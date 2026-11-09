Ende von russischer „Energie-Erpressung“: Moldau eröffnet neue Stromleitung

Eine neue Route umgeht den Energieknoten in Transnistrien. Präsidentin Sandu sieht darin einen Schutz vor Erpressung. Zwei weitere Verbindungen sind geplant.

Moldaus Präsidentin Maia Sandu im Mai 2026 in Prag. Eine neue Stromleitung soll ihr Land weniger anfällig für energiepolitischen Druck aus Moskau machen.

Moldau hat eine neue Hochspannungsleitung in Betrieb genommen, die Strom aus Rumänien zur Hauptstadt Chișinău transportieren und die Abhängigkeit von russisch kontrollierter Infrastruktur verringern soll. Präsidentin Maia Sandu und EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos nahmen am Sonntag an der Einweihung teil.



Die rund 157 Kilometer lange Verbindung zwischen Vulcănești und Chișinău wurde nach Angaben des moldauischen Energieministeriums zusammen mit den zugehörigen Umspannwerken unter Spannung gesetzt.

Sandu bezeichnete das Projekt als Schritt gegen politischen Druck aus Moskau. Russland habe Energie jahrzehntelang als Mittel der Erpressung eingesetzt, schrieb sie auf X. Moldau kaufe inzwischen kein russisches Gas mehr. Zwei weitere Stromverbindungen nach Rumänien seien in Vorbereitung.

Zustimmung wird geprüft...

Neue Route umgeht Transnistrien

Die 400-Kilovolt-Leitung verläuft innerhalb Moldaus. Sie führt vom Süden des Landes zur Hauptstadt und schafft einen zusätzlichen Transportweg für Strom aus Rumänien und dem europäischen Markt. Entscheidend ist, dass sie den Energieknoten Cuciurgan in der separatistischen, prorussischen Region Transnistrien umgeht.



Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen moldauischen Fernsehsenders Moldova 1 entspricht ihre Übertragungskapazität mehr als der Hälfte des Stromverbrauchs des Landes zu Spitzenzeiten. Energieminister Dorin Junghietu erklärte, die zusätzliche Route verringere die Abhängigkeit von Cuciurgan und mache das gesamte Versorgungssystem sicherer.



Für Moldau geht es damit auch um politischen Handlungsspielraum. Die begrenzte Zahl von Lieferanten und Transportwegen habe das Land in der Vergangenheit verwundbar gemacht, erklärte Sandu bei der Eröffnung. Energieunabhängigkeit bedeute, selbst entscheiden zu können, wo das Land seinen Strom kaufe, ohne Druck und Erpressung ausgesetzt zu sein.

Bau verzögerte sich mehrfach

Das Vorhaben wurde mit Unterstützung der Weltbank umgesetzt. Nach einem Bericht der unabhängigen moldauischen Nachrichtenagentur IPN verwies Sandu auf ein Finanzierungsabkommen über 61 Millionen Euro. Die ursprünglich für August 2024 vorgesehene Fertigstellung hatte sich unter anderem wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine verzögert.



Die Leitung selbst war bereits im November 2025 fertig. Anschließend folgten weitere Arbeiten an den Umspannwerken und technische Prüfungen. An der Modernisierung des Umspannwerks Chișinău war ein rumänisch-deutsches Konsortium aus Siemens Energy, Electromontaj und Energotech beteiligt, wie die moldauische Regierung mitteilte.

Weitere Verbindungen nach Rumänien geplant

Moldau will seine Versorgung mit zwei weiteren Leitungen breiter aufstellen. Die Verbindung Bălți–Suceava ist nach Angaben von IPN mit rund 77 Millionen Euro veranschlagt. Sie wird von europäischen Finanzinstitutionen und der EU unterstützt. Eine dritte Leitung soll Strășeni mit Gutinaș in Rumänien verbinden und mit amerikanischen Zuschüssen finanziert werden.



EU-Kommissarin Kos betonte bei der Einweihung, die neue Infrastruktur stärke die regionale Vernetzung und verbessere die Voraussetzungen für Moldaus Integration in den europäischen Energiemarkt. Das Land strebt einen baldigen EU-Beitritt an.



Für Verbraucher könnten zusätzliche Bezugsquellen auch günstigere Einkaufsmöglichkeiten eröffnen. Zugleich räumte Kos laut Moldova 1 ein, dass die Energiekosten für viele Familien weiterhin eine erhebliche Belastung seien.

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