hängengebliebener Autos und Unfällen gesperrt. Auf der Mariatroster Straße und der Heinrichstraße verloren Autofahrer bis zu 40 Minuten.



In Sinabelkirchen im Bezirk Weiz starb ein 52-jähriger Landwirt beim Schneeräumen, als sein Radlader auf dem eigenen Hof umkippte.



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Schon 1993 fuhren Snowboarder bis zum Hauptplatz

Der Schlossberg hat Erfahrung mit solchen Aktionen. Im Februar 2026 baute der Olympia-Vorspringer Lukas Schönberger dort eine Schanze mit 15 Metern K-Punkt, ohne Genehmigung.



Im schneereichen November 1993 fuhren Snowboarder laut einem Augenzeugenbericht auf Wetterzeugen.at mit der Schlossbergbahn hinauf und über die Sporgasse bis zum Hauptplatz hinunter. Am Schlossberg lagen damals rund 30 Zentimeter Schnee.