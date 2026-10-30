Miteinander statt nebeneinander: Spandau startet Aktionswochen zur Inklusion

Der Bezirk Spandau rückt die Barrierefreiheit und gesellschaftliche Teilhabe in den Fokus. Den Auftakt bildet eine öffentliche Mitmach-Kunstaktion im Kulturhaus Spandau.

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Unter dem Motto „Mehr Wir gemeinsam erLEBEN“ stehen in Spandau vom 2. November bis zum 4. Dezember 2026 Inklusion, Teilhabe und Barrierefreiheit im Fokus. Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen lädt der Bezirk zu zahlreichen Begegnungen, Workshops und Mitmach-Aktionen ein.

Der offizielle Auftakt findet am 2. November um 10 Uhr in der Galerie im Kulturhaus statt. Neben Redebeiträgen erwartet die Gäste eine gemeinsame Mitmach-Kunstaktion. Das dabei entstehende Gemeinschaftskunstwerk soll im Anschluss als sichtbares Zeichen für Vielfalt im Rathaus ausgestellt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Bezirksbürgermeister Frank Bewig betont: „Inklusion bedeutet, dass alle Menschen selbstverständlich dazugehören und ihr Umfeld mitgestalten können. Wir wollen zeigen, was bereits möglich ist, aber auch dort hinschauen, wo noch Barrieren bestehen.“ Ziel der Reihe ist es zudem, den direkten Austausch zwischen Betroffenen, Politik und Nachbarschaft nachhaltig zu stärken.

Das Programm reicht von dialogischen Tastführungen über eine Benefiz-Kunstauktion bis zu barrierefreien Workshops. Ziel ist es, Berührungsängste abzubauen, für unterschiedliche Bedürfnisse zu sensibilisieren und das Miteinander im Kiez zu stärken.

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