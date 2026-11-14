Monroe-Doktrin: Wie Trump Kuba wieder ins Visier nimmt

Die Zwischenwahlen Anfang November endeten für die Republikaner mit einer krachenden Niederlage. Donald Trumps Stern sinkt. Damit stellt sich die Frage, wie ihn künftige Generationen beurteilen werden. Als Präsident, der einen Krieg gegen Iran begann und den Krieg in der Ukraine trotz aller Versprechungen nicht beenden konnte? Trump weiß um die Bedeutung historischer Vermächtnisse. Er will als großer Präsident in die Geschichte eingehen, als Friedensstifter und Gestalter einer neuen Weltordnung. Neben einem möglichen Frieden in Europa könnte auch das sozialistische Kuba in seinen Blick geraten. Dabei beruft er sich auf eine historische Maxime.