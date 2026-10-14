Seit Wochen Müllberge in Prenzlauer Berg: Abfall türmt sich neben den Containern

Überfüllte Müllcontainer und herumliegende Abfälle prägen das Bild an der Veteranenstraße. Und das schon seit Wochen, klagen Anwohner.

Überfüllte gelbe Wertstoffcontainer, Müllsäcke und verstreute Kartons: Rund um die Container an der Berliner Veteranenstraße hat sich Abfall angesammelt. Verpackungen und Plastiktüten liegen auf dem Gehweg und am Rand der angrenzenden Grünfläche.

Direkt neben den Tonnen türmen sich weitere Müllsäcke, Kartons und Verpackungsreste verteilen sich über den Boden. Die Unordnung ist schon im Vorbeigehen unübersehbar.

Wie erleben die Menschen vor Ort die Müllsituation? Die Berliner Zeitung hat dort Passanten gefragt, was sie beobachten und wie sie die Verschmutzung im Alltag erleben.

Volle Container und wenig Platz für die Müllabfuhr

Ein 26-jähriger Berliner vermutet, dass die Bauarbeiten der BVG an den Gleisen die Müllabfuhr behindern. Die Beschäftigten kämen deshalb nur schwer an die Container heran: „Die Leute, die dafür zuständig sind, es mitzunehmen, kommen hier aufgrund der Baustelle nicht mehr ran“, sagt er.

Zudem seien die Wertstoffcontainer oft so voll, dass die Entsorgung erschwert werde. Auch die Beschäftigten ärgerten sich darüber: „Die regen sich auch über volle Tonnen auf.“ Die herumliegenden Abfälle stören den 26-Jährigen selbst allerdings kaum. Seiner Ansicht nach bleibt genug Platz, um den Bereich problemlos zu passieren.

Der Platz an der Veteranenstraße versinkt im Müll. © Alexandra Gretschichin/Berliner Zeitung

Ein Mitarbeiter beobachtet den Müll direkt vor seiner Tür

Auch Heinrich S., 65, erlebt die Situation rund um die Wertstoffcontainer aus nächster Nähe. Er arbeitet in der Weinerei Forum Weinbar, direkt gegenüber den Tonnen. Seit Beginn der Bauarbeiten an den Gleisen habe sich die Müllsituation deutlich verschlechtert, sagt er. Einen Zusammenhang mit der Baustelle hält er deshalb für möglich.

Die Container nutzt Heinrich S. nach eigenen Angaben nicht; seinen Müll bringt er selbst weg. Die Abfälle vor dem Lokal stören ihn im Alltag dennoch kaum. Der Bereich sei weiterhin passierbar.

Auffällig findet er allerdings, was neben den Tonnen landet: nicht nur Papier und Verpackungen, sondern auch Biomüll und andere Abfälle. Offenbar entsorgten unterschiedliche Menschen dort ihren Müll. So sammelt sich rund um die Wertstoffcontainer ein Mix verschiedener Abfallarten.

Störender Geruch und Sorge um den Spielplatz nebenan

Eine deutlich kritischere Sicht auf die Situation hat Oguzhan, 30, Verkäufer im Cult-Späti am Veteranenplatz. Seiner Einschätzung nach wird der Müll aufgrund der Baustelle seit „etwa drei bis vier Wochen nicht mehr abgeholt“, wie er sagt. Vor Beginn der Bauarbeiten hätten die Container zwar bereits am selben Standort gestanden, die Müllabfuhr sei jedoch täglich gekommen.



Oguzhan nutzt die Container nach eigenen Angaben nicht. „Überwiegend nutzen es die Anwohner“, sagt er. Bei seiner Arbeit bekommt er die Folgen der Müllansammlung dennoch unmittelbar mit. Besonders der Geruch stört ihn: „Die stinken doll, vor allem, wenn man mal frische Luft schnappen möchte, riecht man es bis hierher.“

Besorgt zeigt sich der 30-Jährige auch mit Blick auf den benachbarten Spielplatz, auf dem sich regelmäßig viele Kinder aufhalten. „Es ist ein gut besuchter Spielplatz und da kommen immer viele Kinder hin und ich finde es schade, dass die dann den Geruch wahrnehmen müssen“, sagt er. Für Oguzhan ist die Müllsituation damit nicht nur eine Frage der Sauberkeit, sondern auch eine Beeinträchtigung für Menschen, die sich in unmittelbarer Nähe aufhalten. Die Berliner Stadtreinigung hat sich bislang auf Anfrage der Berliner Zeitung nicht geäußert.

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