Erst hieß es Renovierung, dann blieb die Tür zu: Was mit dem Italiener an der Torstraße passiert ist

Erst war von Renovierung die Rede, dann kam nichts mehr. Jetzt ist klar, warum das kleine Lokal an der Torstraße nicht wieder öffnet – und was das für Gäste mit Gutscheinen bedeutet.

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Keine Pizzen mehr: Das Mozzarella & Pomodoro auf der Torstraße ist einfach verschwunden.

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Torstraße 97, Mitte. Wer hier in den vergangenen Monaten einen Tisch wollte, stand vor verschlossener Tür. Kein Aushang zum Abschied, keine letzte Runde. Das Mozzarella & Pomodoro ist einfach verschwunden.

Im Frühjahr hieß es noch, das Lokal werde renoviert. Wiedereröffnet hat es nie. Google Maps führt den Italiener inzwischen als dauerhaft geschlossen, beim Lieferdienst Uber Eats ist er schon seit Mai 2025 nicht mehr bestellbar.

Jetzt gibt es eine Erklärung. Sie steht in einer amtlichen Bekanntmachung.

Amtsgericht weist Insolvenzantrag ab

Das Amtsgericht Charlottenburg hat am 6. November einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Mozzarella & Pomodoro 2025 UG mit Sitz in Berlin abgewiesen (Az. 3601 IN 2789/26). Der Grund: fehlende Masse.

Was heißt das? Das Gericht geht davon aus, dass das verbliebene Vermögen nicht einmal die Kosten eines Verfahrens decken würde. Also wird gar keins eröffnet. Es gibt keinen Insolvenzverwalter, der Forderungen bündelt, und keine geordnete Verteilung an die Gläubiger. Wird der Beschluss rechtskräftig, ist die Gesellschaft zudem kraft Gesetzes aufgelöst.

Dünner Teig, kleine Karte, wenige Tische

Nach Angaben eines Branchenportals gab es das Lokal seit 2015 an der Torstraße. Bekannt war es für Pizza mit sehr dünnem Boden, für Gnocchi, auch mit Trüffel, und für Preise, die in dieser Lage selten geworden sind. Auf der Karte standen außerdem hausgemachte Pasta, Orecchiette mit Salsiccia und Friarielli, Ciabatta und sizilianische Desserts wie Cannoli. Der Gastraum war klein. Wer spontan kam, hatte oft Pech.

In den Bewertungsportalen lässt sich der Niedergang nachlesen. Vor gut einem Jahr lobten Gäste noch sizilianische Küche zu fairen Preisen und eine gemütliche Atmosphäre. Zuletzt beschwerten sie sich über ein Restaurant, das geschlossen war, obwohl sich online weiter Tische reservieren ließen.

Gutscheine und Anzahlungen: Was Gäste jetzt tun können

Wer noch einen Gutschein hat, eine Anzahlung geleistet hat oder auf Geld wartet, sollte alle Belege sichern: Rechnungen, Zahlungsnachweise, Bestellbestätigungen, E-Mails. Weil kein Verfahren eröffnet wurde, gibt es keine zentrale Stelle, bei der man Forderungen anmelden kann. Gläubiger müssen ihre Ansprüche selbst verfolgen. Die Aussichten, Geld zurückzubekommen, sind in solchen Fällen erfahrungsgemäß gering. Rat gibt unter anderem die Verbraucherzentrale Berlin.

Was an der Torstraße 97 als Nächstes einzieht, ist offen. Die Tür bleibt vorerst zu.

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