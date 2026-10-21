Modetrend Lila: Wie die Kultfarbe der 80er jetzt elegant zurückkehrt

Treiben Sie es bunt! Von den Laufstegen in den Alltag: So wird Violett jetzt elegant und stilvoll kombiniert.

Als der Musiker Prince 1984 im strömenden Regen auf der Bühne stand und das Lied „Purple Rain“ sang, war Lila mehr als nur eine Farbe – es war ein lautstarkes Zeichen für Lebensfreude, große Emotionen und den Mut zu neuen Wegen. Genau diese selbstbewusste Ausstrahlung feiert nun, über vier Jahrzehnte später, eine glanzvolle Rückkehr auf die Straßen und in die Garderobe.



Was sich bereits bei den Kollektionen für Herbst/Winter 2026 andeutete, ging bei den zuletzt gezeigten Entwürfen für Frühling/Sommer 2027 fröhlich weiter: Die Designer hatten sichtlich Freude am Farbenspiel und inszenierten Lila in seinen unterschiedlichsten Facetten.

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Von Bottega Veneta über Prada und Roberto Cavalli bis Miu Miu zeigt sich Lila auf den Laufstegen für Frühjahr/Sommer 2027. Bottega Veneta zeigte die Farbe einmal in einem kräftigen Fliederton als skulpturalen Fransenrock und einmal als Ensemble aus Blazer und Hut in markantem Violett in Kombination mit Pastellrosa.



Roberto Cavalli setzte hingegen auf einen beerigen Lilaton in Kombination mit dem für das Haus typischen Leopardenmuster. Bei Prada und Miu Miu wurde der Farbton gewohnt sportlich-elegant inszeniert: als lederner Faltenrock oder als Schluppenbluse unter einer Lederweste.

Bottega Veneta inszeniert kräftiges Lila als fließenden Fransentrend für das Frühjahr 2027. © Imago

Die große Bedeutung dieser Farbwelle spiegelt sich weit über die Modeschauen hinaus wider: Das Pantone Color Institute – die weltweite Autorität für Farbstandards – hat dazu im September den Pantone Fashion Colour Trend Report speziell für die Londoner Modewoche veröffentlicht.

Bottega Veneta Frühjahr/Sommer 2027 Ready-to-Wear: In Kombination mit sanftem Pastellrosa wird die kräftige Nuance zum auffälligen Blickfang. © Imago

In dieser Übersicht für die Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2026 zeigte sich: Mit Nuancen wie dem beerigen „Amaranth“, dem kühlen „Amethyst Orchid“ sowie dem rauchig-gedämpften „Burnished Lilac“ wird Violett in all seinen Facetten als zentraler Taktgeber für Stoffhersteller und Produktdesigner definiert.

Der lila Aufschwung: Was die Verkaufszahlen verraten

Auch ein Blick auf die Marktdaten zeigt, dass der Trend im Alltag angekommen ist. Verkaufszahlen des globalen Marktforschungsunternehmens Circana belegen, dass der Absatz von lilafarbener Bekleidung im Einzelhandel bereits im ersten Quartal um 7 % gestiegen ist.



Die Analysten werten diese Entwicklung als eine deutliche Gegenbewegung zur schlichten, fast unscheinbaren Mode der vergangenen Jahre, die stark von zurückhaltenden Erdtönen geprägt war. Es liegt eine Lust auf ausdrucksstarken Farben in der Luft.

Kultfarbe im Wild-Look: Roberto Cavalli erweckt das lila Mode-Statement der 80er-Jahre zu neuem Leben. © Imago

Kombinations-Ratgeber: So wird Lila im Alltag getragen

Die größte Hürde vor dem Kleiderschrank ist oft die Frage, wie sich diese plakative Farbe kombinieren lässt, ohne aufdringlich zu wirken. Inspiriert von den Farbcodes der achtziger Jahre und den jüngsten Laufstegen gibt es drei klassische Kombinationen, die immer harmonisch wirken.

Lila + Tomatenrot = eigenwillige Frische

Diese Kombination bringt viel Frische in das Erscheinungsbild. Das Geheimnis liegt im Kontrast: Ein kühles, tiefes Violett trifft auf ein warmes, leuchtendes Tomatenrot. Entweder setzt man auf den Komplettlook und kombiniert etwa eine rote Hose zu einem lila Pullover oder man hält es subtiler und wählt kleine Details wie eine lila Handtasche zu roten Absatzschuhen.

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Lila + Buttergelb oder Moosgrün = Moderne Eleganz

Wer es etwas sanfter mag, greift zu harmonischen Gegenfarben. Ein sattes Lila verträgt sich hervorragend mit einem zarten Buttergelb – das nimmt der Farbe die Härte. Auch ein dunkles Moosgrün erdet lila Kleidungsstücke und sorgt für einen sehr edlen, herbstlichen Auftritt.

Lila + Grau oder Jeansstoff = Zeitlose Zurückhaltung

Für den Alltag empfiehlt es sich, Lila wie eine neutrale Grundfarbe zu behandeln. Das Kombinieren einer auberginefarbenen Seidenbluse zu einer klassischen blauen Jeans oder das Tragen eines lilafarbenen Mantels über einem komplett grauen Strick-Outfit nimmt die Extravaganz und wirkt sofort unangestrengt elegant.

Mehr als vier Jahrzehnte nach dem ersten weltweiten Hype zeigt sich: Es herrscht eine neue Ära des modischen Selbstbewusstseins, die sich die 80er zum Vorbild nimmt und zum modischen Experimentieren einlädt. Besonders in den Wintermonaten ist Lila eine stimmungsvolle Alternative zum allgegenwärtigen Schwarz und Grau.

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