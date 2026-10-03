Zeitgeschehen

Mit zugewandtem Interesse: Der Osten schaut der alten BRD beim Sterben zu

Erstmals wurde eine ehemalige „Volkspartei“ in einem Bundesland aus dem Parlament geworfen. Was wir erleben, sind Vorboten tiefgreifender Veränderungen.

Ingo Eckardt Thomas Fasbender
13 Min
Das Sinnbild des Niedergangs, wenngleich nicht der Auslöser: Friedrich Merz, CDU-Bundeskanzler, wirkt angeschlagen – so wie die gesamte Berliner Republik.

Das Sinnbild des Niedergangs, wenngleich nicht der Auslöser: Friedrich Merz, CDU-Bundeskanzler, wirkt angeschlagen – so wie die gesamte Berliner Republik.

© Florian Gaertner

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Erinnern Sie sich an den 1986 erschienenen vierten Teil der legendären „Rocky“-Filmreihe? Rocky Balboa, der leidenschaftliche Boxer, dem man intellektuelle Höhenflüge kaum nachsagen kann, steigt erneut in den Ring. Diesmal muss der „Italian Stallion“ gegen den russischen Hünen Ivan Drago antreten. Mann gegen Mann, in einem heroischen Kampf, der im Rückblick wie eine filmische Vorwegnahme des Endes des Kalten Krieges wirkt.

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