Monatelange Sperrungen: Baupläne der DB treffen Berliner Pendler und den Rivalen Italo

Zum BER fällt jeder vierte Zug aus, zwischen Spandau und Hauptbahnhof fast alles: Für 2029 und 2030 plant die Bahn Sperrungen vieler Berlin-Strecken. Ein Bahnexperte zeigt sich entsetzt.

Bereit für die große Reise: Im Berliner Hauptbahnhof steigen Fahrgäste in einen Intercity Express der Deutschen Bahn (DB).

Die Bahn muss bauen, Strecken und Bahnhöfe erneuern: Darin sind sich Politiker und Fachleute einig. Doch bei der Frage, ob so viele Strecken so lange gesperrt werden müssen, gehen die Meinungen auseinander. Jetzt hat sich ein profilierter Experte angeschaut, welche Unterbrechungen auf Strecken von und nach Berlin vorgesehen sind – und ist entsetzt.



Felix Berschin, Vorstand des Thinktanks MehrBahn, hat die derzeit vorliegenden Planungen des Infrastrukturbetreibers DB InfraGO durchgeforstet. Er wollte herausfinden, welche Totalsperrungen 2029 auf wichtigen Schienentrassen nach Berlin vorgesehen sind.



Das Ergebnis: „Fahrgäste und Zugbetreiber müssen mit gravierenden Einschränkungen rechnen. Fast alle Berlin-Strecken sind betroffen“, sagte Berschin der Berliner Zeitung. Nicht nur Kunden der Deutschen Bahn müssen sich auf Ausfälle und Umleitungen einstellen. Die Pläne treffen auch den Zugbetreiber Italo, der ab 2028 auf mehreren Routen einen dichten Verkehr einrichten will – unter anderem nach Berlin.

Längere Fahrzeiten zwischen Berlin und Frankfurt

Berlin–Hamburg und Berlin–München sollen zum Streckennetz gehören, mit dem Italo in Deutschland debütieren möchte. Das italienische Unternehmen will mit komfortablen Zügen punkten und zunächst 26 Siemens Velaro bestellen. Gute Fahrzeuge sind jedoch nicht alles. Es muss auch eine Infrastruktur geben, die Taktverkehr mit häufigen Fahrten ermöglicht. Baustellen verringern die Kapazität.



Wie berichtet, hat die Bahn die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Berlin und Hannover gesperrt. 14 Monate lang, bis Dezember 2027, müssen Züge Umleitungen fahren. Im kommenden Jahr werden dann auch Abschnitte der nicht minder wichtigen Verbindung zwischen Berlin und Frankfurt am Main monatelang unterbrochen – zweimal.

Für Italo in Italien im Einsatz: ein ETR 675 Pendolino. Das private Unternehmen Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV) will auch in Deutschland fahren – mit dem Siemens Velaro. © Markus Mainka/imago

Die Bahn hat ihre Kundschaft schon darauf eingestimmt, dass es in den folgenden Jahren weitere lange Sperrungen geben wird. Doch dass das Bauprogramm für 2029 und 2030 so umfangreich sein wird, hat selbst Felix Berschin überrascht. Das gilt auch für eine Route, auf der Italo Konkurrenz machen möchte. Die geplante zweistündliche Verbindung von Hamburg und Berlin nach München führt über die Anhalter Bahn.

Berschin hat herausgefunden, dass Ludwigsfelde–Bitterfeld 2029 insgesamt 56 Tage gesperrt wird. Die Strecke südlich von Berlin ist dann noch einmal 57 Tage von einer Unterbrechung betroffen. Mit weitreichenden Folgen: Weil die Fernzüge über Bad Belzig umgeleitet werden, muss dort auf der Linie RE7 der Regionalverkehr um die Hälfte ausgedünnt werden. Vorgesehen ist auch, dass zwischen Berlin Hauptbahnhof und dem Flughafen BER ein Viertel der Züge entfällt. Berlin–Ludwigsfelde soll 2030 zwei Monate außer Betrieb gehen.

Die Dresdner Bahn zwischen Blankenfelde und Elsterwerda wiederum kann fast vier Monate lang nicht von regulären Zügen befahren werden, geht laut Berschin aus den Plänen von DB InfraGO hervor. Eine weitere Sperrung sei zwischen Wünsdorf-Waldstadt und Doberlug-Kirchhain vorgesehen – 85 Tage. Dort steht unter anderem eine Blockverdichtung an, die Zahl der signaltechnischen Abschnitte soll steigen. Diese Auflage des Eisenbahn-Bundesamts soll bis Ende 2029 umgesetzt werden.

Ringbahn in Berlin wird 60 Wochen lang unterbrochen

Auch westlich von Berlin werde gebaut. 2029 sollen die Fahrgäste zwischen Potsdam und Werder (Havel) 56 Tage auf Busse umsteigen. Der Regionalverkehr zwischen Berlin, Rathenow, Stendal und Gardelegen, der gerade 14 Monate lang ruht, wird erneut unterbrochen, dann für rund drei Monate. Potsdam–Seddin ist 20 Wochen dicht.



Im Stadtgebiet stehen 2029 ebenfalls Sperrungen an. Laut Berschin betrifft dies unter anderem 56 Tage lang die Verbindung zwischen Gesundbrunnen und Hauptbahnhof tief. Zwischen Hauptbahnhof (Stadtbahn) und Spandau Ost ist acht Wochen kein Verkehr möglich. 40 Prozent der Fern- und 70 Prozent der Regionalzüge entfallen dann. Auch in Spandau möchte Italo mit seinen neuen Triebzügen halten.

In diesem Fall müssen die Pendler ebenfalls leiden: Zwischen Südkreuz und Nauen entfallen zwei Regionalbahnlinien, auch zwischen Hohenschönhausen und Ostbahnhof entfallen Regionalzüge.

Mit solchen Zügen vom Typ Siemens Velaro möchte Italo in 18 deutsche Städte fahren. München–Köln–Dortmund soll im Stundentakt, München–Berlin–Hamburg im Zweistundentakt bedient werden. © Visulalisierung: Siemens

Weil in Friedrichshain die Brücke im Verlauf der Gürtelstraße neu gebaut wird, wird der Ring zwischen Frankfurter Allee und Ostkreuz für Fern-, Regional- und S-Bahn-Züge vom 28. Juni 2030 an gesperrt. Insgesamt rund 60 Wochen ist dort kein Schienenverkehr möglich.

„Kultur der Vollsperrung“ bei der Deutschen Bahn

„Bauarbeiten können notwendig sein“, kommentierte Felix Berschin. „Doch damit verbundene Einschränkungen des Bahnbetriebs haben in Deutschland ein Ausmaß erreicht, das man nur noch als vorsätzliche Verhinderung von Bahnverkehr bewerten kann. Bei der Deutschen Bahn gibt es eine Kultur der Vollsperrung, ohne Rücksicht auf die Kunden und die betroffenen Regionen.“ Die Region Berlin sei besonders betroffen.

Er zeigte sich entsetzt, für welche Arbeiten den Streckennutzern Totalsperrungen zugemutet werden.



Berschin: „Da geht es um Mastgründungen, Kabelkanäle, Kampfmittelsondierungen, Entwässerungsgräben oder neue Bahnsteige. Auch für die Prüfung von Brückenbauwerken sowie für die Errichtung von Baustraßen und Baustellenzufahrten soll der Verkehr lange ruhen, anstatt ein Gleis immer nur für wenige Minuten per Sicherungsposten zu sperren.“ Die Bahn argumentiert, dass viele solcher Arbeiten im Schatten anderer, größerer Projekte stattfinden.

Bus statt Bahn auf der direkten Verbindung zwischen Hannover und Berlin bis Dezember 2027: Für Bahnkunden sind die vielen langen Sperrungen inzwischen dramatisch. © Rüdiger Wölk/imago

Seit mehr als 180 Jahren gebe es in Europa Eisenbahnen. „Bislang gelang es, die meisten Arbeiten am Bestandsnetz durchzuführen, ohne den Betrieb wochen- oder monatelang zu unterbrechen. Während der 1970er-Jahre hat die Deutsche Bundesbahn das Kernnetz von UIC-54- auf UIC-60-Schienen umgebaut – ohne Vollsperrungen. Umbauzüge arbeiteten Gleise um, während nebenan der Betrieb eingleisig weiterlief.“

In der Schweiz gelinge es, neue Stellwerke gleisweise in Betrieb zu nehmen, berichtete Felix Berschin weiter. „Dafür reicht meist eine Sperrung von zwölf Stunden. In Deutschland braucht man angeblich allein für die Prüfung und Abnahme dafür zwei Wochen Totalsperre. Weichenerneuerungen werden in der Schweiz und in Österreich im Regelfall ebenfalls in zwölf Stunden abgewickelt.“

Der Einwand der Bahn, dass man bei eingleisigem Betrieb nur noch 30 Prozent des Baupensums abarbeiten kann, sei falsch. Es komme darauf an, wie man das organisiert. „Aber klar, solche Regelungen kann man auf diese Weise bürokratisch leicht abmoderieren“, so das Mitglied vom Vorstand von Mehr Bahn.

„Planungs- und Probenwahnsinn“ behindert die Bahn

In Deutschland scheine es die neue Strategie zu sein, Eisenbahn am besten gar nicht mehr stattfinden zu lassen. „Man könnte das auch ‚Arbeitsverweigerung by Management‘ nennen“, meinte Berschin. „Als langjähriger Beobachter habe ich mittlerweile den Eindruck gewonnen, dass das DB-Management das Ziel, Züge zu fahren, aufgegeben hat. Geld verdient man nun mit dem Mantra ‚zu alt, zu voll, zu kaputt‘ oder verkürzt ‚Staatskasse plündern‘.“



Doch die Probleme seien nicht nur bei der Bahn zu verorten. „Im Vergleich zum Straßenverkehr sind die Sicherheitsstandards im Schienenverkehr überzogen. Wenn auf der Straße gebaut wird, dürfen Autos mit 70 Zentimeter Abstand mit 50 Kilometer pro Stunde ohne jegliche Sicherung vorbeifahren“, erklärte Felix Berschin.

Ein Regionalexpresszug der Ostdeutschen Eisenbahn (ODEG) hält am Ostkreuz. Die Linie RE1 wird immer wieder unterbrochen – 2029 und 2030 insgesamt 253 Tage lang. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

„Eine beispiellose Regelungswut konfrontiert Zug- und Infrastrukturbetreiber in Deutschland mit Planungs- und Probenwahnsinn“, klagte er. „Selbst wenn lediglich Unterhaltungsmaßnahmen anstehen, muss die Grundwasserhaltung kontrolliert werden. Um Baustellen einrichten zu dürfen, sind landschaftspflegerische Begleitpläne zu erstellen. Bodenmaterial muss täglich einer Beprobung unterzogen werden.“

Währenddessen hätten die Straßenbehörden erreicht, dass sie zwei Meter beiderseits der Fahrbahn beliebig Gras mähen und Pflanzen mit Chemie spritzen dürfen. Da laufe einiges falsch in Deutschland.

Regionalexpresslinie RE1 erneut lange außer Betrieb

Der Bahnexperte wies auch auf die geplanten langen Arbeiten zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) hin. Erneut wird der Regionalexpress RE1 ab 2029 monatelang unterbrochen, müssen Fern- und Güterzüge von und nach Polen umgeleitet werden. Dabei wird an der Strecke schon seit rund drei Jahrzehnten gebaut – immer wieder mit Sperrungen.



Ein Bahnsprecher verteidigte die Maßnahme. „Wir bauen, um zu fahren“, sagte er. „Die Strecke Berlin–Frankfurt (Oder) machen wir fit für die Zukunft. Dazu erneuern wir unter anderem Gleise, Weichen und Oberleitungen“, so die offizielle Auskunft.

Damit nicht genug: In Fangschleuse wird eine neue Brücke über die Autobahn und in Hangelsberg eine neue Personenüberführung errichtet. Im Bahnhof Briesen werden die bestehenden Bahnsteige an die neuen Zuglängen des RE1 angepasst. Zusätzlich werden neue Stellwerke gebaut, und das neue Zugsicherungssystem ETCS wird eingerichtet. Die Strecke kann so wesentlich flexibler genutzt werden.

Zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) ist erst 2035 Schluss

Dafür sind umfangreiche Arbeiten an der Strecke nötig. „Deshalb gibt es in den Jahren 2029 und 2030 Totalsperrungen von jeweils vier Monaten“ – zum Teil auch auf anschließenden Strecken zur Oderbrücke sowie nach Bad Saarow.



Laut DB InfraGO dauert die Sperrung 253 Tage. Würde der Zugbetrieb dagegen eingleisig weiterlaufen, würden sich die Sperrzeiten auf 563 Tage summieren.

Aber auch 2030 ist noch nicht alles vorbei: Die Fahrleitungsanlagen werden ebenfalls erneuert – in zwei Abschnitten 2033 und 2035. Warum erst dann? „Hintergrund ist die bundesweit begrenzte Verfügbarkeit spezialisierter Fachfirmen für Oberleitungsarbeiten“, so der Sprecher.

Für Bahnkunden bleibt es spannend – und mitunter beschwerlich.

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