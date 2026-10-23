„Müssen uns zum Glück zwingen“: Rapper Ski Aggu verbietet Handys bei seinen Shows

Soziale Medien und Smartphones haben Ski Aggu groß gemacht. Für seine nächste Tour kündigt der Berliner Rapper nun jedoch ein Handyverbot an. Was steckt dahinter?

Kaum ein Rapper in Deutschland hat in den vergangenen Jahren so sehr von sozialen Medien profitiert wie Ski Aggu. Mit viralen Hits wie „Party Sahne“ und „Friesenjung“ wurde der blonde Wilmersdorfer mit der markanten Strubbelfrisur und der unverzichtbaren Skibrille zum Star.



Seine Songs wurden millionenfach gestreamt und von Fans auf Instagram und TikTok geteilt. Das Smartphone gehört zum Erfolg des Rappers wie die Skibrille zu seinem Look. Nun kündigt ausgerechnet Ski Aggu für seine kommende Tour ein Handyverbot an.

Ski Aggu: „Handynutzung hat überhandgenommen“

„Als selbst handysüchtige Person sage ich, dass wir uns zu unserem Glück zwingen müssen, indem wir Handys auf dem Konzert verbieten“, erklärte der Berliner Rapper der Deutschen Presse-Agentur.



Sein Publikum habe wieder Lust auf einen Ort, an dem es einfach abschalten könne – sowohl selbst als auch vom Handy, führte Ski Aggu aus, der mit bürgerlichem Namen August Jean Diederich heißt. Durch das Verbot könnten seine Fans wieder mehr „im Moment sein“ und Erinnerungen im Kopf statt auf dem Smartphone abspeichern.

Seine Tour, bei der er sein vor einer Woche veröffentlichtes Album „Ski Aggu Musik“ spielen wird, startet 2027. Für seine „treuesten Fans“ tritt der Rapper in zehn Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf. Die „Insider Tour“ beginnt in Rostock.

Zustimmung wird geprüft...

Bereits bei der Tourankündigung vor wenigen Tagen hatte Ski Aggu das Handyverbot bekanntgegeben. Bei seinen Shows will er Smartphones allerdings weder einkassieren noch die Kameras abkleben. Stattdessen setzt er vor allem auf das Vertrauen seiner Fans. Grundsätzlich habe er nichts gegen Handys im Publikum, erklärte der 28-Jährige nun. Schließlich filme er selbst gerne, wenn er ein Konzert besuche.



„Aber die kollektive Nutzung hat so sehr überhandgenommen, dass die Leute sich wieder nach einem handyfreien Ort sehnen. Genauso ist es ja auch in vielen Nachtclubs“, so der Musiker.

Handy verboten – nicht nur vor der Konzertbühne

Ski Aggu setzt darauf, dass seine Fans von sich aus mitziehen: „Ich denke, dass sich das Publikum daran hält und die Regel respektiert.“ Als Vorbilder nennt er andere Künstler, bei deren Konzerten Smartphones ebenfalls tabu sind.



So müssen auch die Fans von Bob Dylan auf Fotos verzichten. Die US-Sängerin Phoebe Bridgers hat ebenfalls ein Handyverbot für ihre Shows eingeführt. Eine gemeinsame Tour des Rappers RIN und des Sängers Schmyt trug in der Vergangenheit sogar den passenden Namen „No Phones Allowed“ – also „Keine Smartphones erlaubt“.

Der Trend zu Handyverboten oder Einschränkungen der Smartphone-Nutzung macht allerdings nicht vor der Konzertbühne halt. Auch im Fußball versuchen einzelne Vereine, ihre Fans zu einem bewussteren Umgang mit dem Smartphone zu bewegen.



Borussia Dortmund etwa hat für das kommende Heimspiel gegen die Eintracht aus Frankfurt den freiwilligen „FanModus“ in einer speziellen App eingeführt. Zuschauer können dort Punkte sammeln, wenn sie ihr Smartphone während der Partie nicht nutzen.



Als Anreiz winken signierte Trikots und Gutscheine. Ein echtes Handyverbot ist das allerdings nicht. In den sozialen Medien stößt der Vorstoß des Vereins auf Zustimmung.

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