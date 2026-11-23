Ein Bauunternehmen mit rund 150 Jahren Geschichte und etwa 100 Beschäftigten fand einen neuen Eigentümer. Dass die Übergabe gelang, ist für Sebastian Göring in der gegenwärtigen Baukonjunktur keine Selbstverständlichkeit. Der frühere Topmanager begleitet heute Unternehmensverkäufe und Nachfolgeregelungen.
Interview
Mittelstand ohne Zukunftsperspektive: „Niemand übernimmt ein Unternehmen allein aus Familientradition“
Früher kamen auf einen Betrieb mehrere Kaufinteressenten, sagt Unternehmensberater Sebastian Göring. Heute wird die Suche immer schwieriger. Mit fatalen Folgen für viele Regionen.
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In Deutschland stehen laut IfM Bonn im Zeitraum von 2026 bis 2030 rund 186.000 Unternehmen vor einer Übergabe.
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