So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

901.485 Lichter, mehr als 200 aufblasbare Figuren: Das Weihnachtshaus der Familie Gollnhuber in Bad Tatzmannsdorf hält jetzt den Weltrekord.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Clark Griswold war stolz auf 25.000 Lämpchen. Als sie in „Schöne Bescherung“ endlich brennen, muss das örtliche Kraftwerk auf Reserve schalten. Im Südburgenland würde der Filmheld damit nicht einmal den Gartenzaun voll bekommen.



Sabine und Gerald Gollnhuber aus Sulzriegel, einem Ortsteil von Bad Tatzmannsdorf unweit der ungarischen Grenze, haben 901.485 Lichter auf ihrem Grundstück verteilt. Das 36-Fache der Griswold-Bilanz ist jetzt offiziell Weltrekord.

901.485 Lichter: So kam der Weltrekord zustande

Bestätigt hat ihn das Rekord-Institut für Deutschland (RID). Rekordrichter Lasse Philippeit nahm die Anlage am 21. November zur Saisoneröffnung ab. Die Lichter stecken laut RID an 193 Stellen, von der Hausfassade bis zum letzten Busch.



Die bisherige Bestmarke von 745.994 Lichtern hielt die Familie Gay aus dem US-Bundesstaat New York, wie die burgenländische Zeitung BVZ berichtet. „Wir haben den Rekord aus den USA nach Europa geholt“, sagte Sabine Gollnhuber der Deutschen Presse-Agentur.



Dazu kommt ein Europarekord: 206 aufblasbare Weihnachtsfiguren, die größten neun Meter hoch.

„Mitziehen oder ausziehen“: Wie alles begann

Die treibende Kraft ist die 59-Jährige. Ihr 71 Jahre alter Mann hatte nach der Hochzeit genau zwei Möglichkeiten, erzählt sie: „Mitziehen oder ausziehen.“ Er zog mit.



Angefangen hat alles mit einem Disneyland-Besuch in ihrer Kindheit. Um die Jahrtausendwende brachte das Paar von einer USA-Reise die ersten aufblasbaren Leuchtfiguren mit. Heute stehen im Garten Weihnachtsmänner, Disney-Figuren und sogar Weihnachtseinhörner.

Acht Monate im Jahr gehören dem Weihnachtshaus

„Vier Monate Aufbau, vier Monate Abbau“, fasst Gollnhuber den Preis zusammen. Los geht es jedes Jahr im August, mehr als 25 Zeitschaltuhren steuern am Ende das Lichtermeer.



Den Rest des Jahres lagert die Deko in einem Container, einer Halle und jedem freien Winkel des Hauses. Das investierte Geld hätte für ein kleines Häuschen gereicht, sagt die Rekordhalterin.

Was kostet der Strom für 900.000 Lichter?

Weniger als befürchtet. Photovoltaik und große Speicherbatterien halten die Rechnung im Rahmen, so Gollnhuber. Vor der Energiekrise, damals noch mit rund 700.000 Lichtern, lagen die Stromkosten bei circa 2000 Euro, wie sie 2022 dem Magazin Weekend sagte.

Kein Eintritt, 400.000 Euro Spenden

Pro Saison kommen nach ihrer Schätzung 30.000 bis 40.000 Besucher. Eintritt kostet es nicht, das Paar bittet um Spenden. Rund 400.000 Euro gingen so bereits unter anderem an SOS-Kinderdorf und das St. Anna Kinderspital in Wien.



Begonnen hat das Charityprojekt 2010, als die Gollnhubers ihren Garten öffneten, um für die Hinterbliebenen einer verstorbenen Freundin zu sammeln.



Auch in Deutschland gibt es solche Rekordfamilien: In Rinteln stellten Thomas und Susanne Jeromin 2025 621 Weihnachtsbäume in ihr Haus, berichtete der Berliner Kurier.

Weihnachtshaus Bad Tatzmannsdorf: Öffnungszeiten 2026

Weihnachtshaus Bad Tatzmannsdorf: Die wichtigsten Infos Saison: 21. November 2026 bis 6. Januar 2027

Beleuchtung: täglich 16.30 bis 20 Uhr

Geschlossen: 24. und 25. Dezember

Adresse: Höhenweg 11, 7431 Bad Tatzmannsdorf

Eintritt: frei, Spenden erbeten

Anreise: Bummelzug ab Ortskern etwa alle 20 bis 25 Minuten

Infos: weihnachtshaus.org

Nächstes Ziel: eine Million Lichter

Die Millionenmarke werde beim nächsten Mal sicher übersprungen, kündigt Sabine Gollnhuber an.

Nur im Wohnzimmer bleibt es dunkel. Einen Christbaum gibt es dort nicht, dafür sei kein Platz. Im Garten stehen ja schon 60 geschmückte Bäume.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema