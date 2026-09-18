In der Heinrich-Zille-Siedlung erhöht Vonovia die Mieten. Bewohner kritisieren den Zustand der Häuser, der Konzern hält dagegen. Die Berliner Zeitung war vor Ort.

Jeden Tag kommt Jakob Ustarbowski am abgeschabten Flur seines Wohnhauses vorbei, dessen gelber Anstrich längst keine Leuchtkraft mehr hat. Er muss zur Arbeit, geht mit seinen zwei Hunden Gassi. Er läuft vorbei an einem aufgebrochenen Klingelkasten, aus dem die Kabel heraushängen. Und an schlechten Tagen begegnet er draußen vor der Tür einer Ratte. An besonders schlechten Tagen sogar einer toten Ratte, wie er anhand seiner Handydokumentation beweist.