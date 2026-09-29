Moshpits, Nostalgie und Nirvana – wie A$AP Rocky die Uber Arena in Ekstase versetzte

Der Rap-Superstar ASAP Rocky lief beim Konzert in Berlin der „Polizei“ davon. So nahm er seine Fans dabei mit – und das gab er ihnen mit auf ihren Weg.

Manchmal lauert die Nostalgie da, wo man sie am wenigsten erwartet. Im Vorfeld des A$AP-Rocky-Konzerts am Montagabend in Berlin war mir nicht klar, dass eine große Welle davon in der Friedrichshainer Uber Arena über mich hereinbrechen würde.



Ich sah das nicht kommen, weil ich zurzeit keinen seiner Songs aktiv höre. Allerdings verbinde ich als Anfang 20-Jähriger dann doch so viel mit ihnen. Ich hörte sie zu spannenden Zeiten meiner Jugend und sprang zu ihnen auf zahlreichen Partys herum – und an diesem Abend in der Uber Arena dann endlich wieder.

Direkt mittendrin

A$Ap Rocky eröffnet sein Berlin-Konzert am Montagabend, dem 28. September, jedenfalls am Puls der Crowd. Mitten in der Menge taucht er samt seinen Tänzern auf und rappt die ersten Songs unmittelbar zwischen seinen ekstatischen Anhängern.



Die Show ist aufwendig konstruiert. A$AP Rocky wird in der gesamten Arena von der „Polizei“ gesucht. Ein großes Marineschiff bildet den Mittelpunkt des Bühnenbildes. Helikopter schweben durch die Halle. Die Spezialeinheit findet den Hip-Hop-Star aber nicht.



Jener ist schließlich damit beschäftigt, eine spektakuläre Show zu liefern. Nach den ersten Songs hangelt sich A$AP Rocky an einem Seil zum Helikopter hoch, irgendwann schwebt er auf den Kufen des Hubschraubers an der Decke der Halle und fordert eifrig von seinen Fans, dass sie gefälligst ein riesiges Moshpit aufmachen sollen.

Spektakulärer Auftakt: Der Rapper eröffnet die Show in der Menschenmasse. © DAVIDS

Endlich neue Musik

Nach acht Jahren, die sich für viele sicher nach einer halben Ewigkeit anfühlten, erlöste die New Yorker Rap-Legende dieses Jahr ihre Fans mit dem Release ihres neuen Albums „Don´t Be Dumb“ ihre Fans.



A$AP Rockys erstes Mixtape „LIVE.LOVE.A$AP“ kam bereits 2011 heraus und entfachte einen unmittelbaren Hype um das Raptalent aus Harlem. Die folgenden Alben des Rappers gelten zu den erfolgreichsten Hip-Hop-Veröffentlichungen der 2010er-Jahre.



„Don't Be Dumb“ erfuhr weitesgehend positive Resonanz. Kritiker sehen auf dem Album einen gereiften A$AP Rocky. Schließlich hat sich auch für den Vater von inzwischen zwei Kindern (und Mann von Megastar Rihanna) in den letzten Jahren einiges im Privatleben verschoben.

Zustimmung wird geprüft...

Thematisch zeigt sich der Rapper sozialkritischer. Es geht unter anderem um die politische Entwicklung seines Landes unter Trump und andere größere Themen, die nicht unbedingt typisch für ihn oder Rap-Alben aus seiner Szene sind.



Richtig eingeschlagen ist „Don't Be Dumb“ trotzdem bis jetzt noch nicht. Vielleicht hat der Rapper dann doch nicht mehr den kulturellen Einfluss, den er noch vor zehn Jahren hatte?



Das spiegelt sich auch im Konzert wieder. Zu Beginn der Show werden viele Songs des neuen Albums gespielt. Die Reaktion der Crowd ist hier noch eher moderat. Der erhoffte Energieschub kommt mit seinen älteren Songs, spätestens mit „Sundress“. Die euphorische Melodie des Songs versetzt das frühherbstliche Berlin wieder kurz in ausgelassene Sommer-Stimmung.

Partyboot legt ab

Man kann „Sundress“ als Wendepunkt sehen. Oder als eigentlichen Startschuss. Wortwörtlich, wenn man die zahlreichen Waffengeräusche und den Raketenwerfer beachtet, der A$AP Rocky zwischenzeitlich als Mikrofon dient. Von hier an wird das Konzert zu einer wilden Fahrt auf dem Marineschiff.



A$AP Rocky holt alle Klassiker aus seinem Repertoire hervor. Die großen Hits, wie „Praise The Lord“ oder „Fuckin' Problems“ sorgen für schwitzige Moshpits im Innenraum. Der 37-Jährige stellt aber auch die Vielseitigkeit unter Beweis, die ihn schon immer von seinen Rap-Kollegen abhob. „LVL“ und „L$D“ sind für mich deswegen zwei seiner wichtigsten Songs.

Der Beat fürs Leben

Als der unverwechselbare Beat von „LVL“ einsetzt, steht auf einmal mein 15-jähriges Ich in der Arena. Damals konnte ich nicht genug von dem Song kriegen. Ich hatte ihn auf dem Weg zur Schule in den Kopfhörern oder schlief auf irgendeiner Kellercouch neben meinen Freunden dazu ein. Jetzt kann ich immer noch fast jede Zeile auswendig mitrappen.



Neben diesen wunderbaren emotionalen Abbiegungen, die einige Songs hervorragend anbieten, verliert der Superstar natürlich nicht den Fokus auf das Wesentliche: eine rasante Party zu schmeißen.

Zustimmung wird geprüft...

Von Trap zu Grunge

Dadurch, dass A$AP Rocky keinerlei Scheu zeigt, einen Hit nach dem anderen zu spielen, entsteht eine mitreißende Stimmung in der Menge. Die Party erreicht mehrere Höhepunkte. Absurd wird es, als er plötzlich Songs vom New Yorker Rap-Kollegen Playboi Carti spielt. Die Songs treffen tatsächlich genau den richtigen Nerv der Moshpit-Enthusiasten im Innenraum.



Ein überraschendes Tribute an Kurt Cobain, in Form des Nirvana-Giganten „Smells Like Teen Spirit“ sorgt für ähnliches Chaos. Egal, was der Rapper macht, es zündet. Es ist jedem der circa 17.000 Zuschauer klar, dass der coolste Mann im Raum dort oben auf der Bühne steht.



Die Crowd ist eine tobende Menge junger Teenager. Im Innenraum sind es vor allem Jungs. Insgesamt stellt sich die Fanschaft von A$AP Rocky vor allem aus der Gen Z zusammen. Auch der Superstar scheint sich dessen bewusst zu sein – durch die Art, wie er sich in Szene setzt.

Die fünf Weisheiten des A$AP Rocky

Deswegen meldet er sich vor den letzten Songs mit ein paar ratgebenden Worten an seine jungen Fans: Sie sollten auf keinen Fall alkoholisiert Autofahren, keinen umverhüteten Sex haben und vor allem keine Rassisten seien. Mit einem Augenzwinkern appelliert er auch an die Männer, nicht sauer zu sein, falls ihre Freundin auf ihn stehe. Und die letzte Bitte an seine Fans, ganz nach seinem neuesten Album: „Don't Be Dumb“. Sei nicht dumm!

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema