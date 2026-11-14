Modelabel Mongrels in Common, zehn Jahre danach: Rückkehr mit 100 Blusen

Als Christine Pluess und Livia Ximenez-Carrillo 2016 Insolvenz anmelden mussten, lag bereits ein Jahrzehnt gemeinsamer Arbeit hinter ihnen. Sie hatten Kollektionen entworfen, Modenschauen veranstaltet und mit Mongrels in Common eine eigene Formensprache entwickelt, die die Anfänge der Berliner Modewoche maßgeblich mitprägte.



Nur wirtschaftlich hatte sich die Marke nicht getragen. Die beiden Designerinnen gingen beruflich getrennte Wege, blieben aber miteinander verbunden. Nun kehren sie mit einer limitierten Edition zurück: drei Blusenmodelle, insgesamt 100 Stück. Am 6. und 7. November 2026 stellen sie die Kollektion im Berliner Supermarque Concept Store vor. Im schriftlichen Interview sprechen sie über das Scheitern, ihre Freundschaft und darüber, warum ausgerechnet die Bluse den Anfang macht.

Christine Pluess und Livia Ximenez-Carrillo vor dem Supermarque Store, wo Christine Pluess als Creative Director arbeitet. © privat

Zehn Jahre nach der Insolvenz kehren Sie mit Mongrels in Common zurück. Warum gerade jetzt?



Manchmal braucht es einfach den richtigen Moment. Mongrels in Common war für uns nie wirklich abgeschlossen. Die Marke war zehn Jahre lang ein wichtiger Teil unseres Lebens, und die Leidenschaft dafür ist auch in der Pause geblieben. Heute haben wir mehr Gelassenheit und einen klareren Blick auf das, was wir möchten. Als wir wieder gemeinsam entworfen haben, war diese Vertrautheit sofort zurück.

ZU DEN PERSONEN Livia Ximenez-Carrillo, geboren 1983 in Frankfurt am Main und Christine Pluess, geboren 1973 in Zürich, lernten sich beim Modedesign-Studium an der Modeschule Esmod in Berlin kennen und führten zusammen das Modelabel Mongrels in Common von 2006 bis 2016. Nun haben Sie ein Comeback hingelegt.

Mit Marc Sasserath und dem Supermarque Concept Store haben wir zudem einen Partner, der uns und unsere Arbeit seit den Anfängen kennt und schätzt. Dass dort gerade ein eigener Bereich für Womenswear entstanden ist, passte perfekt. Plötzlich fühlte sich die Rückkehr nicht nur emotional richtig an, sondern auch ganz selbstverständlich.

Eine Insolvenz ist nicht nur ein wirtschaftlicher Einschnitt, sondern oft auch eine persönliche Niederlage. Was macht das mit einem?



Die Insolvenz war natürlich schmerzhaft. Wir hatten viel Herzblut in unsere Marke investiert. Über zehn Jahre haben wir Kollektionen entwickelt, Shows gemacht und eine eigene Designsprache aufgebaut. Wirtschaftlich war es aber immer schwierig; wirklich schwarze Zahlen haben wir nie erreicht. 2016 war der Punkt gekommen, an dem wir eine Pause brauchten.



Das zu akzeptieren, fiel nicht leicht. Heute schauen wir mit mehr Abstand darauf. Wir sehen nicht nur, was damals nicht funktioniert hat, sondern auch, was wir geschaffen haben: eine Marke, an die sich Menschen zehn Jahre später noch erinnern. Darauf sind wir stolz. Heute wissen wir, dass Kreativität und Wirtschaftlichkeit zusammengehören.

Die neuen Blusen sind an die alten angelehnt: Klassiker mit einem Twist, der an ein Piercing erinnert. © Livia Ximenez-Carrillo

Was haben Sie beide in den vergangenen zehn Jahren gemacht?



Die vergangenen zehn Jahre waren voller Veränderungen. Wir sind beruflich unterschiedliche Wege gegangen, haben viel dazugelernt und auch privat hat sich einiges getan: Insgesamt sind drei Kinder dazugekommen.



Von 2006 bis 2016 haben wir mit Mongrels in Common unglaublich viel gemacht und ausprobiert. Danach kamen zehn Jahre ohne eigene Kollektion, aber nicht ohne Mode. Wir haben sie weiterhin beobachtet und analysiert und Trends kommen und gehen sehen: Farben, Längen, Stile, alles. Mit dieser Erfahrung und ehrlicherweise ein paar Jahren mehr wissen wir heute sehr genau, was wir wollen. Wir wollen nicht mehr alles. Wir wollen die Essenz.



Und unsere Essenz war immer die Bluse. Wer in Berlin genau hinschaut, sieht sie auch heute noch auf der Straße, zehn Jahre, nachdem die letzte genäht wurde. Ihr Geheimnis? Die charakteristischen Pins an der Front, inspiriert von der Herrenmode der 1930er-Jahre und von uns vor 20 Jahren neu interpretiert. Für uns musste Mode immer tragbar sein und trotzdem unvergesslich – spätestens auf den zweiten Blick. Dass unsere Blusen nach all den Jahren noch getragen und erkannt werden, zeigt uns, dass uns genau das gelungen ist. Diese unverwechselbare Handschrift haben wir für die neue Kollektion aufgegriffen und weiterentwickelt.

Und was ist von den beiden jungen Frauen geblieben, die Mongrels in Common einst gegründet haben?



Zum Glück sehr viel! Vor allem unsere Begeisterung für Mode, unser Humor, unsere Neugier und die Freude daran, gemeinsam etwas Eigenes zu schaffen. Wir haben uns während des Studiums kennengelernt und schnell gemerkt, dass wir kreativ ähnlich denken. Das funktioniert bis heute, oft ohne viele Worte.



Natürlich haben wir uns in den vergangenen 20 Jahren verändert, sind selbstbewusster und gelassener geworden. Aber diesen kreativen Funken, der uns damals zusammengebracht hat, gibt es immer noch. Und vielleicht macht uns die gemeinsame Arbeit heute sogar noch mehr Freude, weil wir vieles entspannter angehen können.

Mongrels in Common bei einer Fashion Show in den 2010er-Jahren © privat

Berlin war in den Nuller- und frühen Zehnerjahren ein aufregender Ort für junge, unabhängige Modelabels. Wie erleben Sie die Berliner Modeszene heute im Vergleich zu damals?



Berlin war damals ein unglaublich inspirierender Ort. Es gab viel Freiraum, Experimentierlust und eine lebendige Szene unabhängiger Labels. Wir konnten Dinge ausprobieren, unseren eigenen Stil entwickeln und waren Teil einer Gemeinschaft, in der viel möglich schien. Heute ist das Umfeld sicher anspruchsvoller: Die wirtschaftlichen Bedingungen haben sich verändert, und für unabhängige Marken ist es nicht einfacher geworden.



Gleichzeitig glauben wir, dass Berlin seine Kreativität nicht verloren hat. Sie zeigt sich vielleicht nur anders als früher. Uns interessiert heute weniger, einer bestimmten Szene anzugehören, als mit Menschen zusammenzuarbeiten, die unsere Haltung und Ästhetik teilen. Genau deshalb fühlt sich der Supermarque Concept Store als Ort für unsere Rückkehr so passend an.

Da war es noch die Mercedes-Benz Fashion Week: Die Designerinnen Christine Pluess und Livia Ximénez 2012 im IMG-Zelt am Brandenburger Tor © API(c.)MARKO GREITSCHUS

Schon 2006 war Mongrels in Common ein provokanter Name, Sie haben ihn damals mit Ihrer Gemeinsamkeit erklärt, Eltern aus unterschiedlichen Kulturen zu haben, also „Mischlinge“ zu sein. Wie stehen Sie heute dazu? Würden Sie ihn heute noch einmal so wählen?



Ja, wir würden ihn wieder wählen. Mongrels in Common war nie als gefälliger Name gedacht. Wir mochten von Anfang an, dass er ein bisschen aneckt, Fragen aufwirft und nicht sofort alles erklärt. Für uns steht er für unterschiedliche Einflüsse, die zusammen etwas Eigenes ergeben – und das passt auch zu unserer Zusammenarbeit.



Wir haben nie versucht, mit unserer Mode jedem Trend zu folgen oder allen zu gefallen. Der Name gehört genauso zu unserer Handschrift wie die Schnitte und Volumen. Heute gehen wir manches gelassener an als mit Anfang zwanzig, aber unseren Eigensinn haben wir behalten. Deshalb fühlt sich der Name auch nach zehn Jahren Pause noch richtig an.

Backstage Mongrels in Common – Fashion Show © privat

Aus dem Backstage-Archiv: Mongrels in Common – Fashion Show © privat

Die alten Kollektionen sind das Vorbild für die 100 neuen Blusen. © MONGRELS IN COMMON

Sie sind nicht nur Geschäftspartnerinnen, sondern auch Freundinnen. Was hat Ihre Freundschaft über die gemeinsame Insolvenz und die zehnjährige Pause hinweggetragen?



Zuerst waren wir Kommilitoninnen, konnten verdammt gut zusammenarbeiten, und als sich die Chance ergab, bei einem Wettbewerb mitzumachen, war klar, dass wir das Kapitel Mongrels in Common nur gemeinsam starten. Freundinnen sind wir erst danach geworden – heute sind wir Familie.



Wir haben zusammen unglaublich viel erlebt, Erfolge gefeiert, schwierige Entscheidungen getroffen und uns auch nach dem Ende der Marke nie aus den Augen verloren. Die Insolvenz war eine intensive Erfahrung, aber sie hat unserer Verbundenheit nichts anhaben können.

Ist diese Zusammenarbeit ein einmaliges Wiedersehen oder ein Comeback von Mongrels in Common?



Wir verstehen die 100 Blusen als Auftakt, nicht als bloßen Blick zurück. Die Idee war: zehn Jahre Mongrels in Common, zehn Jahre Pause – zehn mal zehn ergibt 100.



Für diesen ersten Drop haben wir drei Blusenmodelle entwickelt, die unsere Geschichte aufnehmen und zugleich zeigen, wo wir heute stehen. Produziert wird wieder bei unserem langjährigen Partner in Rumänien. Auch diese gewachsenen Beziehungen sind uns wichtig. Zum Start gibt es die Edition im Supermarque Concept Store in Berlin, später ist ein Onlineverkauf geplant.



Was danach kommt, lassen wir bewusst offen. Wir haben Freude daran, wieder gemeinsam zu gestalten, und möchten sehen, wie die Menschen auf die Rückkehr reagieren. Entscheidend ist für uns, dass sich die nächsten Schritte richtig anfühlen – und dass die Begeisterung bleibt.

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