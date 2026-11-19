Gegen einen 18-Jährigen aus Eslohe wird wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt. Die Ermittler sehen klare Hinweise auf eine rechtsextreme Gesinnung.

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Waffen aus dem 3D-Drucker? Polizisten laden bei einem Einsatz in NRW eine Waffe in ein Auto (Archivbild).

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Ein 18-jähriger Schüler aus dem sauerländischen Eslohe soll mit selbst hergestellten Waffen einen rechtsextrem motivierten Anschlag auf Besucher einer Moschee in Deutschland geplant haben. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf besteht der dringende Tatverdacht, dass er zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 Muslime angreifen wollte. Die Waffen und die Munition soll er selbst mit einem 3D-Drucker hergestellt haben.

Wie die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag unter Berufung auf Oberstaatsanwältin Alexandra Wiese berichtete, sitzt der Verdächtige bereits seit August in Untersuchungshaft. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche beim Amtsgericht Meschede einen neuen Haftbefehl wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat beantragt.

Waffen offenbar funktionsfähig

Der Schüler war im August nach Hinweisen aus seinem Umfeld festgenommen worden. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung fanden Polizisten zahlreiche Waffen, Waffenteile und Munition, die nach Angaben der Ermittler mit einem 3D-Drucker hergestellt worden waren. Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft Arnsberg wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Waffengesetz einen Haftbefehl beantragt.



Mehrere Waffen gelten nach vorläufiger Einschätzung als funktionsfähig, das abschließende Gutachten des Landeskriminalamts steht noch aus. Bauanleitungen und Druckvorlagen soll sich der Schüler aus dem Internet beschafft haben.

Ermittlungen zu möglichen Mitwissern dauern an

Nach Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft gibt es deutliche Hinweise auf eine rechtsextreme Gesinnung des Verdächtigen. „Sein rassistisches Gedankengut projizierte er auch auf Menschen muslimischen Glaubens“, sagte Oberstaatsanwältin Wiese dem WDR.

Welche Moschee der Schüler angreifen wollte, teilte die Generalstaatsanwaltschaft aus Opferschutzgründen nicht mit. Ob er allein handelte oder weitere Personen beteiligt waren, wird noch untersucht. Die Ermittler werten derzeit Datenträger aus und wollen weitere Zeugen vernehmen. Eine Anklage wurde bislang nicht erhoben.

Nach Angaben von Wiese ist die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft erstmals mit einem solchen Fall befasst. Konkrete Anschlagspläne mit selbst hergestellten Waffen aus einem 3D-Drucker habe die Behörde bisher nicht bearbeitet. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung.

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