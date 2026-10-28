Mord an 17-Jähriger nach 52 Jahren aufgeklärt – DNA-Spuren führen zu Ted Bundy

Der Fall einer 1974 getöteten Jugendlichen blieb lange ungelöst. Die Ermittler kamen nun zu dem Schluss, dass der Serienmörder Ted Bundy für ihren Tod verantwortlich war.

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Der Serienmörder Ted Bundy ist nach neuen DNA-Untersuchungen mit einem weiteren Mord an einer Jugendlichen in Verbindung gebracht worden. Wie die Nachrichtenagentur AP und die New York Times berichten, kamen Ermittler in Utah zu dem Schluss, dass Bundy für den Tod der 17-jährigen Melissa Ann Smith im Jahr 1974 verantwortlich war.

Smiths Leiche war am 27. Oktober 1974 von Jägern in einem Wald in Utah gefunden worden. Neun Tage zuvor hatte ihre Mutter sie als vermisst gemeldet, wie die New York Times berichtet.



Nach Angaben der Staatsanwältin von Summit County, Margaret Olson, ergaben DNA-Untersuchungen eine Übereinstimmung zwischen bei Smith gefundenen Spuren und denen eines weiteren Mordopfers Bundys, Laura Aime. Deren Fall war im April 2026 aufgeklärt worden, wie AP berichtet.

Die DNA-Beweise „bestätigen – in Verbindung mit den Beweisen hinsichtlich Vorgehensweise, Motiv, Mittel und Gelegenheit – dass Ted Bundy für den Mord an Melissa Ann Smith verantwortlich war“, sagte Olson nach Angaben der New York Times.

„Die forensischen Methoden verändern sich ständig“

Sheriff Rosie Rivera aus Salt Lake County betonte AP zufolge, der Fall zeige, wie wichtig die Sicherung von Beweismitteln sei. Laut New York Times fügte sie hinzu: „Die forensischen Methoden verändern sich ständig, und wir haben die Möglichkeit, diese Fälle immer wieder neu zu prüfen.“

Das Kriminallabor von Utah hatte laut AP 2023 neue Technik erhalten, mit der sich DNA auch aus kleinen oder gealterten Proben gewinnen lässt. Zudem können damit Proben untersucht werden, die DNA mehrerer Personen enthalten.

Bundy wurde 1989 in Florida hingerichtet. Er war wegen dreier Morde verurteilt worden und hatte vor seinem Tod gestanden, zahlreiche Frauen und Mädchen getötet zu haben. Insgesamt wurden ihm mindestens 30 Morde zugerechnet. Nach Angaben der Ermittler gehen Ermittlungen zu weiteren möglichen Opfern weiter. Dazu zählt laut AP etwa der ungeklärte Tod der 16-jährigen Nancy Wilcox, die 1974 in Utah verschwand.

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