Mongolen in Berlin: Zugang zum größten Landreich der Weltgeschichte

Die Ausstellung „Dschingis Khan und die Welt der Mongolen“ wird am Dienstag in Anwesenheit des mongolischen Staatspräsidenten eröffnet. Ein neues Bild der Geschichte kommt zutage.

Solche Szenen empfangen den Besucher der Ausstellung „Dschingis Khan und die Welt der Mongolen“: Formation anreitender Mongolen, so wie sie 1241 die Schlacht bei Liegnitz gewannen.

Die Welt der Mongolen steht in den kommenden Monaten den Besuchern der Berliner Museumsinsel offen. 800 Jahre nach dem Tod Dschingis Khans (geboren 1155, 1162 oder 1167, gestorben 1227), des Gründers des größten Landreichs der Weltgeschichte, wollen die Ausstellungsmacher ins Bewusstsein rufen, wie die Mongolen seinerzeit den riesigen Raum zwischen der koreanischen Halbinsel und der Donaumündung gestaltet haben: wirtschaftlich, politisch und kulturell.