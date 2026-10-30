Monti Pizza in Kreuzberg: Mit krossen Grüßen aus dem Graefekiez

Dünn, dick, luftig, kross, neapolitanisch, römisch, Pfanne oder Ofen: Kaum ein Gericht ist so beliebt wie die Pizza. Das Monti liefert eine weitere leckere Variante.

Vermutlich wiederhole ich mich. Beim Thema Pizza ist das leider kaum zu vermeiden. Pizza ist eines der globalisiertesten Gerichte der Welt.



Entsprechend oft ist darüber gestritten worden: dünn oder dick? Neapel oder Rom? Holzofen oder Gas? Hoher, luftiger Rand oder möglichst viel Crunch? Ebenso medial ausgewalzt sind Teigführung, Ofentemperatur oder die Frage, wie viele schwarze Blasen ein Pizzabäcker seinen Gästen zumuten darf.

Und dann auch noch mit Croissantteig

Noch zu meiner Studentenzeit war es fast unmöglich, im Osten der Stadt eine anständige Pizza zu bekommen. Erst ab dem Jahr 2000 hielt hier eine Flut an Pizzerien Einzug. Plötzlich war es auch angesagt, die Pizza nicht mehr nur rund, sondern auf einem länglichen Blech zu backen. Die Focaccia war angekommen. Später folgten ihr die New York-, Chicago- und Detroit-Style-Pizzen und zuletzt kam eine Pizza mit Croissantteig hinzu.

Meine Theorie zur Pizza lautet: Sie macht global die Vorhut bei der Gentrifizierung. Wenn ich wissen will, wie weit ein Stadtviertel entwickelt ist, schaue ich mir an, welche und wie viele Pizzerien sich dort befinden. Gibt es besonders viele Läden mit teurem Design-Kuppelofen und Pizzabäckern, die ein Diplom der Associazione Verace Pizza Napoletana besitzen, kann man davon ausgehen, dass auch die Mieten entsprechend teuer sind.

Ein Newcomer: Monti Pizza hat erst im Mai dieses Jahres in Kreuzberg eröffnet. © Nils Hasenau

Denn neben den Sondervarianten war in Berlin zuletzt vor allem eine Sorte auf dem Vormarsch: die neapolitanische. Luftiger Rand, weicher Boden und 72-Stunden-Slow-Fermentation-Teige aus Tipo-00-Mehl. Hausbesitzer, Hipster und Kreativbranche schienen sich kollektiv geschmacklich auf sie als Edelversion geeinigt zu haben.

Die römische Variante dagegen, dünner und knuspriger, schien mit dem Aufstieg der neapolitanischen abgeschlagen. Sie galt als Oldschool-Pizza, als Relikt einer Zeit, in der italienische Gastarbeiter noch nach Deutschland wollten. Doch zum Glück erlebt die Pizza meiner Kindheit derzeit ein Comeback. Denn zur neapolitanischen fiel mir zuletzt wirklich nichts Neues mehr ein.

Stephanie Steinkopf Unsere Kritikerin Groß geworden ist Tina Hüttl in Bayern und mit den perfekten Dampfnudeln ihrer Oma. Essen ist schon immer ihr Lebensthema gewesen. Die Familie diskutierte beim Frühstück bereits das Mittagessen. Seit 2010 erkundet sie als Gastrokritikerin für ihre Kolumne in der Berliner Zeitung das kulinarische Berlin, seit 2018 ist sie Mitglied in der Jury „Berliner Meisterköche“. Neben ihrer Gastrokritik ist sie auch als Autorin, Radioreporterin, Podcasterin und Trainerin an Journalistenschulen aktiv.

Fürs kürzlich eröffnete Monti in Kreuzberg habe ich neuen Pizza-Stoff. Denn im Monti steht endlich wieder die römische Pizza im Fokus. Für die Küche wurde ein Pizzabäcker aus Italien engagiert, der auf diese Backtradition spezialisiert ist. Der Unterschied beginnt bereits bei der Herstellung des Teiges, lerne ich dabei.



Für die römische Variante wird der Teig mit weniger Hefe und weniger Wasser angesetzt. Auch er darf hier 72 Stunden ruhen, 71,5 Stunden davon jedoch in einer sehr kühlen Kammer, damit der Fermentationsprozess weitgehend gestoppt wird.

In der Fichtestraße wird aus einem Pizzabesuch neuerdings schnell ein längerer Abend. © Nils Hasenau

Anschließend wird der Teig ausgerollt und belegt, bevor er gebacken wird. Im Elektro-Ofen. Denn im Gegensatz zur neapolitanischen Pizza braucht die römische nicht ganz so hohe Temperaturen. Statt rund 500 Grad und manchmal nur 60 Sekunden Backzeit reichen hier um die 350 Grad.

Monti Pizza: Sehr zugewandter Service

Das Ergebnis sei, so preist es die Bedienung an, ein besonders knuspriger Boden. Er sei zudem bekömmlicher, weil nicht zu viel Teigmasse am Rand aufbläht.

Ich freue mich darauf. Eine Pizza von Monti klingt in meinen Ohren vielversprechend, dazumal ich weiß, wer hinter dieser Pizzeria steht: Renate Dengg und Max Setrak, zwei erfahrene Gastronomen, die im Jolesch seit mehr als 15 Jahren beste österreichische Küche auftischen und kürzlich auch noch die von mir geschätzte Rotisserie Weingrün übernommen haben. Verantwortlich fürs Tagesgeschäft des Monti ist nun Carla Dengg, die 27-jährige Tochter der beiden.

Eine runde Sache in Kreuzberg – zum Beispiel die Pizza Diavolo mit San-Marzano-Tomaten, Fior di Latte und scharfer Salami. © Nils Hasenau

Der Service ist sehr zugewandt, die Karte liest sich schon mal gut: Neben Klassikern wie Margherita, Marinara und Romana stehen auch einige Monti-Style-Pizzen drauf. Etwa die Patata al Tartufo, eine Pizza mit knuspriger Kartoffel, Fior di Latte, Rosmarinöl und schwarzem Trüffel. Oder die Flamenco mit Chorizo und Paprikacreme sowie die Bianca Bruna – eine weiße Pizza mit geschmorten Zwiebeln, Taleggio und Semmelbröseln.

Gesetzt ist, dass ich von den Klassikern eine Romana mit Sardellen, Oliven und Kapern will. Meine Geschmacksknospen sind darauf programmiert. Es ist die Lieblingspizza meiner Mutter, die gerne sagt, ich hätte sie schon mit der Muttermilch aufgesogen. Unter den Eigenkreationen ist die Trüffelpizza heute nicht zu haben, weil kein guter Trüffel zu bekommen war. Schade, aber auch ein gutes Zeichen: Offenbar wird hier auf Qualität geachtet. Stattdessen entscheide ich mich für die Bianca Bruna.

Die Gretchenfrage bleibt: Rom oder Neapel?

Zunächst starte ich aber mit einem ganzen Kopfsalat und Crispy Calamari. Auch unter den mediterran inspirierten Vorspeisen und Desserts wie Tiramisu oder Zitronensorbet fällt es nicht schwer, etwas Leckeres zu finden. Der Kopfsalat ist sorgfältig gewaschen, getrocknet und liegt aufgeblättert auf dem Teller.



Zwischen den Blättern finden sich reichlich geriebener Schnee vom Pecorino und klein geschnittene Gurken. Lediglich die Paprikawürfel erschließen sich mir im geschmacklichen Gesamtbild nicht ganz. Das leicht süßlich-sahnige Sauerrahm-Olivenöl-Dressing dagegen passt hervorragend. Auch gefällt mir, wie großzügig die Salatportion bemessen ist.

Die frittierten Calamari kommen dagegen in einer etwas sehr kleinen Papiertüte. Dafür überzeugt der selbstgerührte Mayo-Amalfi-Zitronen-Dip zu den knusprigen Tintenfischringen. Auch toll: grüne, angenehm scharfe Chilischoten, die mitfrittiert wurden.

Die frittierten Calamari kommen bei Monti Pizza in einer etwas sehr kleinen Papiertüte. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Dann wird die erste Pizza gebracht, samt Schere zum Schneiden. Aus irgendeinem Grund widerstrebt mir das bei Lebensmitteln. Also übernimmt mein Mann, der bei uns zu Hause ohnehin öfter mit der Schere in der Küche hantiert. Mein erstes Stück Romana seit langem. Der aromatische Sugo ist aus San-Marzano-Tomaten, darauf sind Anchovis, schwarze Oliven und Kapern sowie – wichtig! – genug Oregano verteilt.



Geschmacklich überzeugen vor allem die Produkte. Doch erstaunlich, wie schnell diese Pizza erkaltet und damit ihr Belag eintrocknet. Vielleicht hatte ich das bei der römischen, dünnen Variante vergessen. Obwohl sie knuspriger ist als die neapolitanische, ermüdet das Kauen des Teiges bald, besonders weil bei der Romana kein Käse für wohlige Fettaromen sorgt. Vielleicht muss ich mich daran erst wieder gewöhnen.

Länger saftig bleibt die Bianca Bruna: Hier bringen die geschmorten Zwiebeln, Fior di Latte und Taleggio den ersehnten Schmelz. Geschmacklich erinnert mich die Kombination an einen Teller Spätzle – denn zu dem rassigen Käse und den karamellisierten Zwiebeln hat der Pizzabäcker reichlich frischen schwarzen Pfeffer und angeröstete Semmelbrösel kombiniert. Mal etwas anderes, das finde ich gut.

Die beste Wahl hat allerdings mein Mann getroffen: die Pistacchiosa mit Mortadella, Fior di Latte und Burrata. Sie überzeugt mich nicht nur aromatisch wegen ihrer gerösteten Pistazien und der Zitronenzeste, sondern vor allem durch ihre Cremigkeit. Hier stimmt für mich das Verhältnis von knusprigem Teig, perfektem Belag und anhaltendem Schmelz.

Die beste Wahl bei Monti? Die Pistacchiosa mit Mortadella, Fior di Latte und Burrata überzeugte unsere Gastroexpertin am meisten. © Nils Hasenau

Also Rom oder Neapel? Bei der Frage nach der einzig wahren Pizza merke ich: Ich bin kein Pedant. Entscheidend ist für mich nicht die reine Lehre, sondern das individuelle Zusammenspiel. Vielleicht ist es aber auch so, wie ein Pizzabäcker in einer mehrteiligen Pizza-Doku auf Netflix mal behauptet hat: Jede Pizza sei wie eine Schneeflocke, keine gleiche der anderen.



Vorspeisen und Salate 4–15,50 Euro, Pizza 12–30,00 Euro, Dips 2,50 Euro, Dessert 5–12,50 Euro

Monti La Vita la Pizza. Fichtestraße 32, 10967 Berlin. Mo–Sa 17–0 Uhr. Tel.: 61620866, montipizza.com

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